Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 95

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clrDarkSeaGreen

во входных параметрах  индикатора отображается ->143,188,143

 
Carl Schreiber:

I have suggested that - but my concerns were about the function PositionSeletct(_Symbol) in MQL5. I think this function cannot work as intended!

Я предположил это, но меня беспокоила функция PositionSeletct(_Symbol) в MQL5. Я думаю, что эта функция не может работать должным образом!

Do you remember this note?


 

Ok and sorry! This I have overseen.

Хорошо и извини! Это то, что я наблюдал.

[Удален]  

при загрузке терминала кастомный символ (на основе другого символа) имеет несколько пропущенных баров всегда, например


после этого захожу в настройки символа, ничего не меняю, жму просто ОК, и пропущенные бары появляются (сравнивать по свечке с большими тенями)

или жму Refresh на графике каст. символа, тогда тоже обновляется. Но после перезагрузки терминала баров опять не хватает

UPD. обновил до lastest beta и пропал глюк

 

Если окно откреплено от терминала функция ChartGetInteger(ChartID(),CHART_BRING_TO_TOP) возвращает всегда 0, не зависимо от того выделено окно или нет...

Хотелось бы и в таких окнах понимать, активировано окно или нет...

[Удален]  
все равно каст. символ смещаетс иногда на 1-3 бара (пропускает их), если вручную обновить график то все восстанавливается. На автомате этого не происходит
 

ни кто не подскажет что за зверь такой ORDER_TYPE_BALANCE ?

не могу найти описание...

 
xxz:

ни кто не подскажет что за зверь такой ORDER_TYPE_BALANCE ?

не могу найти описание...

Балансовая операция. Пополнение/снятие/корректировка состояния счета.

 
Ihor Herasko:

Балансовая операция. Пополнение/снятие/корректировка состояния счета.

а описание у этого параметра есть где-то?

и как это связано с ордером?

 
xxz:

а описание у этого параметра есть где-то?

и как это связано с ордером?

Да, описания действительно нет. Думаю, добавят, когда увидят этот вопрос. С ордером связано просто: когда происходит чтение истории счета, то кроме ордеров разного типа (buy stop, buy limit и т. д.) можно наткнуться на балансовую операцию. Такой подход позволяет правильно рассчитывать торговую прибыль, отсеивая пополнения/снятия.

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