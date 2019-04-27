Мой подход. Ядро - Движок. - страница 131
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Отлично. Кое что есть. Но, Вы известный мастер.) А как насчет отстальных элементов?
Каких элементов? Там в некоторых ячейках поля ввода, плюсы и минусы и т.д.
У Анатолия в библиотеке тоже это все есть.
Я к тому, что технических проблем там совсем нет...
Каких элементов? Там в некоторых ячейках поля ввода, плюсы и минусы и т.д.
У Анатолия в библиотеке тоже это все есть.
Я к тому, что технических проблем там совсем нет...
Ну неплохо. У меня можно помещать также вып.списки, слайдеры, чекбоксы, кнопки, радио-кнопки, прогресс-бары.
Ну неплохо. У меня можно помещать также вып.списки, слайдеры, чекбоксы, кнопки, радио-кнопки, прогресс-бары.
Если бы Вы не были таким противником ООП, Вы бы поняли это все помещается в ячейку ОДИНАКОВО, хоть все сразу вместе :)
Я, например, использую для любых композиций View динамические списки на основе cObject -
Если бы Вы не были таким противником ООП, Вы бы поняли это все помещается в ячейку ОДИНАКОВО.
Так у меня тоже все одинаково помещается. Например:
Вот код вышеприведенной таблицы:
Вот таже таблица, но с элементами:
Один CArrayObj - это одна строка таблицы. Помещённый в неё ещё один CArrayObj - это столбец. И этого достаточно - они динамические.
все правильно, и что интересно, и нафиг не нужно сидеть выдумывать ни имена переменных, и даже не нужно знать будущее количество строк / столбцов , пишешь свой класс - потомок CObject и в нем реализуешь все необходимые поля, а потом хочешь в динамический массив CArrayObj все положи или как мой пример в Clist и все... больше никаких проблем - добавил/удалил элемент, библиотека готова - бери пользуйся, но ...... мой-подход!.... за водкой поход! )))
Я, например, использую для любых композиций View динамические списки на основе cObject -
Да, выглядит круто.
cObject - это еще не конструктор. Тут до конструктора далековато...