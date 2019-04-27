Мой подход. Ядро - Движок. - страница 101
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(Также, нужно доделать динамичный список, для таблицы открытых ордеров).
Про индикаторы и графики разных инструментов тоже не забудьте. Хорошо, чтобы была возможность указывать в некотором формате источник данных, его особенности. Например, создаётся окно/объект с графиком, и там указывается индикатор с параметрами, индикаторная линия/линии и способ прорисовки. Идея для проработки...
Про индикаторы и графики разных инструментов тоже не забудьте. Хорошо, чтобы была возможность указывать в некотором формате источник данных, его особенности. Например, создаётся окно/объект с графиком, и там указывается индикатор с параметрами, индикаторная линия/линии и способ прорисовки. Идея для проработки...
Да. Хорошо.
Линия индикатора, по сути, это массив значений спроецированных в двумерное пространство X,Y. Нужно только правильно рассичитать позиции точек-значений и соединить их отрезками линий.
Пользователь будет сохранять значения иникатора в своем массиве, и посылать его в функцию-обертку в файле Connection Properties. Там, этот массив будет записываться в ресурс и после, читаться движком, который и будет строить кривую линию индикатора на канвасе.
Рисование на нескольких канвасах одновременно. Не вызывает задержки. МТ4 - справляется с анимацией очень хорошо. Даже удивительно...
Нажмите, чтобы посмотреть.
Следующая задача, - сделать регуляцию прозрачности граф.примитивов.
Думаю, завтра сделаю.
Потом, - рисование кривых на основе польз.данных и индикаторов.
Потом открывается мир 3D. Нужно, конечно, поломать голову над технологией, но сделаю. Объемные трехмерные формы будут крутиться-вертется.
Следующая задача, - сделать регуляцию прозрачности граф.примитивов.
Думаю, завтра сделаю.
Потом, - рисование кривых на основе польз.данных и индикаторов.
Потом открывается мир 3D. Нужно, конечно, поломать голову над технологией, но сделаю. Объемные трехмерные формы будут крутиться-вертется.
мне почему то вспомнились демо 3Д графики 90-х годов, размер программ которых был 5-50 кб все работало на 80486 и даже музыка была, на ютуб поиском demo 3d 1990 - это было круто, а то, что Петр пишет, что ничего не тормозит, увы, это заслуга разработчиков терминала и технического прогресса который изобрел процессор Интел-коре
;)
http://www.selfcreation.ru/zhizn/kto-umeet-tot-delaet-kto-ne-umeet-tot-uchit.html
почитайте на досуге
А вы не думали, что профессиональный рост может быть до такого уровня, когда человек не только умеет что-то делать, но еще и осознает, что он делает, как делает, и поэтому может передать свой опыт другим людям - методично и эффективно... и не надо стоять за спиной молчаливого "профессионала", пытаясь чему-то научиться.
мне почему то вспомнились демо 3Д графики 90-х годов, размер программ которых был 5-50 кб все работало на 80486 и даже музыка была, на ютуб поиском demo 3d 1990 - это было круто, а то, что Петр пишет, что ничего не тормозит, увы, это заслуга разработчиков терминала и технического прогресса который изобрел процессор Интел-коре
;)
Вы не совсем правы. Конечно, это заслуга разработчиков терминала и процессоров, но поверьте, без собственных эффективных решений, ничего не получится.
Мне пришлось придумать систему рисования, которая базируется на основе класса CCanvas, но при этом, отличается от него во многом.
Николай, даже не знаю, почему я ассоциируюсь у тебя с Остапом.))
Я, в отличии от последнего, реализую заявленное попунктно.
Про Вашу панель не забыл. Реализую полноценную связь между панелью на обычном графике и советником в тестере. Задача, мягко говоря, не из простых...)
(Также, нужно доделать динамичный список, для таблицы открытых ордеров).
Я же не тороплю.
Основное назначение панели для меня - работа в тестере. Тестирование и оптимизация торговых функций.
В крайнем случае переделаю всю панель на обычные кнопки, удалив все составные объекты.