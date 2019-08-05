Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 26

Новый комментарий
 
multiplicator:

"если у каждого игрока есть по 5 рублей, а ставка — 1 рубль, то в среднем разоряться игроки будут через 25 ходов."
отсюда: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0
для гсб действует такое правило: график преодолеет расстояние в n единиц через n^2 шагов. действует ли это правило для графика форекс. проверьте для себя.

проверял, может преодолеть, а может и нет, 50/50. 

любая точка на графике равноценна статистически, движение вверх равновероятно движению вниз. Но, отмечу, хотя это и так, то это вовсе не означает, что ЦР является СБ, для примера возьмем синусоиду, в котрой движение вверх равновероятно движению в низ, 50/50

 
multiplicator:

"если у каждого игрока есть по 5 рублей, а ставка — 1 рубль, то в среднем разоряться игроки будут через 25 ходов."
отсюда: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0
для гсб действует такое правило: график преодолеет расстояние в n единиц через n^2 шагов. действует ли это правило для графика форекс. проверьте для себя.

Наверное неправильное СБ

 
Andrey Dik:

проверял, может преодолеть, а может и нет, 50/50. 

любая точка на графике равноценна статистически, движение вверх равновероятно движению вниз. Но, отмечу, хотя это и так, то это вовсе не означает, что ЦР является СБ, для примера возьмем синусоиду, в котрой движение вверх равновероятно движению в низ, 50/50

А вот это я исследовал. Действительно для любого рыночного инструмента среднее движение за n шагов, при выборке 10000 измерений будет в районе n^0.5. N я брал в диапазоне от 10 до 200, серьезных отклонений в выбранном диапазоне от общей тенденции по инструменту небыло. Я проверил 28 инструментов форекс, тиковые, минутные, часовые и 4 часовые графики. Для форекс инструментов степень немного колеблется вроде от 0,46-0,52. Проверил биткоин, тоже степень в районе этого значения, акции газпром, мечел, сбербанк. Самое сильное отклонение, которое я нашел, это степень 0,65 была.
 
Novaja:

Наверное неправильное СБ

Корень из n, где  n - число шагов, это одна сигма, в этот интервал попадает около 67% испытаний. У вас на картинке чуть больше двух сигм, это  93% случаев. Есть еще 3,4,5 и т.д. сигм. 

Вот сгенерил 100 тысяч серий по 4000 шагов, там на гистограмме видны серии и в 5 сигм.



 
Vizard_:

А свой ответ какой бы был на эти графики? По честноку...

Если честно я  тоже нижнюю картинку принял за ВР. Чисто из интуитивных соображений.

[Удален]  
Andrey Dik:



Два свечных графика, построенных по одному и тому же рецепту - свеча формируется после накопления каждых 1к тиков для ВР и приращений для СБ.

Сможет кто визуально определить что ВР а что СБ? 

Второй вопрос, может ли неслучайный процес иметь стат характеристики случайного? К примеру, может ли быть разбита синусоида так, что бы стата была как у СБ? 

PS на значения прайсов не смотрите - я их мог поменять местами между графиками что бы запутать наблюдателя, а мог и не менять, 50/50)))

PPS достоверно известно, что один из графиков ВР а другой СБ

по огрызку графика (любого, за исключением известных ф-й) делать выводы о НЕслучайности процесса невозможно

поэтому он априори будет случайным, если не доказано обратное. И будет иметь любое выборочное распределение.

и еще, случайный процесс может иметь "память", это всех окончательно должно запутать
 
Maxim Dmitrievsky:

по огрызку графика (любого, за исключением известных ф-й) делать выводы о НЕслучайности процесса невозможно

поэтому он априори будет случайным, если не доказано обратное. И будет иметь любое выборочное распределение.

и еще, случайный процесс может иметь "память", это всех окончательно должно запутать

рынок точно имеет память.

[Удален]  
Maxim Romanov:

рынок точно имеет память.

и это не отменяет того, что он случайный

 
Novaja:

Наверное неправильное СБ

Вот среднее значение числа пройденных пунктов для n в диапазоне 10-200 с шагом 10, это синяя линия. Взято 10000 выборок для каждого n. Валютная пара GBPUSD h4. Зеленая линя n^0.48888

 
Maxim Dmitrievsky:

и это не отменяет того, что он случайный

я к тому и написал)

1...192021222324252627282930313233...67
Новый комментарий