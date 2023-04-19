Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 120

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Vladimir Karputov:

Отлично. Значит отложу на время свой код. А потом (скоро) он будет сразу работать на новой функции ArrayRemove!

Не лучше ли откатиться на предыдущий билд и работать со своим кодом?

Мне так вообще не понятна их логика - делать функцию пустышку, создавая юзеру проблему совпадающих имён (ведь думаю у многих уже давно имеются свои реализации данных функций).  Да и вообще, тратить время на добавление этих функций - разве это приоритетная задача?  Тут стоко багов в MQL неисправленных...  Я вон регулярно выкладываю очередные баги - а толку нет, ибо силы разработчиков брошены на создание функций-пустышек, ну или просто малозначимых функций.

 
Выпустили бету 1973 билда с исправлениями и ускорениями.
 
Renat Fatkhullin:
Выпустили бету 1973 билда с исправлениями и ускорениями.

На глаз, вроде, кастомные тики стали писаться где-то на 15% быстрее. Возможно, ошибаюсь. Но все равно очень медленно.

Отладка заработала, спасибо.

 
fxsaber:

На глаз, вроде, кастомные тики стали писаться где-то на 15% быстрее. Возможно, ошибаюсь.

До 15 раз быстрее импорт кастомых данных.

Вообще мы кардинально все тюним и переписываем старые куски кода. Особенно много для тестера.

Поэтому и вылезают новые ошибки на старых функциях. В таком темпе через дней 10 выйдем к релизу.

 
Renat Fatkhullin:
Выпустили бету 1973 билда с исправлениями и ускорениями.

Подправьте пожалуйста это https://www.mql5.com/ru/forum/285631/page116#comment_10292609

и это


Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
  • 2019.01.17
  • www.mql5.com
26 октября 2018 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5...
 
Renat Fatkhullin:

До 15 раз быстрее импорт кастомых данных.

Возможно, Вы с малым количеством данных тестировали. Вот мой лог

2019.01.18 23:32:58.281 ThirdPartyTicks (EURUSD,M1)     Saving Ticks...
2019.01.18 23:33:52.805 ThirdPartyTicks (EURUSD,M1)     Saved ticks = 26444914

 26.5 млн тиков за 54 секунды.

 
Andrey Voytenko:

Подправьте пожалуйста это https://www.mql5.com/ru/forum/285631/page116#comment_10292609

Опишите условия полнее, пожалуйста.

Чем больше вы экономите на описании, тем меньше шансов, что ваше обращение будут рассматривать. Не первый же день на форуме.

 
1973 - теперь работает.
 
Renat Fatkhullin:

Опишите условия полнее, пожалуйста.

Пишу скрипт:

void OnStart()
  {
   ChartSetSymbolPeriod(0,_Symbol,_Period);
  }

Запускаю его на любом (не кастомном) графике.

В результате, график замирает и с приходом нового тика бары с графика исчезают. Количество баров становится равным 1.

Этот же эффект наблюдается если обновить график через команду 'Обновить' из контекстного меню как на этом видео https://www.mql5.com/ru/forum/285631/page120#comment_10313536

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
  • 2019.01.18
  • www.mql5.com
26 октября 2018 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5...
 
fxsaber:

Возможно, Вы с малым количеством данных тестировали. Вот мой лог

 26.5 млн тиков за 54 секунды.

Точнее сказать ускорение от 20% до 15 раз при добавлении на разных сценариях. Замена ускорена в 3 раза. Удаление до 36 раз.

Ваш пример с пустыми 10 млн тиками теперь отрабатывается за приемлемое время:

void OnStart()
  {
   uint ticks=GetTickCount();
   const string Name="TESTER";
   MqlTick Ticks[];

   if((ArrayResize(Ticks,1e7)>0) && CustomSymbolCreate(Name))
      Print(CustomTicksReplace(Name,0,LONG_MAX,Ticks));
   Print("Finished in ",GetTickCount()-ticks);
  }


2019.01.18 23:52:27.590 new (EURUSD,H1) 10000000
2019.01.18 23:52:27.591 new (EURUSD,H1) Finished in 5719

раньше уходил в экстремально долгий процессинг.

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