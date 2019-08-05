Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 19
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1) Для А шансы остались такие же.
да. остальные нет.
на всякий случай, может непонятно написал:
Стоит ли радоваться узнику Б если он услышит ответ надзирателя узнику А "будет казнен узник Б"?
Стоит ли радоваться узнику B если он услышит ответ надзирателя узнику А "будет казнен узник Б"?
Я то знаю как это расшифровывается.
хозяин меняет или его дилеры
устроит?
кроссы через бакс, мажоры уже с баксом
надеюсь хозяин понятен.
хозяин меняет
устроит?
у вас талант ) искажать или терять суть задачи пока формулируете
это парадокс трех заключенных.
Трое заключенных (А, Б и В) приговорены к смертной казни и помещены в одиночные камеры. Губернатор случайным образом выбирает одного из них и дает ему помилование. Надзиратель знает, кто из троих помилован, но ему велено держать это в тайне. Узник A просит стражника сказать ему имя второго заключенного (кроме него самого), который точно будет казнен: «если Б помилован, скажи мне, что казнен будет В. Если помилован В, скажи мне, что казнен будет Б. Если они оба будут казнены, а помилован я, подбрось монету, и скажи любое из этих двух имен». Надзиратель говорит, что будет казнен узник Б.
Стоит ли радоваться узнику А?
Стоит ли радоваться узнику Б если он услышит ответ надзирателя?
Стоит ли радоваться узнику В если он услышит ответ надзирателя?
видимо да, я гуглил но не нашел первоисточник, задачу которую я сформулировал я видел несколько месяцев назад на познавательном канале на ютуб, иностранец про теория вероятностей распинался, но примерно в том виде, что я написал, Ваш исходник не видел
Да, абсолютно верно
Рассмотрим две покупки равным объемом по 100 и по 10 у.е.
Средняя цена 55.
Куда двинет цена, чтобы доход положить в карман рынка?
Ответ - ниже 55 (это прогноз ;))) )
Вот такое вот оно, случайное блуждание ;)
ответ из области "сферического коня в вакууме" или... или как мой 5-ти классник решал вчера задачу по математике, найти угол между 2-мя заданными углами делящими прямой угол.... поиск решения у ребенка было банальным, и складывал и вычитал 2 цифры заданных углов, не взирая на суть, т.е. на рисунок ))))
Применительно к Вашей задаче: задача о покупке? тогда сначала будет куплен товар по 10$, затем ... затем или частично по 100$ или товар по 100$ вообще не будет куплен, т.к. есть предложение, но нет спроса. Если задача с условием, что заявки в любом случае будут выполнены, опять нужны дополнительные условия - где была последняя сделка? Если идет от лучшего предложения, тогда покупаем по 10, следом по 100 и на 100$ будет последняя сделка и все - ждем дальнейших предложений.
А по Вашей формуле Вы просто посчитали среднюю цену приобретенного актива, тогда да 55$ , но при условии, что было приобретено по 1-й единице товара, если были разное количество по разной цене, то это не 55$ :)
видимо да, я гуглил но не нашел первоисточник, задачу которую я сформулировал я видел несколько месяцев назад на познавательном канале на ютуб, иностранец про теория вероятностей распинался, но примерно в том виде, что я написал, Ваш исходник не видел
ответ из области "сферического коня в вакууме" или... или как мой 5-ти классник решал вчера задачу по математике, найти угол между 2-мя заданными углами делящими прямой угол.... поиск решения у ребенка было банальным, и складывал и вычитал 2 цифры заданных углов, не взирая на суть, т.е. на рисунок ))))
Применительно к Вашей задаче: задача о покупке? тогда сначала будет куплен товар по 10$, затем ... затем или частично по 100$ или товар по 100$ вообще не будет куплен, т.к. есть предложение, но нет спроса. Если задача с условием, что заявки в любом случае будут выполнены, опять нужны дополнительные условия - где была последняя сделка? Если идет от лучшего предложения, тогда покупаем по 10, следом по 100 и на 100$ будет последняя сделка и все - ждем дальнейших предложений.
А по Вашей формуле Вы просто посчитали среднюю цену приобретенного актива, тогда да 55$ , но при условии, что было приобретено по 1-й единице товара, если были разное количество по разной цене, то это не 55$ :)
явно не по 55, меньше
ну кому интересно бесплатно раздавать доступ на рынок, закупать оборудование и прочее?
а если 100-чка сольется, премия будет ;)
Как-то сложно все написали. Первый вариант у нас процесс с памятью, мы знаем, что событие произойдет. Поэтому вероятность меняется. У монетки нет памяти, поэтому каждый следующий шаг-50/50, 1/2, или я что-то не так поняла?
ОК, давайте так задачу сформулируем:
Имеем событие с 2-мя исходами А и B. После проведения 1000 опытов, получили вероятность исходов: Pa = 2/3 , Pb = 1/3
Если в очередном (1001-м) опыте произошло событие А, что будет с вероятностью события В в следующем опыте (1002-м): Pb увеличится или уменьшится? .... а в 1003-м опыте?
ЗЫ: А и В независимые, люблю примеры из физического мира, а не исследование сферического коня в вакууме: пусть это будет пристрелка оружия со станка по мишени, чаще попадаем в мишень, чем стреляем мимо мишени ;)
ОК, давайте так задачу сформулируем:
Имеем событие с 2-мя исходами А и B. После проведения 1000 опытов, получили вероятность исходов: Pa = 2/3 , Pb = 1/3
Если в очередном (1001-м) опыте произошло событие А, что будет с вероятностью события В в следующем опыте (1002-м): Pb увеличится или уменьшится? .... а в 1003-м опыте?
ЗЫ: А и В независимые, люблю примеры из физического мира, а не исследование сферического коня в вакууме: пусть это будет пристрелка оружия со станка по мишени, чаще попадаем в мишень, чем стреляем мимо мишени ;)
К общему числу исходов вероятность останется та же, если мы знаем о предыдущих исходах, а для большого количества испытаний работает закон больших чисел, который гласит, что частота стремится к своей вероятности.
А график с сеткой Ганна можно увидеть?
Я одно время увлекся его теорией, а щас чё-то бросил...
Легко :-) Будучи оператором терминала..
Но только сетка "алгоритмизуется" практически никак :-) Всякие прочие циклы (кварталы, полугодия, выборы-швыборы) её смещают..
Пока "руками" торгуешь - лучше средства не придумать чтобы посмотреть "глазами управленца"
На более крупных ТФ свои периоды и пределы, но там хуже - периоды не столь регулярны и по Y сдаётся мне что шкала становится логарифмической - больших боссов занимают проценты а не центы :-)
)))))
очередная "история выжившего"? (Вики в помощь)
ЗЫ: почему то представил Вас важно вышагивающим в труселях перед домочадцами и Вы рассказываете им эту историю )))))
что бы было, если Корея и Бразилия нашли бы нового инвестора? ну к примеру США? - увы, таких удачных историй пруд - пруди, но есть и неудачные, первое, что приходит на ум это валютные ипотечники, на тот момент была удачная конъюнктура, стабильный курс рубля, большое и довольно выгодное предложение от банков, даже зарплаты уверенно росли, а потом .... ((((
Дурак ты, братец.