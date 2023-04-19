Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 13
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p1 is a snapshot from my entry here like this one (p3):
I would suggest to use for all languages "translate in"
Nicht in jedem Bereich des Forums, sondern in der entsprechenden Sprache. In russischer Sprache: "Перевести на ...", in Englisch: "Übersetzen nach ..." usw. ...
Если я хочу опубликовать что-то по-китайски, я могу сначала написать немецкий, а затем нажать кнопку, но только потому, что я знаю, где это, и все переведено на китайский язык! Что хорошего я не говорю по-китайски:
Я не могу ожидать, что этот текст автоматически распознает мой язык (локализация) и остановится, что, конечно, будет еще лучше!
Nicht in jedem Bereich des Forums, sondern in der entsprechenden Sprache. In russischer Sprache: "Перевести на ...", in Englisch: "Übersetzen nach ..." usw. ...
Хм - я не думаю, что русский должен перевести свой текст на русский язык - это было направлено на тех, кто не говорит по-русски!
Хм - я не думаю, что русский должен перевести свой текст на русский язык - это было направлено на тех, кто не говорит по-русски!
Это для тех, кто не зная английский хочет ответить не знающему русский язык.
This is for those who, not knowing English, want to reply to someone who does not know Russian.
"Deutsch" in Russian is "Немецкий", stemming from "Немой", which means "mute" (ancient Russians couldn't understand Germans talking and just called them "mute"). Hence it is completely logical that Russian forum translates Deutsch into nothing. :)
(Или может быть несовместимым кодированием, имена файлов болгарские Unicode также не отображаются)
Карл говорит правильно - показывать интерфейсный элемент на незнакомом языке - это нонсенс. Заметьте, что выпадающий список "Перевести на" по смыслу сильно отличается от выпадающего списка для переключения всего интерфейса на родной язык (в правом верхнем углу) - это единственный случай, когда демонстрация иных языков оправдана.
А вообще, не понятно, как можно суппорт довести до такого состояния, чтобы вынуждать нерусскоговорящих пользователей мучиться с переводами туда/сюда на русскоязычном форуме (потому что на родном языке они не могут получить ответ).
Доступна новая бета-версия 1936.
Все еще! :(
Когда я закрываю Mt5 нормально, текущий «профиль» не сохраняется и автоматически реализуется при перезагрузке, т.е. диаграммы, загружаемые индикаторами и EAs, вместо этого все всегда пусто :(
Это толкается позже и новая функция?