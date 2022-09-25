Не популярная тема: ОБУЧЕНИЕ Трейдингу... - страница 15
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Сэнсэй, срочно нужен совет, что делать дальше, уже вижу что открылся не в ту сторону. Рубить убыток пока маленький, или ждать пока цена сама дойдёт до стоплосса, или увеличить стоп на расстояние в 1000 пунктов?
Помоги ученику!
голос из зала 20000!
20000 раз, удар молотка )))
голос из зала 20000!
20000 раз, удар молотка )))
Можно и так, но скорее наступит маржинколл, чем цена дойдёт до стопа)
Можно и так, но скорее наступит маржинколл, чем цена дойдёт до стопа)
Открытие вниз было преждевременно...
Я бы открывался только вверх...
Открытие вниз было преждевременно...
Я бы открывался только вверх...
Я бы тоже, но меня никто не обучил.
Я бы тоже, но меня никто не обучил.
Сказал Виталий, надевая маску и беря в руку Калаху- братва, пошли на дело )))
Открытие вниз было преждевременно...
Я бы открывался только вверх...
В обучении очень много шарлатанов, поэтому по дефолту доверия нет никому.
Ну и, как было где-то правильно сказано, учиться рынку можно не у того, кто учит за (не символические)деньги, а у того, кто желает поделиться/передать знания.
В обучении очень много шарлатанов, поэтому по дефолту доверия нет никому.
Ну и, как было где-то правильно сказано, учиться рынку можно не у того, кто учит за (не символические)деньги, а у того, кто желает поделиться/передать знания.
Да, самый простой путь - это самообучение!
Вы ничем не рискуете, никому ничего не платите, лет двадцать копаетесь в мусоре в интернете и ищите прибыльную стратегию...
Результат - не известен никому... Возможно Вам повезет и Вы найдете прибыльную стратегию - ведь выигрывают же некоторые в лотерею..., так почему не Вы?...
Да, самый простой путь - это самообучение!
Вы ничем не рискуете, никому ничего не платите, лет двадцать копаетесь в мусоре в интернете и ищите прибыльную стратегию...
Результат - не известен никому... Возможно Вам повезет и Вы найдете прибыльную стратегию - ведь выигрывают же некоторые в лотерею..., так почему не Вы?...
Поиск учителя - та же лотерея, только платная.Если человек зарабатывает обучением, а не трейдингом - сразу возникает вопрос.
Поиск учителя - та же лотерея, только платная.Если человек зарабатывает обучением, а не трейдингом - сразу возникает вопрос.
Риск на финрынках был и будет ВСЕГДА!
Вы же пытаетесь избежать риска в поиске Наставника...
Чтобы выиграть в лотерее, нужно купить хотя бы один билетик... Но Вы продолжаете мечтать, "размышлять о вечном" и... НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ!
Не расстраивайтесь..., Вы не одиноки - большинство трейдеров поступают точно также...