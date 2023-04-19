Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 95
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clrDarkSeaGreen
во входных параметрах индикатора отображается ->143,188,143
I have suggested that - but my concerns were about the function PositionSeletct(_Symbol) in MQL5. I think this function cannot work as intended!
Я предположил это, но меня беспокоила функция PositionSeletct(_Symbol) в MQL5. Я думаю, что эта функция не может работать должным образом!
Do you remember this note?
Ok and sorry! This I have overseen.
Хорошо и извини! Это то, что я наблюдал.
при загрузке терминала кастомный символ (на основе другого символа) имеет несколько пропущенных баров всегда, например
после этого захожу в настройки символа, ничего не меняю, жму просто ОК, и пропущенные бары появляются (сравнивать по свечке с большими тенями)
или жму Refresh на графике каст. символа, тогда тоже обновляется. Но после перезагрузки терминала баров опять не хватает
UPD. обновил до lastest beta и пропал глюк
Если окно откреплено от терминала функция ChartGetInteger(ChartID(),CHART_BRING_TO_TOP) возвращает всегда 0, не зависимо от того выделено окно или нет...
Хотелось бы и в таких окнах понимать, активировано окно или нет...
ни кто не подскажет что за зверь такой ORDER_TYPE_BALANCE ?
не могу найти описание...
ни кто не подскажет что за зверь такой ORDER_TYPE_BALANCE ?
не могу найти описание...
Балансовая операция. Пополнение/снятие/корректировка состояния счета.
Балансовая операция. Пополнение/снятие/корректировка состояния счета.
а описание у этого параметра есть где-то?
и как это связано с ордером?
а описание у этого параметра есть где-то?
и как это связано с ордером?
Да, описания действительно нет. Думаю, добавят, когда увидят этот вопрос. С ордером связано просто: когда происходит чтение истории счета, то кроме ордеров разного типа (buy stop, buy limit и т. д.) можно наткнуться на балансовую операцию. Такой подход позволяет правильно рассчитывать торговую прибыль, отсеивая пополнения/снятия.