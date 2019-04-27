Мой подход. Ядро - Движок. - страница 100
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Если ты используешь таблицу, ты должен определиться какие данные в ней ты отображаешь: строго числовые или текстовые. Если текстовые - то ты передаешь строки. Если вещественные, твоя функция должна иметь вид:
Проблема в том, что ячейка может передавать любое значение. На то, она и ячейка.
Вот чекбокс или кнопки, - нет. Там все проще. А поля ввода и ячейки таблиц, - любые данные.
И получается, что лучше строк ничего не придумашь в этом случае...(((
Определиться сложно. Значит, нужно усложнить язык разметки. Для каждого типа ячейки - свой элемент. А смысл?
Либо вообще отказаться от передачи текстов. Тогда все через юнион. Быстро и профессионально.
Но, сам понимаешь, это плохой вывод....
И так, возможности пользовательской анимации внутри окон движка расширяются. Пока удалось достичь этого уровня:
Cледующие задачи:
Cоздание и управление рисованием форм очень легкое:
Пример:
Как то, так....
Вы бы лучше психологией трейдинга занялись, или взяли у меня пару уроков, а не графикой уровня 50-х тут позорились. Отвратительно выглядит, таким пытать можно, если привязать и зафиксировать зенки.
Вы бы лучше психологией трейдинга занялись, или взяли у меня пару уроков, а не графикой уровня 50-х тут позорились. Отвратительно выглядит, таким пытать можно, если привязать и зафиксировать зенки.
Тогда тебе предстоит еще помучится.))ЗЫ. Кстати, кто из вас двоих на фото Vasily Perepelkin:?
Как то, так....
Вот код анимации.
В принципе, очень коротко. С помощью циклов, можно создавать трех-мерные фигуры. Конечно, это только начало 3d технологии, и в дальнейшем, все будет развиваться.
Однако, если это будет развиваться такими темпами.... ))
Следующая задача, - рисование сразу на нескольких канвасах.
Вы бы лучше психологией трейдинга занялись, или взяли у меня пару уроков, а не графикой уровня 50-х тут позорились. Отвратительно выглядит, таким пытать можно, если привязать и зафиксировать зенки.
http://www.selfcreation.ru/zhizn/kto-umeet-tot-delaet-kto-ne-umeet-tot-uchit.html
почитайте на досуге
Про Вашу панель не забыл. Реализую полноценную связь между панелью на обычном графике и советником в тестере. Задача, мягко говоря, не из простых...)
(Также, нужно доделать динамичный список, для таблицы открытых ордеров).