Не популярная тема: ОБУЧЕНИЕ Трейдингу... - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это не другой - а самый главный вопрос.
Учитывая, что объем выборки, необходимый и достаточный для контртрендовой торговли = 6.11х6.11х10х10~3600, т.е. для OPEN/CLOSE M1 =2,5 дня (иначе - 2,5 дневные свечи), то для трендовой, очевидно, в 2 раза меньше. Примерно - сутки.
Вы слушаете только СЕБЯ?... А подумать немного - слабо?
Разговор шел ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО о трендовых стратегиях...
Пример определения тренда на 6час графике:
Вы слушаете только СЕБЯ?... А подумать немного - слабо?
Разговор шел ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО о трендовых стратегиях...
Пример определения тренда на 6час графике:
Ладно, дружище, не буду лезть в твою тему. Тем более, в трендовых стратегиях я не силен... Так, поразмышлял немного...
Тем более, в трендовых стратегиях я не силен... Так, поразмышлял немного...
Тренд определить можно, и работа по тренду ПРАКТИЧЕСКИ без риска...
Откат просчитать НЕ ВОЗМОЖНО, поэтому работа на откатах - ОЧЕНЬ РИСКОВАННАЯ...
Учитывая пилообразный вид движения цены, то определение тренда - вопрос субъективный, определеятся самим Трейдером для полного понимания ситуации на рынке.
Поэтому определять тренд можно на любом графике, но нужно учитывать то обстоятельство, что откаты никто не отменял, и не каждый стоп может выдержать размер этих откатов.
Пример определения тренда на час графике:
Конечно, каждый определяет, сам, вопрос то в общем не в этом, а в том, что иногда модели бывают ошибочными и когда череда таких событий происходит, то наступают неприятные эмоциональные переживания, которые влияют на принятие решения.
Это не другой - а самый главный вопрос.
Учитывая, что объем выборки, необходимый и достаточный для контртрендовой торговли = 6.11х6.11х10х10~3600, т.е. для OPEN/CLOSE M1 =2,5 дня (иначе - 2,5 дневные свечи), то для трендовой, очевидно, в 2 раза меньше. Примерно - сутки.
Я торгую на Moex тренды, там все ж таки есть отличие от Forex, хотя бы тем, что торговля начинается 10:00 и заканчивается в 23:50, а на открытии часто рынок догоняет изменения за день.
Отметил нарушение правил вертикальными линиями - как раз пересиживал из-за того, что на верхних ТФ был тренд, и как только закрылся начался разворот, и там сразу же такая же ситуация но в обратку. Горизонтальная линия - точка, где стоять должен был стоп по ТС.
Я торгую на Moex тренды, там все ж таки есть отличие от Forex, хотя бы тем, что торговля начинается 10:00 и заканчивается в 23:50, а на открытии часто рынок догоняет изменения за день.
Отметил нарушение правил вертикальными линиями - как раз пересиживал из-за того, что на верхних ТФ был тренд, и как только закрылся начался разворот, и там сразу же такая же ситуация но в обратку. Горизонтальная линия - точка, где стоять должен был стоп по ТС.
Стрелочки на открытие и закрытие позиций видны, но не понятно, как определяется тренд - где трендовые индикаторы? Где сигналы разворота тренда?
Любое действие на рынке должно быть подтверждено каким-либо сигналом... Ну не с потолка же возникает ситуация для действия на рынке?
Стрелочки на открытие и закрытие позиций видны, но не понятно, как определяется тренд - где трендовые индикаторы? Где сигналы разворота тренда?
Любое действие на рынке должно быть подтверждено каким-либо сигналом... Ну не с потолка же возникает ситуация для действия на рынке?
Целью не было выкладывать индикаторы, их слишком много, что бы за ними разглядеть сделку, да и с разных ТФ :)
Если кратко, то я торгую на пробой Зиг-зага, ака канала Дончиана.
Целью не было выкладывать индикаторы, их слишком много, что бы за ними разглядеть сделку, да и с разных ТФ :)
Если кратко, то я торгую на пробой Зиг-зага, ака канала Дончиана.
Система на пробой не является трендовой.
Сама по себе система на пробой не стабильна, так как определить : ложный или правильный пробой канала - не возможно...
Совет: поменяйте стратегию...
Система на пробой не является трендовой.
...
ну ну
ну ну