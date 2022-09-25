Не популярная тема: ОБУЧЕНИЕ Трейдингу... - страница 15

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Vitaly Muzichenko:

Сэнсэй, срочно нужен совет, что делать дальше, уже вижу что открылся не в ту сторону. Рубить убыток пока маленький, или ждать пока цена сама дойдёт до стоплосса, или увеличить стоп на расстояние в 1000 пунктов?

Помоги ученику!

голос из зала 20000!

20000 раз, удар молотка )))

 
Unicornis:

голос из зала 20000!

20000 раз, удар молотка )))

Можно и так, но скорее наступит маржинколл, чем цена дойдёт до стопа)

 
Vitaly Muzichenko:

Можно и так, но скорее наступит маржинколл, чем цена дойдёт до стопа)

Открытие вниз было преждевременно...

Я бы открывался только вверх...


 
Serqey Nikitin:

Открытие вниз было преждевременно...

Я бы открывался только вверх...

Я бы тоже, но меня никто не обучил.

 
Vitaly Muzichenko:

Я бы тоже, но меня никто не обучил.

Сказал Виталий, надевая маску и беря в руку Калаху- братва, пошли на дело )))

 
Serqey Nikitin #:

Открытие вниз было преждевременно...

Я бы открывался только вверх...


Любая стратегия, даже если она не сильно понятна, требует системного подхода и ПОЛНЫХ ЗНАНИЙ  ...  Все это понимают, но мало кто стремится к нужному результату...
 

В обучении очень много шарлатанов, поэтому по дефолту доверия нет никому.

Ну и, как было где-то правильно сказано, учиться рынку можно не у того, кто учит за (не символические)деньги, а у того, кто желает поделиться/передать знания.

 
JRandomTrader #:

В обучении очень много шарлатанов, поэтому по дефолту доверия нет никому.

Ну и, как было где-то правильно сказано, учиться рынку можно не у того, кто учит за (не символические)деньги, а у того, кто желает поделиться/передать знания.

Да, самый простой путь - это самообучение!

Вы ничем не рискуете, никому ничего не платите, лет двадцать копаетесь в мусоре в интернете и ищите прибыльную стратегию...

Результат - не известен никому...  Возможно Вам повезет и Вы найдете прибыльную стратегию - ведь выигрывают же некоторые в лотерею..., так почему не Вы?...

 
Serqey Nikitin #:

Да, самый простой путь - это самообучение!

Вы ничем не рискуете, никому ничего не платите, лет двадцать копаетесь в мусоре в интернете и ищите прибыльную стратегию...

Результат - не известен никому...  Возможно Вам повезет и Вы найдете прибыльную стратегию - ведь выигрывают же некоторые в лотерею..., так почему не Вы?...

Поиск учителя - та же лотерея, только платная.

Если человек зарабатывает обучением, а не трейдингом - сразу возникает вопрос.
 
JRandomTrader #:

Поиск учителя - та же лотерея, только платная.

Если человек зарабатывает обучением, а не трейдингом - сразу возникает вопрос.

Риск на  финрынках  был и будет ВСЕГДА!

Вы же пытаетесь избежать риска в поиске Наставника...

Чтобы выиграть в лотерее, нужно купить хотя бы один билетик...  Но Вы продолжаете мечтать, "размышлять о вечном"  и...   НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ!

Не расстраивайтесь..., Вы не одиноки - большинство трейдеров поступают точно также...

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