Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 31
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Пошёл вон из моей ветки.
Что с тобой? Ты меня забыла? Или перепутала?
Кстати, советую вам обратить внимание на то, что у Пастухова называется лебеговской волатильностью (вариацией). На её основе можно построить осмысленную и полезную теорию мультифрактальности цены. Это может оказаться полезнее рисования прямоугольников.
Расскажите, пожалуйста, как с генерировать графики случайного блуждания, что бы их можно было в кастомный символ загрузить и проверить, будет ли на них работать советник с элементами МО или нет!
я решал эту задачу так: генерировал в экселе график с нужным мне распределением, потом сохранял его в CSV и потом создавал кастомный график и загружал туда этот CSV. Это способ для людей далеких от программирования.
А я здесь опять со своими пряниками. ))
Что если на все случайные блуждания посмотреть с другой стороны.
Со стороны крупняка. Ведь для них это совсем не случайно.
Ведь до сих пор все обсуждения были основаны на взгляде тех кто находится в толпе.
Что если подняться над толпой и посмотреть на все сверху?..
а как подняться и посмотреть сверху?
Расскажите, пожалуйста, как с генерировать графики случайного блуждания, что бы их можно было в кастомный символ загрузить и проверить, будет ли на них работать советник с элементами МО или нет!
сколько раз предлагал научиться пользоваться поиском
https://www.mql5.com/ru/articles/4566
а как подняться и посмотреть сверху?
1. Нужно разделить толпу на покупателей и продавцов.
2. Нужно найти способ встать первым в стакан под входящий рынок.
Это я как-будто с той стороны рынка.
Расскажите, пожалуйста, как с генерировать графики случайного блуждания, что бы их можно было в кастомный символ загрузить и проверить, будет ли на них работать советник с элементами МО или нет!
Перевожу ваше пожелание на более простой язык:
"давайте проверим, правда ли что 2*2=4, а вдруг советник с элементами МО покажет что 5, или даже 7?"
Не будет. Не тратьте зря время.
А если вдруг "будет" - значит у вас ошибка в постановке эксперимента. Либо неправильно сгенерировано СБ, либо код заглядывает в будущее, либо недостаточная выборка.
Немного базовых знаний может сильно сэкономить время на бесполезные исследования.
Не будет. Не тратьте зря время.
так будет же ) главное параметров побольше, чтобы оптимизации было где разгуляться
При отсутствии знаний статистики конечно будет)