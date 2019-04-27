Мой подход. Ядро - Движок. - страница 102
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Николай, даже не знаю, почему я ассоциируюсь у тебя с Остапом.))
Я, в отличии от последнего, реализую заявленное попунктно.
Не обижайся Петр, но у меня четкая ассоциация твоего " ядро - движок" с "Нью Васюками", особенно когда ты заговорил про 3D.
Я с детства люблю этого персонажа.) Читал и смотрел фильмы. Обоятельный и гениальный аферист.)) Мне нравится склад его ума. Настоящий капиталист, в социалистическом мире. Бунтарь, философ по духу.
"Нью-Васюки" - это как великая мечта, родившаяся среди трущоб и нищеты. Если она искренняя, то ни дальность цели, ни трущобы, ни нищета, не могут остановить. Даже, если весь мир вокруг тебя не тот.
Все возможно, если Бог помогает...
Ну, а если не помогает, то старайся, не старайся - ничего не будет...(((
У меня с ним больше ассоциаций.
Вы не совсем правы. Конечно, это заслуга разработчиков терминала и процессоров, но поверьте, без собственных эффективных решений, ничего не получится.
Мне пришлось придумать систему рисования, которая базируется на основе класса CCanvas, но при этом, отличается от него во многом.
Вы фактически просто унаследовались от класса CCanvas (оооо!!!! этот жуткий ООП !!!!!)
Т.е., вы ничего не придумали, а воспользовались так ненавистным вам ООП.
Дополню: так делают очень многие. Но без громких заявлений о своём величии.
Вы фактически просто унаследовались от класса CCanvas (оооо!!!! этот жуткий ООП !!!!!)
Т.е., вы ничего не придумали, а воспользовались так ненавистным вам ООП.
Я вынул 14 функций из класса. Теперь, я обращаюсь к ним напрямую, и рисую то, что хочу.
Причем, рисую намного проще, чем если бы все это было в классе.
Так что, В ДАННОМ СЛУЧАЕ, возможности увеличились при отказе от ООП, а не при его использовании.
Вы фактически просто унаследовались от класса CCanvas (оооо!!!! этот жуткий ООП !!!!!)
Т.е., вы ничего не придумали, а воспользовались так ненавистным вам ООП.
Точно! Один ООП все-таки есть.
Точно! Один ООП все-таки есть.
Да где??? ))
Функции вынуты из класса.
Я вынул 14 функций из класса. Теперь, я обращаюсь к ним и рисую то, что хочу.
Причем, рисую намного проще, чем если бы все это было в классе.
Так что, В ДАННОМ СЛУЧАЕ, возможности увеличились при отказе от ООП, а не при его использовании.
Рукалицо. Тогда вы сумасшедший.
Проще и эффективнее было просто используя класс, дописать своих методов. И не надо было класс потрошить.
В общем - стоя в гамаке.
Да где??? ))
Функции вынуты из класса.
Ну так... чисто символически.