Бета-версия платформы MetaTrader 4 build 1145 - страница 5
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В MT5 такого предупреждения нет.
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Ошибки, баги, вопросы
Aleksey Vyazmikin, 2018.11.18 23:43
У четверки новый билд и новые ошибки, перестал запускаться индикатор
2018.11.19 01:39:30.894 Access violation read to 0x00000014 in 'F:\FX\MetaTrader - Alpari - test_TEST_04\MQL4\indicators\PozaCalcInd.ex4'
Как решить проблему?
Версия 1146
Версия 1146
В ME 1944 если скомпилировать, то работает корректно, а в ME 1946 уже не работает.
Просьба в следующий билд заменить Include\Graphics на вариант из MT5. А то сейчас какие-то древности в MT4. Нарушается кроссплатформенность.
Да и другие СБ, наверное, стоило бы обновить, взяв из MT5.
В ME 1944 если скомпилировать, то работает корректно, а в ME 1946 уже не работает.
Приложите код, пожалуйста.
Такого рода вопросы без возможности воспроизведения не рассматриваются.
Приложите код, пожалуйста.
Такого рода вопросы без возможности воспроизведения не рассматриваются.
Обратите, пожалуйста, внимание на этот вопрос. Неужели теперь можно копировать сложные структуры без использования перегрузки оператора присваивания? По-моему, это из области фантастики.
Обратите, пожалуйста, внимание на этот вопрос. Неужели теперь можно копировать сложные структуры без использования перегрузки оператора присваивания? По-моему, это из области фантастики.
Эта возможность успела стать древней. Вы несколько отстали.
Приложите код, пожалуйста.
Такого рода вопросы без возможности воспроизведения не рассматриваются.
Куда приложить, я не могу в открытом виде прикладывать, а что вызывает эту ошибку не знаю, индикатор работал долгие годы.
Этот же индикатор, но после компиляции в 1944 проявился такой эффект, как уход таблицы под лейблы - раньше такого не было.
Добавлено: Отправил Вам в личку код индикатора.
Куда приложить, я не могу в открытом виде прикладывать, а что вызывает эту ошибку не знаю, индикатор работал долгие годы.
Этот же индикатор, но после компиляции в 1944 проявился такой эффект, как уход таблицы под лейблы - раньше такого не было.
Добавлено: Отправил Вам в личку код индикатора.