Мой подход. Ядро - Движок. - страница 104

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Реter Konow:

Ну, может и можно. Не спорю. Я его плохо изучил. Но зачем, если можно использовать рисующие функции напрямую?

Вы выдёргивали из класса для себя функции. Сделали абсолютно ненужную и пустую работу. А могли просто создать сколь угодно экземпляров класса и независимо друг от друга их использовать.

И каждый из них рисовал именно там, где он должен рисовать. Независимо от других. И не нужно ничего помнить - просто в каждой вашей панели был бы указатель на её собственный экземпляр класса. Да и не один - и тогда на одной панели можно сделать сколь угодно независимых друг от друга CCanvas. Просто храните их в CArrayObj, получаете ссылку на нужный и делаете с ним всё что хочется.

Вы просто не то что недооцениваете ООП, вы упускаете ваши же расширения горизонтов :) Если вы свои горизонты расширяете годами, то всё же изучив ООП, вы, боюсь, лопнете от расширения за сутки :)

 
Artyom Trishkin:

Вы выдёргивали из класса для себя функции. Сделали абсолютно ненужную и пустую работу. А могли просто создать сколь угодно экземпляров класса и независимо друг от друга их использовать.

И каждый из них рисовал именно там, где он должен рисовать. Независимо от других. И не нужно ничего помнить - просто в каждой вашей панели был бы указатель на её собственный экземпляр класса. Да и не один - и тогда на одной панели можно сделать сколь угодно независимых друг от друга CCanvas. Просто храните их в CArrayObj, получаете ссылку на нужный и делаете с ним всё что хочется.

Вы просто не то что недооцениваете ООП, вы упускаете ваши же расширения горизонтов :) Если вы свои горизонты расширяете годами, то всё же изучив ООП, вы, боюсь, лопнете от расширения за сутки :)

Если бы все было так, то вы удивляли бы публику невероятными вещами, до которых, я бы тщетно пытался дотянуться со своим убогим подходом.

Только, почему то все не так...))

 
Реter Konow:

Если бы все было так, то вы удивляли бы публику невероятными вещами, до которых, я бы тщетно пытался дотянуться со своим убогим подходом.

Только, почему то все не так...))

О да! ООП не позволят летать.

 
Реter Konow:

Я вынул 14 функций из класса. Теперь, я обращаюсь к ним напрямую, и рисую то, что хочу. 

Причем, рисую намного проще, чем если бы все это было в классе.

Так что, В ДАННОМ СЛУЧАЕ,  возможности увеличились при отказе от ООП, а не при его использовании.

Вот, Петр, ты любитель декларативных утверждений!
Где же проще? Какие такие возможности увеличились? 
Наоборот!
Как минимум:
если я использую объект класса, то после имени я ставлю точку и получаю весь список функций и переменных, уместных в данном месте. И мне не нужно держать все имена в голове. 
А у тебя получается какой-то МегаНеудобный Франкенштейн. 
 
Реter Konow:

Если бы все было так, то вы удивляли бы публику невероятными вещами, до которых, я бы тщетно пытался дотянуться со своим убогим подходом.

Только, почему то все не так...))

Скажем иначе: я достаточно занят своими делами, и некогда заниматься удивлением вас. Но вот если бы вы - с вашим потенциалом - изучили ООП, то ресурс бы пополнился многими невероятными и удивительными вещами. Но вы, увы, упёртый в своих убеждениях.

 

Ребята, со всем уважением, программируйте как душе угодно. Я буду программировать по своему. 

ООП нужен для комманды программистов, работающих над проектом, непосильным для одного человека. 

Простая анимация не требует ООП. Также, при охоте на зайца, не нужно брать с собой базуку.))

 
Artyom Trishkin:

Скажем иначе: я достаточно занят своими делами, и некогда заниматься удивлением вас. Но вот если бы вы - с вашим потенциалом - изучили ООП, то ресурс бы пополнился многими невероятными и удивительными вещами. Но вы, увы, упёртый в своих убеждениях.

Как только почуствую, что мой подход не предоставляет достаточно возможностей развития, сразу возьмусь за ООП.  

 
Реter Konow:

Ребята, со всем уважением, программируйте как душе угодно. Я буду программировать по своему. 

ООП нужен для комманды программистов, работающих над проектом, непосильным для одного человека. 

Простая анимация не требует ООП. Также, при охоте на зайца, не нужно брать с собой базуку.))

Заблуждение про ООП

 
Реter Konow:

Я думаю, Николай может точно сказать, насколько удобен класс CCanvas для анимации. Он в нем спец.

Я, как правило, использую свой собственный класс, который является наследником от CCanvas. Для анимации нет ничего более удобного механизма ООП.
 
Реter Konow:

Я вынул 14 функций из класса. Теперь, я обращаюсь к ним напрямую, и рисую то, что хочу. 

Причем, рисую намного проще, чем если бы все это было в классе.

Так что, В ДАННОМ СЛУЧАЕ,  возможности увеличились при отказе от ООП, а не при его использовании.

И при этом. Допустим возникла ситуация, что функции есть, но пользователь программы решил данным функционалом при запуске не пользоваться.
При использовании классов довольно удобно использовать их динамичное подключение/отключение. Что в свою очередь дает небольшой прирост скорости в некоторых ситуациях.
Статика она конечно хороша, но все нужно использовать к месту.

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