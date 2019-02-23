Вы бы инвестировали в ПАММ-счет, который вообще не сливает? - страница 3

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Maxim Romanov:
Если бы был памм, который никогда не сольет и зарабатывает 10% в месяц, я бы туда все деньги принес, которые нашел. Да что там я, туда бы уже напихали пару десятков миллионов$.

Ну, у вас есть миллионы, вам везет. А мне бы разогнать сумму, чтобы потом бац! - вложить их в один из этих двух граалей и вуаля - лежу на лужайке по соседству с Кейт Бекинсейл и рассказываю ей, как я пересматривал на VHS Ван Хельсинг

 
Ivan Butko:

Вот, аргумент, особенно когда у меня нищеброда сто долларов, которые я могу потерять. Другой бюджет будет подороже и побольнее. 

Симпатичный граальчик, кстати. 

Валялась старье ее немного модифицировал теперь баблакос)

 
Ivan Butko:

Ну, у вас есть миллионы, вам везет. А мне бы разогнать сумму, чтобы потом бац! - вложить их в один из этих двух граалей и вуаля - лежу на лужайке по соседству с Кейт Бекинсейл и рассказываю ей, как я пересматривал на VHS Ван Хельсинг

Зачем? Если у Вас есть такой Грааль (прибыль 10% в месяц при максимальной просадке в 8%),  опубликуйте здесь сигнал, через год, максимум через полтора, будете каждый месяц будете по миллиону (рублей разумеется) от подписчиков получать.

 
Boris Gulikov:

Зачем? Если у Вас есть такой Грааль (прибыль 10% в месяц при максимальной просадке в 8%),  опубликуйте здесь сигнал, через год, максимум через полтора, будете каждый месяц будете по миллиону (рублей разумеется) от подписчиков получать.

Эх, был бы он мой. Чуть выше я писал, что это не мой памм счёт. Что-то похожее реализовано в моём основном сигнале, но это не то. У меня месяц закрылся в минус 2,5%. А здесь принято, чтобы все идеально было D))))
Управ у сабжа - кандидат технических наук, который лет двадцать потратил на форекс (программное оттачивание анализа) и на нейросети, в результате чего соединил всё вместе в одно целое. И теперь у него самообучающийся сов, которого не надо "оптимизировать" и переобучать. Результат такого детища - на первой странице внизу. 

Вот, зарабатывал бы он 50-100%, можно было бы сперва разогнать, а потом постепенно снижать риски. По-моему идеальный вариант

 
В тестере прогонял и за 10 месяц показал +1800% прироста и +1540% от спреда Итого: 3340%   .   Эх как же все красиво но только пока на тестере))
 
Lenar Timergalin:
В тестере прогонял и за 10 месяц показал +1800% прироста и +1540% от спреда Итого: 3340%   .   Эх как же все красиво но только пока на тестере))

Так он и останется тестерным граалем.

 
Lenar Timergalin:
В тестере прогонял и за 10 месяц показал +1800% прироста и +1540% от спреда Итого: 3340%   .   Эх как же все красиво но только пока на тестере))

Сто тысяч ордеров!!?? Нужен самый смелый брокер для этой задачи

 
Ivan Butko:

Сто тысяч ордеров!!?? Нужен самый смелый брокер для этой задачи

красный брокер Ин...форекс

 
Lenar Timergalin:

красный брокер Ин...форекс

Видимо вы совсем недавно занялись торговлей...
 
Alexey Viktorov:
Видимо вы совсем недавно занялись торговлей...

с 2009 года торгую , за это время поменял 5-7 брокера потом обратно вернулся к Ин..форекс. 

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