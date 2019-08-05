Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 22

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Uladzimir Izerski:

Всем хочется детерминированные ряды.

А какие будут последствия от этого никого не волнует.))

Никаких не будет. Вы пулю пишете? 

 
Uladzimir Izerski:

Не обязательно понимать.

1 случай. Выжить или умереть?

  Выжить 2 к 3 Умереть 1  к 3

2 случай (остались 2)  выжить или умереть 1 к 2

3 случай 1(единственный) 

Рассмотрите вариант с четырьмя.)))

Вниз, ниже 1.13. 

 



Два свечных графика, построенных по одному и тому же рецепту - свеча формируется после накопления каждых 1к тиков для ВР и приращений для СБ.

Сможет кто визуально определить что ВР а что СБ? 

Второй вопрос, может ли неслучайный процес иметь стат характеристики случайного? К примеру, может ли быть разбита синусоида так, что бы стата была как у СБ? 

PS на значения прайсов не смотрите - я их мог поменять местами между графиками что бы запутать наблюдателя, а мог и не менять, 50/50)))

PPS достоверно известно, что один из графиков ВР а другой СБ

 

Это бессмысленная задача. Всем давно известно, что визуально СБ и не-СБ похожи как две капли воды. Различать надо статанализом, а не глазами, правда это непросто.

2) конечно может. Например, возьмите СБ, и сделайте в нем каждый 115-й бар положительным, а каждый 116-й отрицательным. Теперь это уже не СБ, и на нем возможно зарабатывать, причем безубыточно. Но все популярные стат. характеристики останутся как у исходного СБ.

 
secret:

1) Это бессмысленная задача. Всем давно известно, что визуально СБ и не-СБ похожи как две капли воды. Различать надо статанализом, а не глазами, правда это непросто.

2) конечно может. Например, возьмите СБ, и сделайте в нем каждый 115-й бар положительным, а каждый 116-й отрицательным. Теперь это уже не СБ, и на нем возможно зарабатывать, причем безубыточно. Но все популярные стат. характеристики останутся как у исходного СБ.

1. Немного усугублю - стат характеристики практически идентичны у этих процессов.

2. Вопрос был о другом, но, согласны ли с тем, что неслучайный процесс может иметь классические стат.характеристики как у СБ?

PS Задача отнюдь не бессмысленна, позволяет понять, чем отличается ВР от СБ и нужно ли вообще искать отличия?

 
Andrey Dik:

1. Немного усугублю - стат характеристики практически идентичны у этих процессов.

2. Вопрос был о другом, но, согласны ли с тем, что неслучайный процесс может иметь классические стат.характеристики как у СБ?

PS Задача отнюдь не бессмысленна, позволяет понять, чем отличается ВР от СБ и нужно ли вообще искать отличия?

2. нет

 
Дмитрий:

2. нет

что нет?

 
Andrey Dik:

что нет?

Вопрос - согласны ли с тем, что неслучайный процесс может иметь классические стат.характеристики как у СБ?

Ответ - нет, НЕслучайный процесс не может иметь тех же стат характеристик, как у случайного ряда

 
Andrey Dik:

2. Вопрос был о другом, но, согласны ли с тем, что неслучайный процесс может иметь классические стат.характеристики как у СБ?

Согласен. Но здесь нет необходимости спрашивать форум, кто согласен, а кто нет. Это математический факт, и он не изменится оттого, что кто-то станет несогласен)

p.s. в таких ветках хорошо бы сначала договориться насчет общей терминологии. Ибо то что в бытовом смысле обычно называют "случайным", и то, что математики называют "случайным", это разные вещи.

PS Задача отнюдь не бессмысленна, позволяет понять, чем отличается ВР от СБ и нужно ли вообще искать отличия?

Да, отличия искать надо, но не глазами, а статистически.

Просто на уровне общеизвестных стат. характеристик (вид распределения, автокорреляция), ценовые ряды мало чем отличаются от искусственных случайных. Такие простые метрики давно и многократно изучены. Если там и есть закономерности, то в основном, очень слабые.

Но можно изобрести свои стат. характеристики, например "среднее значение 115-го приращения", и вот по этому параметру уже будет значительное различие (в моем примере выше).

Т.е. закономерности в ценах зарыты несколько глубже, чем хватает фантазии у математиков.

 
Дмитрий:

Вопрос - согласны ли с тем, что неслучайный процесс может иметь классические стат.характеристики как у СБ?

Ответ - нет, НЕслучайный процесс не может иметь тех же стат характеристик, как у случайного ряда

ок, ответ принят. таким образом, можно сделать вывод, что ВР это СБ? - поскольку они имеют идентичные стат характеристики.

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