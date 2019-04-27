Мой подход. Ядро - Движок. - страница 101

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Реter Konow:

(Также, нужно доделать динамичный список, для таблицы открытых ордеров). 

Про индикаторы и графики разных инструментов тоже не забудьте. Хорошо, чтобы была возможность указывать в некотором формате источник данных, его особенности. Например, создаётся окно/объект с графиком, и там указывается индикатор с параметрами, индикаторная линия/линии и способ прорисовки. Идея для проработки...

 
Aliaksandr Hryshyn:

Про индикаторы и графики разных инструментов тоже не забудьте. Хорошо, чтобы была возможность указывать в некотором формате источник данных, его особенности. Например, создаётся окно/объект с графиком, и там указывается индикатор с параметрами, индикаторная линия/линии и способ прорисовки. Идея для проработки...

Да. Хорошо. 

Линия индикатора, по сути, это массив значений спроецированных в двумерное пространство X,Y.  Нужно только правильно рассичитать позиции точек-значений и соединить их отрезками линий.

Пользователь будет сохранять значения иникатора в своем массиве, и посылать его в функцию-обертку в файле Connection Properties. Там, этот массив будет записываться в ресурс и после, читаться движком, который и будет строить кривую линию индикатора на канвасе.

 

Рисование на нескольких канвасах одновременно. Не вызывает задержки. МТ4 - справляется с анимацией очень хорошо. Даже удивительно...

Нажмите, чтобы посмотреть.

 

Следующая задача, - сделать регуляцию прозрачности граф.примитивов.

Думаю, завтра сделаю. 

Потом,  - рисование кривых на основе польз.данных и индикаторов.

Потом открывается мир 3D.  Нужно, конечно, поломать голову над технологией, но сделаю. Объемные трехмерные формы будут крутиться-вертется.

 
Реter Konow:

Следующая задача, - сделать регуляцию прозрачности граф.примитивов.

Думаю, завтра сделаю. 

Потом,  - рисование кривых на основе польз.данных и индикаторов.

Потом открывается мир 3D.  Нужно, конечно, поломать голову над технологией, но сделаю. Объемные трехмерные формы будут крутиться-вертется.


 
Nikolai Semko:


мне почему то вспомнились демо 3Д графики 90-х годов, размер программ которых был 5-50 кб все работало на 80486 и даже музыка была, на ютуб поиском demo 3d 1990 - это было круто, а то, что Петр пишет, что ничего не тормозит, увы, это заслуга разработчиков терминала и технического прогресса который изобрел процессор Интел-коре 

;)


 
Александр:

http://www.selfcreation.ru/zhizn/kto-umeet-tot-delaet-kto-ne-umeet-tot-uchit.html

почитайте на досуге

А вы не думали, что профессиональный рост может быть до такого уровня, когда человек не только умеет что-то делать, но еще и осознает, что он делает, как делает, и поэтому может передать свой опыт другим людям - методично и эффективно... и не надо стоять за спиной молчаливого "профессионала", пытаясь чему-то научиться.

 
Igor Makanu:

мне почему то вспомнились демо 3Д графики 90-х годов, размер программ которых был 5-50 кб все работало на 80486 и даже музыка была, на ютуб поиском demo 3d 1990 - это было круто, а то, что Петр пишет, что ничего не тормозит, увы, это заслуга разработчиков терминала и технического прогресса который изобрел процессор Интел-коре 

;)


Вы не совсем правы. Конечно, это заслуга разработчиков терминала и процессоров, но поверьте, без собственных эффективных решений, ничего не получится.

Мне пришлось придумать систему рисования, которая базируется на основе класса CCanvas, но при этом, отличается от него во многом. 

 
Nikolai Semko:


Николай, даже не знаю, почему я ассоциируюсь у тебя с Остапом.))

Я, в отличии от последнего, реализую заявленное попунктно. 

 
Реter Konow:

Про Вашу панель не забыл. Реализую полноценную связь между панелью на обычном графике и советником в тестере. Задача, мягко говоря, не из простых...)

(Также, нужно доделать динамичный список, для таблицы открытых ордеров). 

Я же не тороплю.

Основное назначение панели для меня - работа в тестере. Тестирование и оптимизация торговых функций.

В крайнем случае переделаю всю панель на обычные кнопки, удалив все составные объекты.

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