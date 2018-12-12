Бета-версия платформы MetaTrader 4 build 1145 - страница 5

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Поправьте еще пожалуйста библиотеку ALGLIB чтобы компилировалось без ошибок : https://www.mql5.com/ru/forum/289544
Обновление MT4 build 1145: ошибка в библиотеке ALGLIB
Обновление MT4 build 1145: ошибка в библиотеке ALGLIB
  • 2018.11.12
  • www.mql5.com
Недавно обновился терминал МТ4, после обновления перестаёт компилироваться библиотека ALGLIB с несколькими ошибками функции ArrayResizeAL...
  
#property strict

int i = (1<<16|1<<8); // check operator precedence for possible error; use parentheses to clarify precedence

В MT5 такого предупреждения нет.

 

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Ошибки, баги, вопросы

Aleksey Vyazmikin, 2018.11.18 23:43

У четверки новый билд и новые ошибки, перестал запускаться индикатор

2018.11.19 01:39:30.894 Access violation read to 0x00000014 in 'F:\FX\MetaTrader - Alpari - test_TEST_04\MQL4\indicators\PozaCalcInd.ex4'

Как решить проблему?


Версия 1146

 
Aleksey Vyazmikin:

Версия 1146

В ME 1944 если скомпилировать, то работает корректно, а в ME 1946 уже не работает.

 

Просьба в следующий билд заменить Include\Graphics на вариант из MT5. А то сейчас какие-то древности в MT4. Нарушается кроссплатформенность.

Да и другие СБ, наверное, стоило бы обновить, взяв из MT5.

 
Aleksey Vyazmikin:

В ME 1944 если скомпилировать, то работает корректно, а в ME 1946 уже не работает.

Приложите код, пожалуйста.

Такого рода вопросы без возможности воспроизведения не рассматриваются.

 
MetaQuotes Software Corp.:

Приложите код, пожалуйста.

Такого рода вопросы без возможности воспроизведения не рассматриваются.

Обратите, пожалуйста, внимание на этот вопрос. Неужели теперь можно копировать сложные структуры без использования перегрузки оператора присваивания? По-моему, это из области фантастики.

 
Ihor Herasko:

Обратите, пожалуйста, внимание на этот вопрос. Неужели теперь можно копировать сложные структуры без использования перегрузки оператора присваивания? По-моему, это из области фантастики.

Эта возможность успела стать древней. Вы несколько отстали.

 
MetaQuotes Software Corp.:

Приложите код, пожалуйста.

Такого рода вопросы без возможности воспроизведения не рассматриваются.

Куда приложить, я не могу в открытом виде прикладывать, а что вызывает эту ошибку не знаю, индикатор работал долгие годы.


Этот же индикатор, но после компиляции в 1944 проявился такой эффект, как уход таблицы под лейблы - раньше такого не было.

Добавлено: Отправил Вам в личку код индикатора.

 
Aleksey Vyazmikin:

Куда приложить, я не могу в открытом виде прикладывать, а что вызывает эту ошибку не знаю, индикатор работал долгие годы.


Этот же индикатор, но после компиляции в 1944 проявился такой эффект, как уход таблицы под лейблы - раньше такого не было.

Добавлено: Отправил Вам в личку код индикатора.

Спасибо, будем разбираться.
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