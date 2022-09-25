Не популярная тема: ОБУЧЕНИЕ Трейдингу... - страница 11

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Serqey Nikitin:

У меня свой подход к обучению - чисто практический...

На выходе : Трейдеры получают умение - зарабатывать  стабильную прибыль на форекс.


P.S. Дополнительная инфа:

Обучаю построению прибыльных стратегий

У Вас нет учебного плана?

А график, график я могу любой нарисовать на истории - это не проблема.
 
Понятно. Замах на три рубля, выхлоп на три копейки. Обучение созданию тестерных граалей.
 
Aleksey Vyazmikin:

У Вас нет учебного плана?

А график, график я могу любой нарисовать на истории - это не проблема.
А первое впечатление, что Вы умнее...   Ошибся..., бывает...
 
Serqey Nikitin:
А первое впечатление, что Вы умнее...   Ошибся..., бывает...

Умнее или глупее, это все относительные понятия, или же у Вас есть конкретная шкала измерения, своя методика?

Я как раз понимаю про монетизацию опыта, даже негативный опыт стоит денег и немалых, поэтому я не боюсь писать, что я теряю деньги на бирже, но при этом получаю новый опыт, вот если бы я мог не заплатив потраченные деньги получить от Вас те знания и опыт, что дал мне рынок, и при этом заплатить раз в 100 меньше, то это было бы мне очень интересно!

Однако, Вы не предлагаете конкретных программ обучения, даже договор на обучение не увидел в архиве, а так хотелось бы оценить профессиональный подход к задаче.

 
Aleksey Vyazmikin:

Умнее или глупее, это все относительные понятия, или же у Вас есть конкретная шкала измерения, своя методика?

Я как раз понимаю про монетизацию опыта, даже негативный опыт стоит денег и немалых, поэтому я не боюсь писать, что я теряю деньги на бирже, но при этом получаю новый опыт, вот если бы я мог не заплатив потраченные деньги получить от Вас те знания и опыт, что дал мне рынок, и при этом заплатить раз в 100 меньше, то это было бы мне очень интересно!

Однако, Вы не предлагаете конкретных программ обучения, даже договор на обучение не увидел в архиве, а так хотелось бы оценить профессиональный подход к задаче.

У меня как-то так получилось, что я сразу стал зарабатывать играя на акциях. Достаточно долго все шло удачно. Скорее, это была просто случайность.

Потом наступила полоса неудач, и чтобы я не делал - все в минус. Проиграв часть прибыли сильно задумался. Написал на форуме (не на этом), спросил, что делать. Там был оч неплохой трейдер (достаточно известен, не буду называть), и он мне в нескольких постах рассказал основные принципы. И все пошло.

Так вот, никаких программ обучения, никаких договоров, всех дел на 15 минут. Вывод прост - в трейдинге нечему учить. Нет никаких тайных знаний.

 
Serqey Nikitin:

У меня свой подход к обучению - чисто практический...

На выходе : Трейдеры получают умение - зарабатывать  стабильную прибыль на форекс.


P.S. Дополнительная инфа:

Обучаю построению прибыльных стратегий

Какие и Вас плюсы из картинки тестера по сравнению с (например за 30$):

чей-то сигнал, не реклама

или:

ручник

 
Yuriy Asaulenko:

У меня как-то так получилось, что я сразу стал зарабатывать играя на акциях. Достаточно долго все шло удачно. Скорее, это была просто случайность.

Потом наступила полоса неудач, и чтобы я не делал - все в минус. Проиграв часть прибыли сильно задумался. Написал на форуме (не на этом), спросил, что делать. Там был оч неплохой трейдер (достаточно известен, не буду называть), и он мне в нескольких постах рассказал основные принципы. И все пошло.

Так вот, никаких программ обучения, никаких договоров, всех дел на 15 минут. Вывод прост - в трейдинге нечему учить. Нет никаких тайных знаний.

Если дел на 15 минут, то быть может, прямо здесь Вы сообщите об этих замечательных словах, в которых заложен фундаментальный алгоритм рынка? Или что там заложено... а то у меня так же пошла черная полоса...

 
Unicornis:

Какие и Вас плюсы из картинки тестера по сравнению с (например за 30$):


Загрузка Вашего депозита сильно завышена ( 82% ) ...  Нормальная загрузка 30-35%.  

Минусовых не завершенных сделок - очень много = как раз на Вашу всю прибыль, а это большой минус стратегии...

Это то, что сразу видно без всякого анализа.  А вообще, стратегия - сырая..., и требует доработки...

И практика снятия и добавления средств к депозиту - порочная, если Вы выставляете этот счет в качестве сигнала!  Если для себя лично, то пойдет...

 
Aleksey Vyazmikin:

Если дел на 15 минут, то быть может, прямо здесь Вы сообщите об этих замечательных словах, в которых заложен фундаментальный алгоритм рынка? Или что там заложено... а то у меня так же пошла черная полоса...

Уже 10 лет тому, конкретно уже не помню. Да и не было там ничего особенного или нового.

Все сводится к оч простому. 1. Не надо гадать куда пойдет рынок. 2. если рынок движется - открываемся. 3. пошел не туда - моментально закрываемся, без раздумий, типа - а вдруг он развернется, и сожалений. Ну, и 4. неудачные сделки - это нормальное явление, и никаких эмоций по этому поводу.

 
Yuriy Asaulenko:

Уже 10 лет тому, конкретно уже не помню. Да и не было там ничего особенного или нового.

Все сводится к оч простому. 1. Не надо гадать куда пойдет рынок. 2. если рынок движется - открываемся. 3. пошел не туда - моментально закрываемся, без раздумий, типа - а вдруг он развернется, и сожалений. Ну, и 4. неудачные сделки - это нормальное явление, и никаких эмоций по этому поводу.

Понятно. Спасибо. К сожалению эти знания у меня давно присутствуют, но это не всегда спасает от глупого эмоционального поведения.

Лично меня больше всего бесит, когда вот так, встав по направлению движения цены я попадаю на экстремум и рынок от меня разворачивается...

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