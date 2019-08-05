Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 31

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Vizard_
Пошёл вон из моей ветки.
 
Novaja:
Пошёл вон из моей ветки.

Что с тобой? Ты меня забыла? Или перепутала?

 
Novaja:

Кстати, советую вам обратить внимание на то, что у Пастухова называется лебеговской волатильностью (вариацией). На её основе можно построить осмысленную и полезную теорию мультифрактальности цены. Это может оказаться полезнее рисования прямоугольников.

 
Aleksey Vyazmikin:
Расскажите, пожалуйста, как с генерировать графики случайного блуждания, что бы их можно было в кастомный символ загрузить и проверить, будет ли на них работать советник с элементами МО или нет!

я решал эту задачу так: генерировал в экселе график с нужным мне распределением, потом сохранял его в CSV и потом создавал кастомный график и загружал туда этот CSV. Это способ для людей далеких от программирования.

 
Andrey Gladyshev:
А я здесь опять со своими пряниками. ))
Что если на все случайные блуждания посмотреть с другой стороны. 
Со стороны крупняка. Ведь для них это совсем не случайно.
Ведь до сих пор все обсуждения были основаны на взгляде тех кто находится в толпе.
Что если подняться над толпой и посмотреть на все сверху?..

а как подняться и посмотреть сверху?

[Удален]  
Aleksey Vyazmikin:
Расскажите, пожалуйста, как с генерировать графики случайного блуждания, что бы их можно было в кастомный символ загрузить и проверить, будет ли на них работать советник с элементами МО или нет!

сколько раз предлагал научиться пользоваться поиском

https://www.mql5.com/ru/articles/4566

Моделирование временных рядов с помощью пользовательских символов по заданным законам распределения
Моделирование временных рядов с помощью пользовательских символов по заданным законам распределения
  • www.mql5.com
Торговый терминал MetaTrader 5 позволяет создавать и использовать в работе пользовательские символы. Трейдер имеет возможность тестировать собственные валютные пары и другие финансовые инструменты. В статье будут предложены способы создания и удаления пользовательских символов, генерации тиков и баров по заданным законам распределения. Также...
 
Maxim Romanov:

а как подняться и посмотреть сверху?

1. Нужно разделить толпу на покупателей и продавцов.
2. Нужно найти способ встать первым в стакан под входящий рынок.

Это я как-будто с той стороны рынка.

 
Aleksey Vyazmikin:
Расскажите, пожалуйста, как с генерировать графики случайного блуждания, что бы их можно было в кастомный символ загрузить и проверить, будет ли на них работать советник с элементами МО или нет!

Перевожу ваше пожелание на более простой язык:

"давайте проверим, правда ли что 2*2=4, а вдруг советник с элементами МО покажет что 5, или даже 7?"

Не будет. Не тратьте зря время.

А если вдруг "будет" - значит у вас ошибка в постановке эксперимента. Либо неправильно сгенерировано СБ, либо код заглядывает в будущее, либо недостаточная выборка.

Немного базовых знаний может сильно сэкономить время на бесполезные исследования.

 
secret:

Не будет. Не тратьте зря время.

так будет же ) главное параметров побольше, чтобы оптимизации было где разгуляться
 
TheXpert:
так будет же ) главное параметров побольше, чтобы оптимизации было где разгуляться

При отсутствии знаний статистики конечно будет)

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