Мой подход. Ядро - Движок. - страница 105

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Dmitry Fedoseev:

Заблуждение про ООП

Вот мне приводят аргументы, что там и там, я мог упростить и расширить возможности кода, если бы использовал ООП. Возможно.

Но сущностей в коде прибавилось бы. А значит, развитие замедлилось. 

Развитие - в голове. Если голова загружена сущностями, то развивать идеи сложно.

 
Реter Konow:

Вот мне приводят аргументы, что там и там, я мог упростить и расширить возможности кода, если бы использовал ООП. Возможно.

Но сущностей в коде прибавилось бы. А значит, развитие замедлилось. 

Развитие - в голове. Если голова загружена сущностями, то развивать идеи сложно.



Ваше право, как нравиться так и пишите...

 
Реter Konow:

Но сущностей в коде прибавилось бы. А значит, развитие замедлилось. 

Развитие - в голове. Если голова загружена сущностями, то развивать идеи сложно.


 
Nikolai Semko:
Вот, Петр, ты любитель декларативных утверждений!
Где же проще? Какие такие возможности увеличились? 
Наоборот!
Как минимум:
если я использую объект класса, то после имени я ставлю точку и получаю весь список функций и переменных, уместных в данном месте. И мне не нужно держать все имена в голове. 
А у тебя получается какой-то МегаНеудобный Франкенштейн. 

Я тоже могу получить весь список. Для этого, перед названием обертки рисующей функции, нужно поставить например "R_", и интеллисенс выдаст список всех рисующих фунций.

 
Реter Konow:

Я тоже могу получить весь список. Для этого, перед названием обертки рисующей функции, нужно поставить например "R_", и интеллисенс выдаст список всех рисующих фунций.

и не только рисующих...
А если ты не знаешь или не помнишь первую букву?
 
Konstantin Nikitin:



Ваше право, как нравиться так и пишите...

Вот, это правильно.))

Так и нужно относится к проблеме. Ведь у каждого голова по своему работает. Это же не одна схема мышления на всех.

Главное, чтобы производительность была. 

 
Nikolai Semko:
и не только рисующих...
А если ты не знаешь или не помнишь первую букву?

У меня есть несколько начальных букв, по которым я получаю списки нужных функций.

Например, функции устанавливающие/возвращающие значения элементов начинаются на Е_. Функции, открывающие/закрывающие окна, - на W_.

Рисующие фунции, на R_. 

 
Александр:

Я же не тороплю.

Основное назначение панели для меня - работа в тестере. Тестирование и оптимизация торговых функций.

В крайнем случае переделаю всю панель на обычные кнопки, удалив все составные объекты.

Будет сделано.

 
Реter Konow:

Вот мне приводят аргументы, что там и там, я мог упростить и расширить возможности кода, если бы использовал ООП. Возможно.

Но сущностей в коде прибавилось бы. А значит, развитие замедлилось. 

Развитие - в голове. Если голова загружена сущностями, то развивать идеи сложно.

Да нет же, это вообще дремучее заблуждение про ООП.

 
Реter Konow:
А 3D зачем? Сначала придумайте назначение. 3d-графики? Сомнительная штука. Для чего 3d?
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