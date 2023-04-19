Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 120
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Отлично. Значит отложу на время свой код. А потом (скоро) он будет сразу работать на новой функции ArrayRemove!
Не лучше ли откатиться на предыдущий билд и работать со своим кодом?
Мне так вообще не понятна их логика - делать функцию пустышку, создавая юзеру проблему совпадающих имён (ведь думаю у многих уже давно имеются свои реализации данных функций). Да и вообще, тратить время на добавление этих функций - разве это приоритетная задача? Тут стоко багов в MQL неисправленных... Я вон регулярно выкладываю очередные баги - а толку нет, ибо силы разработчиков брошены на создание функций-пустышек, ну или просто малозначимых функций.
Выпустили бету 1973 билда с исправлениями и ускорениями.
На глаз, вроде, кастомные тики стали писаться где-то на 15% быстрее. Возможно, ошибаюсь. Но все равно очень медленно.
Отладка заработала, спасибо.
На глаз, вроде, кастомные тики стали писаться где-то на 15% быстрее. Возможно, ошибаюсь.
До 15 раз быстрее импорт кастомых данных.
Вообще мы кардинально все тюним и переписываем старые куски кода. Особенно много для тестера.
Поэтому и вылезают новые ошибки на старых функциях. В таком темпе через дней 10 выйдем к релизу.
Выпустили бету 1973 билда с исправлениями и ускорениями.
Подправьте пожалуйста это https://www.mql5.com/ru/forum/285631/page116#comment_10292609
и это
До 15 раз быстрее импорт кастомых данных.
Возможно, Вы с малым количеством данных тестировали. Вот мой лог
26.5 млн тиков за 54 секунды.
Подправьте пожалуйста это https://www.mql5.com/ru/forum/285631/page116#comment_10292609
Опишите условия полнее, пожалуйста.
Чем больше вы экономите на описании, тем меньше шансов, что ваше обращение будут рассматривать. Не первый же день на форуме.
Опишите условия полнее, пожалуйста.
Пишу скрипт:
Запускаю его на любом (не кастомном) графике.
В результате, график замирает и с приходом нового тика бары с графика исчезают. Количество баров становится равным 1.
Этот же эффект наблюдается если обновить график через команду 'Обновить' из контекстного меню как на этом видео https://www.mql5.com/ru/forum/285631/page120#comment_10313536
Возможно, Вы с малым количеством данных тестировали. Вот мой лог
26.5 млн тиков за 54 секунды.
Точнее сказать ускорение от 20% до 15 раз при добавлении на разных сценариях. Замена ускорена в 3 раза. Удаление до 36 раз.
Ваш пример с пустыми 10 млн тиками теперь отрабатывается за приемлемое время:
раньше уходил в экстремально долгий процессинг.