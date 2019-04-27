Мой подход. Ядро - Движок. - страница 63
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Программистов, торгующих руками и способных осилить дополнительную библиотек и уметь ей пользоваться единицы.
Спасибо. Ваше мнение как разработчика и продавца с огромным опытом, для меня очень важно.
Спасибо. Ваше мнение как разработчика и продавца с огромным опытом, для меня очень важно.
Спасибо.
У меня все подключение исключительно внешнее. Никак не влияет.
На языке разметки нарисовали GUI. Его несет индикатор "движок".
К советнику подключили 2 файла и заполнили файл подключения.
Запустили движок с GUI и советник.
И все работает.
...
Не согласен. У каждого программирующего на MQL , даже у не профессионалов, если он занимается этим давно, накапливается достаточно много своих оригинальных функций. Собрать их в кучу и оформить файл в виде библиотеки не составляет труда. Думаю, что большинство на это способны.
Не согласен. У каждого программирующего на MQL , даже у не профессионалов, если он занимается этим давно, накапливается достаточно много своих оригинальных функций. Собрать их в кучу и оформить файл в виде библиотеки не составляет труда. Думаю, что большинство на это способны.
Еще раз повторю задачу:
Вроде все просто. Нужно нарисовать две простые формы на C#. Там должны быть кнопка, поле ввода и чекбокс. Добавить ДЛЛ. Соединить с МТ5.
Я сделаю свой аналог на МТ. Те же формы и элементы, и выполнение тех же функций. Далее, сравним решения по качеству и потенциалу развития.
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вот мое решение:
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Управляющий код в советнике:
Внизу подключены файлы:
1. Файл тестового советника (установить в папку Экспертов, открыть, сохранить, скомпилировать, закинуть на график).
2. Файл External Connection (установить в папку инклюд).
3. Файл Connection Properties (установить в папку инклюд).
4. Файл Forum sample 2 c кодом окон (только для просмотра).
5. Движок (установить в папку индикаторов. Закинуть на график с тестовым советником.)
Надеюсь, мои оппоненты предоставят свое решение задачи с подключением Виндоус формы через ДЛЛ.
у меня такое ощущение что в этой твоей-же "специальной олимпиаде" участвуешь только ты :-)
Пожалуйста, в приложении. При запуске эксперта откроется окно, в окне две кнопки, два текстовых поля и чекбокс. Цвет кнопок и текст первого текстового поля меняются раз в секунду. Если ввести текст во второе текстовое поле, эксперт откроет алерт с сообщением о событии и этим текстом. При нажатии кнопок тоже алерт открывается и при этом первая кнопка открывает форму-2, вторая кнопка закрывает форму-2. Еще форму-2 можно закрыть крестиком. Главная форма (форма 1) крестиком не закрывается, она исчезнет при отсоединении эксперта. От чекбокса тоже алерт открывается, от него два типа событий: 1 и 2 - снятие и установка галки.
Основное время потрачено на вспоминание C# (на вспоминание, если я там что-то знал:), ничего на нем не делал больше трех лет и еще на разработку класса для передачи событий, но он универсальный, может использоваться в любом проекте. Так что теперь при создании гуи счет на минуты;)
Если интересно на сколько трудоемко внутри, для передачи события в эксперта нужно вызывать метод класса - одна строка. Для обеспечения возможности управления элементами управления из эксперта нужно написать два метода, один из них в классе формы, а другой в классе передачи событий, в каждом из них по одной строчке кода.
Управления чекбоксом их эксперта не стал делать - надоело, итак есть установка цвета и текста - и текстовый параметр и инты. Цвет передается как RGB, но наверно можно было сделать и одной переменной, не стал глубоко вникать.
И еще есть предположение, что тот, кто знает C# и FindowsForms получше сможет сделать это в два раза проще - без двух методов для установки свойств, а только с одним, и может еще что лучше сделает.
В общем, ворота в бесконечный мир C# и FindowsForms открыты.