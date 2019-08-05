Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 29
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Зачем мне его считать-то? Никак не пойму. Там Грааль чё ли?
Её (функция - она). Это для теории случайных процессов примерно как таблица умножения в арифметике. Просто представьте себе старшеклассника не знающего эту таблицу, но бодро отшучивающегося от советов её выучить.
Вопиющая безграмотность. Квадрат - частный случай прямоугольника, т.е., прямоугольник и есть.)
Типичное обывательское рассуждение у Вас...
Изначальная форма всего сущего круг, а квадрат является эволюционным шагом к порядку и структуре, но незавершённый шаг, а вот прямоугольник - итоговое развитие формы как универсальное описание содержания. В прямоугольник можно вписать всё что угодно, включая круг и квадрат, а обратное - нет. Таким образом прямоугольник может описать неописуемое и впихнуть в свои рамки невпихуемое. Итак: применён способ описания ВР так, что бы можно было работать с ним как с СБ, универсальным способом - прямоугольником.
Типичное обывательское рассуждение у Вас...
Изначальная форма всего сущего круг, а квадрат является эволюционным шагом к порядку и структуре, но незавершённый шаг, а вот прямоугольник - итоговое развитие формы как универсальное описание содержания. В прямоугольник можно вписать всё что угодно, включая круг и квадрат, а обратное - нет. Таким образом прямоугольник может описать неописуемое и впихнуть в свои рамки невпихуемое. Итак: применён способ описания ВР так, что бы можно было работать с ним как с СБ, универсальным способом - прямоугольником.
Истинная гармония в эллипсах.
поглядите на числа фибоначи, всё живое построено по фибо соотношению, золотому сечению, а это прямоугольники, никаких эллипсов))
кстати, можно продолжать в этом направлении думать (в сторону эллипсов), но в итоге получится, что всё описано прямоугольником, то есть в более простой и лаконичной форме, так как при растягивании эллипса эллипс вырождается в прямоугольник, а прямоугольник никак не вырождается в элипс))
Я вообще ничего не понял в этом черном квадрате. У Малевича лаконичней.
Квадрат в данном случае, как подобие кристаллической решетки - СБ, прямоугольник-тот же квадрат, только где-то то более растянутый или более сжатый временем, деформированный, имеет все те же характеристики и свойства, и все таки является прямоугольником.
К окружности добавить инфляцию- вот и получаешь картину мира - эллиптическая вселенная.
Расскажите, пожалуйста, как с генерировать графики случайного блуждания, что бы их можно было в кастомный символ загрузить и проверить, будет ли на них работать советник с элементами МО или нет!
Работать не будет, не заморачивайтесь.