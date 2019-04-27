Мой подход. Ядро - Движок. - страница 103
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Рукалицо. Тогда вы сумасшедший.
Проще и эффективнее было просто используя класс, дописать своих методов. И не надо было класс потрошить.
В общем - стоя в гамаке.
Эту анимацию с CCanvas не реализовать. Там нет механизма подключения одного канваса к разным ресурсам. А без этого, нужно перерисовывать исходное содержание канваса на каждом сдвиге анимации. Иначе, получится мертвая картинка.
При перерисовке забирается время, и все начинает тормозить. Мне пришлось реализовать свой механизм переподключения канваса к двум ресурсам по очереди, в следствии чего я ускорил анимацию в разы.
Более того, класс CCanvas предназначен для работы только с одим канвасом. А у меня можно рисовать на разных одновременно.
...
Более того, класс CCanvas предназначен для работы только с одим канвасом. А у меня можно рисовать на разных одновременно.
Для этого создается несколько экземпляров класса, то есть объектов.
Ну так... чисто символически.
Ну, чисто символически, может быть... Я прикоснулся к ООП... И поступил с ним недостойно.... опять....)))
Эту анимацию с CCanvas не реализовать. Там нет механизма подключения одного канваса к разным ресурсам. А без этого, нужно перерисовывать исходное содержание канваса на каждом сдвиге анимации. Иначе, получится мертвая картинка.
При перерисовке забирается время, и все начинает тормозить. Мне пришлось реализовать свой механизм переподключения канваса к двум ресурсам по очереди, в следствии чего я ускорил анимацию в разы.
Более того, класс CCanvas предназначен для работы только с одим канвасом. А у меня можно рисовать на разных одновременно.
Странно. А как это у меня тогда работают на одной панели сколь угодно CCanvas? Что я делаю не так?
И каждая такая одна панель может работать независимо от остальных все вместе одновременно.
В общем - спасибо, посмеялся от души.
Для этого создается несколько экземпляров класса, то есть объектов.
Класс плохо приспособлен для анимации.
Класс плохо приспособлен для анимации.
Класс плохо приспособлен для анимации.
Не знаю, может быть, не смотрел его. Но предполагаю, что скорее всего, его можно расширить.
Странно. А как это у меня тогда работают на одной панели сколь угодно CCanvas? Что я делаю не так?
В общем - спасибо, посмеялся от души.
Ну, может и можно. Не спорю. Я его плохо изучил. Но зачем, если можно использовать рисующие функции напрямую?
Не знаю, может быть, не смотрел его. Но предполагаю, что скорее всего, его можно расширить.
Я думаю, Николай может точно сказать, насколько удобен класс CCanvas для анимации. Он в нем спец.
Ну, может и можно. Не спорю. Я его плохо изучил. Но зачем, если можно использовать рисующие функции напрямую?
Затем, что так удобней.