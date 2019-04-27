Мой подход. Ядро - Движок. - страница 103

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Artyom Trishkin:

Рукалицо. Тогда вы сумасшедший.

Проще и эффективнее было просто используя класс, дописать своих методов. И не надо было класс потрошить.

В общем - стоя в гамаке.

Эту анимацию с CCanvas не реализовать. Там нет механизма подключения одного канваса к разным ресурсам. А без этого, нужно перерисовывать исходное содержание канваса на каждом сдвиге анимации. Иначе, получится мертвая картинка. 

При перерисовке забирается время, и все начинает тормозить. Мне пришлось реализовать свой механизм переподключения канваса к двум ресурсам по очереди, в следствии чего я ускорил анимацию в разы.

Более того, класс CCanvas предназначен для работы только с одим канвасом. А у меня можно рисовать на разных одновременно.

 
Реter Konow:

...

Более того, класс CCanvas предназначен для работы только с одим канвасом. А у меня можно рисовать на разных одновременно.

Для этого создается несколько экземпляров класса, то есть объектов.

 
Dmitry Fedoseev:

Ну так... чисто символически.

Ну, чисто символически, может быть... Я прикоснулся к ООП... И поступил с ним недостойно.... опять....)))

 
Реter Konow:

Эту анимацию с CCanvas не реализовать. Там нет механизма подключения одного канваса к разным ресурсам. А без этого, нужно перерисовывать исходное содержание канваса на каждом сдвиге анимации. Иначе, получится мертвая картинка. 

При перерисовке забирается время, и все начинает тормозить. Мне пришлось реализовать свой механизм переподключения канваса к двум ресурсам по очереди, в следствии чего я ускорил анимацию в разы.

Более того, класс CCanvas предназначен для работы только с одим канвасом. А у меня можно рисовать на разных одновременно.

Странно. А как это у меня тогда работают на одной панели сколь угодно CCanvas? Что я делаю не так?

И каждая такая одна панель может работать независимо от остальных все вместе одновременно.

В общем - спасибо, посмеялся от души.

 
Dmitry Fedoseev:

Для этого создается несколько экземпляров класса, то есть объектов.

Класс плохо приспособлен для анимации.

 
Реter Konow:

Класс плохо приспособлен для анимации.

 
Реter Konow:

Класс плохо приспособлен для анимации.

Не знаю, может быть, не смотрел его. Но предполагаю, что скорее всего, его можно расширить.

 
Artyom Trishkin:

Странно. А как это у меня тогда работают на одной панели сколь угодно CCanvas? Что я делаю не так?

В общем - спасибо, посмеялся от души.

Ну, может и можно. Не спорю. Я его плохо изучил. Но зачем, если можно использовать рисующие функции напрямую?

 
Dmitry Fedoseev:

Не знаю, может быть, не смотрел его. Но предполагаю, что скорее всего, его можно расширить.

Я думаю, Николай может точно сказать, насколько удобен класс CCanvas для анимации. Он в нем спец.

 
Реter Konow:

Ну, может и можно. Не спорю. Я его плохо изучил. Но зачем, если можно использовать рисующие функции напрямую?

Затем, что так удобней.

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