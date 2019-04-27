Мой подход. Ядро - Движок. - страница 131

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Реter Konow:

Отлично. Кое что есть. Но, Вы известный мастер.) А как насчет отстальных элементов?

Каких элементов? Там в некоторых ячейках поля ввода, плюсы и минусы и т.д. 

У Анатолия в библиотеке тоже это все есть.

Я к тому, что технических проблем там совсем нет... 

 
Один CArrayObj - это одна строка таблицы. Помещённый в неё ещё один CArrayObj - это столбец. И этого достаточно - они динамические. 
 
Andrey Barinov:

Каких элементов? Там в некоторых ячейках поля ввода, плюсы и минусы и т.д. 

У Анатолия в библиотеке тоже это все есть.

Я к тому, что технических проблем там совсем нет... 

Ну неплохо. У меня можно помещать также вып.списки, слайдеры, чекбоксы, кнопки, радио-кнопки, прогресс-бары. 

 
Реter Konow:

Ну неплохо. У меня можно помещать также вып.списки, слайдеры, чекбоксы, кнопки, радио-кнопки, прогресс-бары. 

Если бы Вы не были таким противником ООП, Вы бы поняли это все помещается в ячейку ОДИНАКОВО, хоть все сразу вместе :)

 


Я, например, использую для любых композиций View динамические списки на основе cObject  -


 
Andrey Barinov:

Если бы Вы не были таким противником ООП, Вы бы поняли это все помещается в ячейку ОДИНАКОВО.

Так у меня тоже все одинаково помещается. Например:

Вот код вышеприведенной таблицы:

//----------------------------------------------------------------------------------
//Объявляем таблицу:
//----------------------------------------------------------------------------------
GROUP,"Orders table", IS_TABLE,  

__,     T_HEADER, "#",W,20,_,H,30, C_HEADER, "Order",     C_HEADER, "Opening Time",W,90, C_HEADER, "Type", W,90,  C_HEADER, "Volume", W,90,  C_HEADER, "Symbol", W,90, 
                               C_HEADER, "Price",       W,90,    
                               C_HEADER, "Comission",   W,90, C_HEADER, "Swap", W,90,  C_HEADER, "PnL",    W,90,  C_HEADER, "Close",  W,40,

__,     R_HEADER,"1", CELL, A,  CELL, A,  CELL, A,   CELL, A,  CELL, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A,     
__,     R_HEADER,"2",CELL, A,   CELL, A,  CELL, A,   CELL, A,  CELL, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"3",CELL, A,   CELL, A,  CELL, A,   CELL, A,  CELL, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"4",CELL, A,   CELL, A,  CELL, A,   CELL, A,  CELL, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"5",CELL, A,   CELL, A,  CELL, A,   CELL, A,  CELL, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"6",CELL, A,   CELL, A,  CELL, A,   CELL, A,  CELL, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"7",CELL, A,   CELL, A,  CELL, A,   CELL, A,  CELL, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"8",CELL, A,   CELL, A,  CELL, A,   CELL, A,  CELL, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"9",CELL, A,   CELL, A,  CELL, A,   CELL, A,  CELL, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"10",CELL, A,  CELL, A,  CELL, A,   CELL, A,  CELL, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"11",CELL, A,  CELL, A,  CELL, A,   CELL, A,  CELL, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"12",CELL, A,  CELL, A,  CELL, A,   CELL, A,  CELL, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"13",CELL, A,  CELL, A,  CELL, A,   CELL, A,  CELL, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"14",CELL, A,  CELL, A,  CELL, A,   CELL, A,  CELL, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"15",CELL, A,  CELL, A,  CELL, A,   CELL, A,  CELL, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"16",CELL, A,  CELL, A,  CELL, A,   CELL, A,  CELL, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"17",CELL, A,  CELL, A,  CELL, A,   CELL, A,  CELL, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"18",CELL, A,  CELL, A,  CELL, A,   CELL, A,  CELL, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"19",CELL, A,  CELL, A,  CELL, A,   CELL, A,  CELL, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"20",CELL, A,  CELL, A,  CELL, A,   CELL, A,  CELL, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"21",CELL, A,  CELL, A,  CELL, A,   CELL, A,  CELL, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
 
END_GROUP,
//------------------------------------
i,AT, LEFT_TOP, 0,0,
i, IN, "V1",
//-----------
i, Y_GAP,-1,
i, X_GAP,-1,
//-----------
i, IS_ZEBRA_STYLE,
i, DnD_RECIEVER,
i, R_HEADERS,   W,20, N_COLOR,(int)C'0,235,0', END,
i, C_HEADERS,   H,30,                          END,
i, CELLS,       H,25,                          END,
i, C_HEADERS,   DnD_ON, DnD_FUNCTION, ROTATE_COLOMNS, END,
i, I_BUTTONS, C_FUNCTION, DELETES_ROW,   text,HIDE,1, N_FRAME,1,A_FRAME,1, NP_FRAME,1, AP_FRAME,1, N_LABEL,745, END,
i, IS_DINAMIC,
//----------------------------------------------------------------------------------
"Order", H,30,
//----------------------------------------------------------------------------------
 
Я что-то пропустил или нет? Что там с панелью для Александра?
 

Вот таже таблица, но с элементами:

GROUP,"Orders table", IS_TABLE,  

__,     T_HEADER, "#",W,20,_,H,30, C_HEADER, "Order",     C_HEADER, "Opening Time",W,90, C_HEADER, "Type", W,90,  C_HEADER, "Volume", W,90,  C_HEADER, "Symbol", W,90, 
                               C_HEADER, "Price",       W,90,    
                               C_HEADER, "Comission",   W,90, C_HEADER, "Swap", W,90,  C_HEADER, "PnL",    W,90,  C_HEADER, "Close",  W,40,

__,     R_HEADER,"1", CELL, A,  C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A,     
__,     R_HEADER,"2",CELL, A,   C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"3",CELL, A,   C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"4",CELL, A,   C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"5",CELL, A,   C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"6",CELL, A,   C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"7",CELL, A,   C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"8",CELL, A,   C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"9",CELL, A,   C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"10",CELL, A,  C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"11",CELL, A,  C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"12",CELL, A,  C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"13",CELL, A,  C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"14",CELL, A,  C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"15",CELL, A,  C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"16",CELL, A,  C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"17",CELL, A,  C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"18",CELL, A,  C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"19",CELL, A,  C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"20",CELL, A,  C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"21",CELL, A,  C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   CELL, A, CELL, A, CELL, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
 
END_GROUP,
//------------------------------------
 
Artyom Trishkin:
Один CArrayObj - это одна строка таблицы. Помещённый в неё ещё один CArrayObj - это столбец. И этого достаточно - они динамические. 

все правильно, и что интересно, и нафиг не нужно сидеть выдумывать ни имена переменных, и даже не нужно знать будущее количество строк / столбцов , пишешь свой класс - потомок CObject и в нем реализуешь все необходимые поля, а потом хочешь в динамический массив CArrayObj все положи или как мой пример в Clist и все... больше никаких проблем - добавил/удалил элемент, библиотека готова - бери пользуйся,  но ...... мой-подход!.... за водкой поход! )))

 
Igor Volodin:


Я, например, использую для любых композиций View динамические списки на основе cObject  -


Да, выглядит круто.

cObject - это еще не конструктор. Тут до конструктора далековато... 

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