Что бы вы выбрали, инвестировать 100% своих сбережений в акции или инвестировать 10% от своих сбережений в памм-счета. (подробнее в первом посте)
хороший памм счет дает 100% годовых.
Что бы вы выбрали, инвестировать все свои сбережения в инвестиционный фонд,
или инвестировать 10% своих сбережений в памм счета?
прибыль получится такая же, 10% годовых.
почему в памм только 10% от всех денег? ведь существует известное правило "вкладывай в форекс только ту сумму, которую тебе на жалко потерять". а я думаю, что человеку не жалко будет потерять не больше 10% от своих денег.
получается при таких двух подходах - прибыль одинаковая.
Но! памм счета часто сливаются. даже хорошие многолетние памм счета.
на бирже же с плечом 1 невозможно слиться.
даже если обезьяна будет выбирать акции в портфель - он не сольется.
Второе "Но!"
когда я писал про 100-процентную доходность, я писал про "хороший" памм-счет. а его еще нужно уметь выбрать.
значит существуют риски неправильного выбора счета.
при выборе же инвест-фонда - всё просто. можно тупо вложить в sp500 и уже будет 15% годовых.
вы можете сказать "чего же ты акции в портфелях рассматриваешь, а памм-счета отдельно. рассматривай тогда уже памм-портфели"
вопрос к вам: А есть возможность у памм-портфеля слиться?
Ну если посмотреть, что памм счета сливаются чаще, чем банкротятся компании (значительно чаще), то можно сказать, что вероятность у портфеля паммов слиться намного выше, чем вероятность слиться у портфеля акций.
это если есть сбережения, тогда только можно проинвестировать в
инвест-фонд. памм счета выбирают, наверное, только люди , у которых нет
сбережений. по принципу "вложил месячную зарплату в паммы, и получаешь
раз в мес 10% от этой суммы"
вывод (тоже в виде вопроса):
Так может прибыль на паммах в 10 раз выше только потому, что там риски в 10 раз выше?
не правильно написали, должно быть: "хороший памм счет давал 100% годовых за определенный период"
на бирже же с плечом 1 не возможно слиться.
Поставьте на Форекс плечо 1:1 ( даже 1:10 никакой разницы) Вам кто то не дает выбрать плечо?
Кроме Форекс доступны торговля металлами, можно перейти на Фьючерс, на сырье... - где работает ТС там и использовать, почему непременно акции? - запретный плод сладок - ГО большое?
Однозначно в ПАММ стоит вкладываться.
90% от депо можно вложить во что-то другое. Например, ещё в 9 ПАММов ))). Шутка!
90% от депо лучше вложить в оффлайн бизнес. Есть сферы гораздо интересней по доходности, чем 100% в год.
Зачем 100% депозита замораживать в акциях? Тем более, не факт, что "хороший" портфель акций вообще даст хоть какую-то прибыль ))).
Как то заглядывал в инвестиционное предложение Альфа-банка. Как-то статистика не впечатляет за прошлые периоды. Проще на депозит в банке положить.
Не знаком с акциями, но вложился бы в портфель памм-счетов
и он каждый год снимает прибыль. которая составляет 10% от всего размера его сбережений.
а если в какой-то год его памм-портфель слился? что тогда делать? вкладывать в памм-портфели вторые 10% от своих сбережений? и так после каждого слива, пока все свои сбережения не сольет?
ну, в принципе, после первого слива, можно опять инвестировать 10% от своих средств, и не снимать прибыль, пока размер сбережений не восстановится + некоторая прибыль не образуется. в теории: год +10 и еще год +10.
допустим вложил человек 10% от сбережений в памм-портфель...
Может слиться 1 счёт, но за это время другие дадут прибыль, которая скомпенсирует этот слив. А вот акции могут синхронно очень сильно падать.
Тут важно понимать разницу между фондовым рынком и рынком форекс.
Даже хорошйи пам счет на форексе прекрасно сливается. Риск на рынке форекс зашкаливает, и как правило кончается потерей всех средств. Периодически слежу за памм счетами на знаменитом брокере, те которые начинались лет 10 назад уже давно слиты. Ни одни не выжил.
При торговле акциями нужно выбирать в портфель пару десятков разных инструментов, разумно выбирать голубые фишки, грамотно составленный портфель даст дивидендную доходнось в районе не менее 10% годовых, мой портфель дал в этом году 16% годовых. Торговля даст еще.
Ой простите нашел один пам который живет до сих пор, круто выдавший за 9,5 лет 36%
т е в этом году на акциях только на дивидендах у меня вышло 16% т е половина от стабильного пама но за десять лет
стабильно можно торговать на форексе и получать 36% /10 = 3.6% в год , в банках и то выше.
На бирже у меня с торговлей получилось более 30%, но год еще не закрыт
Опс с деятилетней историей и даже с 8 летней нет ни одного пама , т е он похоже переокрылся слив предварительно старый счет
