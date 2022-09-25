Не популярная тема: ОБУЧЕНИЕ Трейдингу... - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня свой подход к обучению - чисто практический...
На выходе : Трейдеры получают умение - зарабатывать стабильную прибыль на форекс.
P.S. Дополнительная инфа:
Обучаю построению прибыльных стратегий
У Вас нет учебного плана?А график, график я могу любой нарисовать на истории - это не проблема.
У Вас нет учебного плана?А график, график я могу любой нарисовать на истории - это не проблема.
А первое впечатление, что Вы умнее... Ошибся..., бывает...
Умнее или глупее, это все относительные понятия, или же у Вас есть конкретная шкала измерения, своя методика?
Я как раз понимаю про монетизацию опыта, даже негативный опыт стоит денег и немалых, поэтому я не боюсь писать, что я теряю деньги на бирже, но при этом получаю новый опыт, вот если бы я мог не заплатив потраченные деньги получить от Вас те знания и опыт, что дал мне рынок, и при этом заплатить раз в 100 меньше, то это было бы мне очень интересно!
Однако, Вы не предлагаете конкретных программ обучения, даже договор на обучение не увидел в архиве, а так хотелось бы оценить профессиональный подход к задаче.
Умнее или глупее, это все относительные понятия, или же у Вас есть конкретная шкала измерения, своя методика?
Я как раз понимаю про монетизацию опыта, даже негативный опыт стоит денег и немалых, поэтому я не боюсь писать, что я теряю деньги на бирже, но при этом получаю новый опыт, вот если бы я мог не заплатив потраченные деньги получить от Вас те знания и опыт, что дал мне рынок, и при этом заплатить раз в 100 меньше, то это было бы мне очень интересно!
Однако, Вы не предлагаете конкретных программ обучения, даже договор на обучение не увидел в архиве, а так хотелось бы оценить профессиональный подход к задаче.
У меня как-то так получилось, что я сразу стал зарабатывать играя на акциях. Достаточно долго все шло удачно. Скорее, это была просто случайность.
Потом наступила полоса неудач, и чтобы я не делал - все в минус. Проиграв часть прибыли сильно задумался. Написал на форуме (не на этом), спросил, что делать. Там был оч неплохой трейдер (достаточно известен, не буду называть), и он мне в нескольких постах рассказал основные принципы. И все пошло.
Так вот, никаких программ обучения, никаких договоров, всех дел на 15 минут. Вывод прост - в трейдинге нечему учить. Нет никаких тайных знаний.
У меня свой подход к обучению - чисто практический...
На выходе : Трейдеры получают умение - зарабатывать стабильную прибыль на форекс.
P.S. Дополнительная инфа:
Обучаю построению прибыльных стратегий
Какие и Вас плюсы из картинки тестера по сравнению с (например за 30$):
или:
У меня как-то так получилось, что я сразу стал зарабатывать играя на акциях. Достаточно долго все шло удачно. Скорее, это была просто случайность.
Потом наступила полоса неудач, и чтобы я не делал - все в минус. Проиграв часть прибыли сильно задумался. Написал на форуме (не на этом), спросил, что делать. Там был оч неплохой трейдер (достаточно известен, не буду называть), и он мне в нескольких постах рассказал основные принципы. И все пошло.
Так вот, никаких программ обучения, никаких договоров, всех дел на 15 минут. Вывод прост - в трейдинге нечему учить. Нет никаких тайных знаний.
Если дел на 15 минут, то быть может, прямо здесь Вы сообщите об этих замечательных словах, в которых заложен фундаментальный алгоритм рынка? Или что там заложено... а то у меня так же пошла черная полоса...
Какие и Вас плюсы из картинки тестера по сравнению с (например за 30$):
Загрузка Вашего депозита сильно завышена ( 82% ) ... Нормальная загрузка 30-35%.
Минусовых не завершенных сделок - очень много = как раз на Вашу всю прибыль, а это большой минус стратегии...
Это то, что сразу видно без всякого анализа. А вообще, стратегия - сырая..., и требует доработки...
И практика снятия и добавления средств к депозиту - порочная, если Вы выставляете этот счет в качестве сигнала! Если для себя лично, то пойдет...
Если дел на 15 минут, то быть может, прямо здесь Вы сообщите об этих замечательных словах, в которых заложен фундаментальный алгоритм рынка? Или что там заложено... а то у меня так же пошла черная полоса...
Уже 10 лет тому, конкретно уже не помню. Да и не было там ничего особенного или нового.
Все сводится к оч простому. 1. Не надо гадать куда пойдет рынок. 2. если рынок движется - открываемся. 3. пошел не туда - моментально закрываемся, без раздумий, типа - а вдруг он развернется, и сожалений. Ну, и 4. неудачные сделки - это нормальное явление, и никаких эмоций по этому поводу.
Уже 10 лет тому, конкретно уже не помню. Да и не было там ничего особенного или нового.
Все сводится к оч простому. 1. Не надо гадать куда пойдет рынок. 2. если рынок движется - открываемся. 3. пошел не туда - моментально закрываемся, без раздумий, типа - а вдруг он развернется, и сожалений. Ну, и 4. неудачные сделки - это нормальное явление, и никаких эмоций по этому поводу.
Понятно. Спасибо. К сожалению эти знания у меня давно присутствуют, но это не всегда спасает от глупого эмоционального поведения.
Лично меня больше всего бесит, когда вот так, встав по направлению движения цены я попадаю на экстремум и рынок от меня разворачивается...