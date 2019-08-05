Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 30
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Работать не будет, не заморачивайтесь.
не правда, иногда будет работать а иногда нет.
как говорится, две большие разницы.))
Работать не будет, не заморачивайтесь.
не правда, иногда будет работать а иногда нет.
как говорится, две большие разницы.))
Хочу сгенерировать и увидеть особенности поведения цены - а то теоретически только измышляю на эту тему без опытов, что не дает полной уверенности.
Кроме того, можно же поставить задачу, что бы это блуждание генерировалось похоже на реальность, т.е. загнать его в более жесткие рамки, к примеру ограничить совокупный вектор приращений каким то числом баров.
Колдунище, ты куды исчез? Опять в бан угодил?
Ну да, лес - баня, баня - лес)))
Хотел Новой еще комплемент написать, потом подумал - вдруг у Андрейки-извращенца опять
больное воображение разыграется... да и другие могут набежать, у них сейчас весеннее
обострение, и не стал. Осталась наша Красавица без комплемента...
Это что?)
нейронка
Ну да, лес - баня, баня - лес)))
Хотел Новой еще комплемент написать, потом подумал - вдруг у Андрейки-извращенца опять
больное воображение разыграется... да и другие могут набежать, у них сейчас весеннее
обострение, и не стал. Осталась наша Красавица без комплемента...
Комплеме́нт (лат. complementum — дополнение, довершение)
Боюсь высказывать даже предположения о ваших намерениях...
Расскажите, пожалуйста, как с генерировать графики случайного блуждания, что бы их можно было в кастомный символ загрузить и проверить, будет ли на них работать советник с элементами МО или нет!
где-то на просторах форума кидал уже, правда распределение не равномерное. Програмка на С , генерит CSV- добавьте монотонно растущее время и импортируйте в MT
Что если на все случайные блуждания посмотреть с другой стороны.
Со стороны крупняка. Ведь для них это совсем не случайно.
Ведь до сих пор все обсуждения были основаны на взгляде тех кто находится в толпе.
Что если подняться над толпой и посмотреть на все сверху?..
Расшифровано верно, но хитрая лиса нас сегодня оставила без ребусов, расходимся)))
Комплеме́нт (лат. complementum — дополнение, довершение)
Умница, красавица, спортсменка, комсомолка (с) - пример комплиментов из классики.