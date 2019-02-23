Вы бы инвестировали в ПАММ-счет, который вообще не сливает? - страница 3
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Если бы был памм, который никогда не сольет и зарабатывает 10% в месяц, я бы туда все деньги принес, которые нашел. Да что там я, туда бы уже напихали пару десятков миллионов$.
Ну, у вас есть миллионы, вам везет. А мне бы разогнать сумму, чтобы потом бац! - вложить их в один из этих двух граалей и вуаля - лежу на лужайке по соседству с Кейт Бекинсейл и рассказываю ей, как я пересматривал на VHS Ван Хельсинг
Вот, аргумент, особенно когда у меня нищеброда сто долларов, которые я могу потерять. Другой бюджет будет подороже и побольнее.
Симпатичный граальчик, кстати.
Валялась старье ее немного модифицировал теперь баблакос)
Ну, у вас есть миллионы, вам везет. А мне бы разогнать сумму, чтобы потом бац! - вложить их в один из этих двух граалей и вуаля - лежу на лужайке по соседству с Кейт Бекинсейл и рассказываю ей, как я пересматривал на VHS Ван Хельсинг
Зачем? Если у Вас есть такой Грааль (прибыль 10% в месяц при максимальной просадке в 8%), опубликуйте здесь сигнал, через год, максимум через полтора, будете каждый месяц будете по миллиону (рублей разумеется) от подписчиков получать.
Зачем? Если у Вас есть такой Грааль (прибыль 10% в месяц при максимальной просадке в 8%), опубликуйте здесь сигнал, через год, максимум через полтора, будете каждый месяц будете по миллиону (рублей разумеется) от подписчиков получать.
Эх, был бы он мой. Чуть выше я писал, что это не мой памм счёт. Что-то похожее реализовано в моём основном сигнале, но это не то. У меня месяц закрылся в минус 2,5%. А здесь принято, чтобы все идеально было D))))
Управ у сабжа - кандидат технических наук, который лет двадцать потратил на форекс (программное оттачивание анализа) и на нейросети, в результате чего соединил всё вместе в одно целое. И теперь у него самообучающийся сов, которого не надо "оптимизировать" и переобучать. Результат такого детища - на первой странице внизу.
Вот, зарабатывал бы он 50-100%, можно было бы сперва разогнать, а потом постепенно снижать риски. По-моему идеальный вариант
В тестере прогонял и за 10 месяц показал +1800% прироста и +1540% от спреда Итого: 3340% . Эх как же все красиво но только пока на тестере))
Так он и останется тестерным граалем.
В тестере прогонял и за 10 месяц показал +1800% прироста и +1540% от спреда Итого: 3340% . Эх как же все красиво но только пока на тестере))
Сто тысяч ордеров!!?? Нужен самый смелый брокер для этой задачи
Сто тысяч ордеров!!?? Нужен самый смелый брокер для этой задачи
красный брокер Ин...форекс
красный брокер Ин...форекс
Видимо вы совсем недавно занялись торговлей...
с 2009 года торгую , за это время поменял 5-7 брокера потом обратно вернулся к Ин..форекс.