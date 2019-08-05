Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 23

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Andrey Dik:

ок, ответ принят. таким образом, можно сделать вывод, что ВР это СБ? - поскольку они имеют идентичные стат характеристики.

Нет. Какие именно стат характеристики идентичны?

 
Дмитрий:

Нет. Какие именно стат характеристики идентичны?

какая разница какие? Ваш ответ был - "Нет".... Надо полагать, что в этом одном слове заложено больше, чем можно себе представить, посему освобождает меня от необходимости говорить больше в ответ, чем я уже сказал. 

 
Andrey Dik:

какая разница какие? Ваш ответ был - "Нет".... Надо полагать, что в этом одном слове заложено больше, чем можно себе представить, посему освобождает меня от необходимости говорить больше в ответ, чем я уже сказал. 

Понятно.

Секретные стат характеристики. 

 
Andrey Dik: что ВР а что СБ? 


 
secret:

Но можно изобрести свои стат. характеристики, например "среднее значение 115-го приращения", и вот по этому параметру уже будет значительное различие (в моем примере выше).

Т.е. закономерности в ценах зарыты несколько глубже, чем хватает фантазии у математиков.

Ок, спасибо, сверху ВР, снизу СБ, распределение серий, размеров тел и теней у этих процессов схожи аки две капли самогона (детской слезы, утренней росы... кому что ближе). 

 
Vizard_:


ответ неверный))

но, спасибо за попытку высказать мнение и не побоятся ошибиться

 
Andrey Dik:

Ок, спасибо, сверху ВР, снизу СБ, распределение серий, размеров тел и теней у этих процессов схожи аки две капли самогона (детской слезы, утренней росы... кому что ближе). 

Это не статистические характеристики.

И у тебя на графике не СБ, а только одна из реализаций этого процесса. А вторая реализация не будет иметь внешних признаков ВР. А третья будет похожа на прямую. А четвертая на параболу.

 
secret:

Согласен. Но здесь нет необходимости спрашивать форум, кто согласен, а кто нет. Это математический факт, и он не изменится оттого, что кто-то станет несогласен)

p.s. в таких ветках хорошо бы сначала договориться насчет общей терминологии. Ибо то что в бытовом смысле обычно называют "случайным", и то, что математики называют "случайным", это разные вещи.

Да, отличия искать надо, но не глазами, а статистически.

Просто на уровне общеизвестных стат. характеристик (вид распределения, автокорреляция), ценовые ряды мало чем отличаются от искусственных случайных. Такие простые метрики давно и многократно изучены. Если там и есть закономерности, то в основном, очень слабые.

Спрашивать форум есть необходимость, потому что это взгляды с ИНОЙ стороны, даже прим всем известных фактах.

Полагаю, что классический набор стат.характеристик не способен выявить существенных отличий между вр и сб, в чем я с Вами согласен и предполагаю, что необходимо искать иные метрики.

 
Дмитрий:

Это не статистические характеристики.

И у тебя на графике не СБ, а только одна из реализаций этого процесса. А вторая реализация не будет иметь внешних признаков ВР. А третья будет похожа на прямую. А четвертая на параболу.

Не "ты", а "Вы". 

Далее - не имеет отношения к сути, поскольку один из представленных процессов действительно СБ, а другой действительно ВР

 
Andrey Dik:


Полагаю, что классический набор стат.характеристик не способен выявить существенных отличий между вр и сб, в чем я с Вами согласен и предполагаю, что необходимо искать иные метрики.

Не правильно полагаешь.

Как раз классический набор статистических характеристик способен.

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