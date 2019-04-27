Мой подход. Ядро - Движок. - страница 104
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Ну, может и можно. Не спорю. Я его плохо изучил. Но зачем, если можно использовать рисующие функции напрямую?
Вы выдёргивали из класса для себя функции. Сделали абсолютно ненужную и пустую работу. А могли просто создать сколь угодно экземпляров класса и независимо друг от друга их использовать.
И каждый из них рисовал именно там, где он должен рисовать. Независимо от других. И не нужно ничего помнить - просто в каждой вашей панели был бы указатель на её собственный экземпляр класса. Да и не один - и тогда на одной панели можно сделать сколь угодно независимых друг от друга CCanvas. Просто храните их в CArrayObj, получаете ссылку на нужный и делаете с ним всё что хочется.
Вы просто не то что недооцениваете ООП, вы упускаете ваши же расширения горизонтов :) Если вы свои горизонты расширяете годами, то всё же изучив ООП, вы, боюсь, лопнете от расширения за сутки :)
Вы выдёргивали из класса для себя функции. Сделали абсолютно ненужную и пустую работу. А могли просто создать сколь угодно экземпляров класса и независимо друг от друга их использовать.
И каждый из них рисовал именно там, где он должен рисовать. Независимо от других. И не нужно ничего помнить - просто в каждой вашей панели был бы указатель на её собственный экземпляр класса. Да и не один - и тогда на одной панели можно сделать сколь угодно независимых друг от друга CCanvas. Просто храните их в CArrayObj, получаете ссылку на нужный и делаете с ним всё что хочется.
Вы просто не то что недооцениваете ООП, вы упускаете ваши же расширения горизонтов :) Если вы свои горизонты расширяете годами, то всё же изучив ООП, вы, боюсь, лопнете от расширения за сутки :)
Если бы все было так, то вы удивляли бы публику невероятными вещами, до которых, я бы тщетно пытался дотянуться со своим убогим подходом.
Только, почему то все не так...))
Если бы все было так, то вы удивляли бы публику невероятными вещами, до которых, я бы тщетно пытался дотянуться со своим убогим подходом.
Только, почему то все не так...))
О да! ООП не позволят летать.
Я вынул 14 функций из класса. Теперь, я обращаюсь к ним напрямую, и рисую то, что хочу.
Причем, рисую намного проще, чем если бы все это было в классе.
Так что, В ДАННОМ СЛУЧАЕ, возможности увеличились при отказе от ООП, а не при его использовании.
Если бы все было так, то вы удивляли бы публику невероятными вещами, до которых, я бы тщетно пытался дотянуться со своим убогим подходом.
Только, почему то все не так...))
Скажем иначе: я достаточно занят своими делами, и некогда заниматься удивлением вас. Но вот если бы вы - с вашим потенциалом - изучили ООП, то ресурс бы пополнился многими невероятными и удивительными вещами. Но вы, увы, упёртый в своих убеждениях.
Ребята, со всем уважением, программируйте как душе угодно. Я буду программировать по своему.
ООП нужен для комманды программистов, работающих над проектом, непосильным для одного человека.
Простая анимация не требует ООП. Также, при охоте на зайца, не нужно брать с собой базуку.))
Скажем иначе: я достаточно занят своими делами, и некогда заниматься удивлением вас. Но вот если бы вы - с вашим потенциалом - изучили ООП, то ресурс бы пополнился многими невероятными и удивительными вещами. Но вы, увы, упёртый в своих убеждениях.
Как только почуствую, что мой подход не предоставляет достаточно возможностей развития, сразу возьмусь за ООП.
Ребята, со всем уважением, программируйте как душе угодно. Я буду программировать по своему.
ООП нужен для комманды программистов, работающих над проектом, непосильным для одного человека.
Простая анимация не требует ООП. Также, при охоте на зайца, не нужно брать с собой базуку.))
Заблуждение про ООП
Я думаю, Николай может точно сказать, насколько удобен класс CCanvas для анимации. Он в нем спец.
Я вынул 14 функций из класса. Теперь, я обращаюсь к ним напрямую, и рисую то, что хочу.
Причем, рисую намного проще, чем если бы все это было в классе.
Так что, В ДАННОМ СЛУЧАЕ, возможности увеличились при отказе от ООП, а не при его использовании.
И при этом. Допустим возникла ситуация, что функции есть, но пользователь программы решил данным функционалом при запуске не пользоваться.
При использовании классов довольно удобно использовать их динамичное подключение/отключение. Что в свою очередь дает небольшой прирост скорости в некоторых ситуациях.
Статика она конечно хороша, но все нужно использовать к месту.