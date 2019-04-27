Мой подход. Ядро - Движок. - страница 105
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Заблуждение про ООП
Вот мне приводят аргументы, что там и там, я мог упростить и расширить возможности кода, если бы использовал ООП. Возможно.
Но сущностей в коде прибавилось бы. А значит, развитие замедлилось.
Развитие - в голове. Если голова загружена сущностями, то развивать идеи сложно.
Вот мне приводят аргументы, что там и там, я мог упростить и расширить возможности кода, если бы использовал ООП. Возможно.
Но сущностей в коде прибавилось бы. А значит, развитие замедлилось.
Развитие - в голове. Если голова загружена сущностями, то развивать идеи сложно.
Ваше право, как нравиться так и пишите...
Но сущностей в коде прибавилось бы. А значит, развитие замедлилось.
Развитие - в голове. Если голова загружена сущностями, то развивать идеи сложно.
Вот, Петр, ты любитель декларативных утверждений!
Я тоже могу получить весь список. Для этого, перед названием обертки рисующей функции, нужно поставить например "R_", и интеллисенс выдаст список всех рисующих фунций.
Я тоже могу получить весь список. Для этого, перед названием обертки рисующей функции, нужно поставить например "R_", и интеллисенс выдаст список всех рисующих фунций.
Ваше право, как нравиться так и пишите...
Вот, это правильно.))
Так и нужно относится к проблеме. Ведь у каждого голова по своему работает. Это же не одна схема мышления на всех.
Главное, чтобы производительность была.
и не только рисующих...
У меня есть несколько начальных букв, по которым я получаю списки нужных функций.
Например, функции устанавливающие/возвращающие значения элементов начинаются на Е_. Функции, открывающие/закрывающие окна, - на W_.
Рисующие фунции, на R_.
Я же не тороплю.
Основное назначение панели для меня - работа в тестере. Тестирование и оптимизация торговых функций.
В крайнем случае переделаю всю панель на обычные кнопки, удалив все составные объекты.
Будет сделано.
Вот мне приводят аргументы, что там и там, я мог упростить и расширить возможности кода, если бы использовал ООП. Возможно.
Но сущностей в коде прибавилось бы. А значит, развитие замедлилось.
Развитие - в голове. Если голова загружена сущностями, то развивать идеи сложно.
Да нет же, это вообще дремучее заблуждение про ООП.