Мой подход. Ядро - Движок. - страница 102

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Реter Konow:

Николай, даже не знаю, почему я ассоциируюсь у тебя с Остапом.))

Я, в отличии от последнего, реализую заявленное попунктно. 

Не обижайся Петр, но у меня четкая ассоциация твоего " ядро - движок" с "Нью Васюками", особенно когда ты заговорил про 3D.
А Остап вовсе не нарицательный персонаж. Он всеобщий любимчик. Он был действительно великим комбинатором и он тоже ставил перед собой цели и достигал их.
[Удален]  
 
Nikolai Semko:
Не обижайся Петр, но у меня четкая ассоциация твоего " ядро - движок" с "Нью Васюками", особенно когда ты заговорил про 3D.
А Остап вовсе не нарицательный персонаж. Он всеобщий любимчик. Он был действительно великим комбинатором и он тоже ставил перед собой цели и достигал их.

Я с детства люблю этого персонажа.) Читал и смотрел фильмы. Обоятельный и гениальный аферист.)) Мне нравится склад его ума. Настоящий капиталист, в социалистическом мире. Бунтарь, философ по духу.

"Нью-Васюки" - это как великая мечта, родившаяся среди трущоб и нищеты. Если она искренняя, то ни дальность цели, ни трущобы, ни нищета, не могут остановить. Даже, если весь мир вокруг тебя не тот.

Все возможно, если Бог помогает...

Ну, а если не помогает, то старайся, не старайся - ничего не будет...(((

 
Вот движок - без единого гвоздя ООП:



У меня с ним больше ассоциаций.
 
Реter Konow:

Вы не совсем правы. Конечно, это заслуга разработчиков терминала и процессоров, но поверьте, без собственных эффективных решений, ничего не получится.

Мне пришлось придумать систему рисования, которая базируется на основе класса CCanvas, но при этом, отличается от него во многом. 

Вы фактически просто унаследовались от класса CCanvas (оооо!!!! этот жуткий ООП !!!!!)

Т.е., вы ничего не придумали, а воспользовались так ненавистным вам ООП.

Дополню: так делают очень многие. Но без громких заявлений о своём величии.

 
Artyom Trishkin:

Вы фактически просто унаследовались от класса CCanvas (оооо!!!! этот жуткий ООП !!!!!)

Т.е., вы ничего не придумали, а воспользовались так ненавистным вам ООП.

Я вынул 14 функций из класса. Теперь, я обращаюсь к ним напрямую, и рисую то, что хочу. 

Причем, рисую намного проще, чем если бы все это было в классе.

Так что, В ДАННОМ СЛУЧАЕ,  возможности увеличились при отказе от ООП, а не при его использовании.

 
Artyom Trishkin:

Вы фактически просто унаследовались от класса CCanvas (оооо!!!! этот жуткий ООП !!!!!)

Т.е., вы ничего не придумали, а воспользовались так ненавистным вам ООП.

Точно! Один ООП все-таки есть.

 
Dmitry Fedoseev:

Точно! Один ООП все-таки есть.

Да где??? ))

Функции вынуты из класса.

 
Реter Konow:

Я вынул 14 функций из класса. Теперь, я обращаюсь к ним и рисую то, что хочу. 

Причем, рисую намного проще, чем если бы все это было в классе.

Так что, В ДАННОМ СЛУЧАЕ,  возможности увеличились при отказе от ООП, а не при его использовании.

Рукалицо. Тогда вы сумасшедший.

Проще и эффективнее было просто используя класс, дописать своих методов. И не надо было класс потрошить.

В общем - стоя в гамаке.

 
Реter Konow:

Да где??? ))

Функции вынуты из класса.

Ну так... чисто символически.

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