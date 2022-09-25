Не популярная тема: ОБУЧЕНИЕ Трейдингу... - страница 13

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Alexander_K2:

Это не другой - а самый главный вопрос.

Учитывая, что объем выборки, необходимый и достаточный для контртрендовой торговли = 6.11х6.11х10х10~3600, т.е. для OPEN/CLOSE M1 =2,5 дня (иначе - 2,5 дневные свечи), то для трендовой, очевидно, в 2 раза меньше. Примерно - сутки.

Вы слушаете только СЕБЯ?...  А подумать немного - слабо?  

Разговор шел ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО о трендовых стратегиях...

Пример определения тренда на 6час графике:


 
Serqey Nikitin:

Вы слушаете только СЕБЯ?...  А подумать немного - слабо?  

Разговор шел ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО о трендовых стратегиях...

Пример определения тренда на 6час графике:

Ладно, дружище, не буду лезть в твою тему. Тем более, в трендовых стратегиях я не силен... Так, поразмышлял немного...

 
Alexander_K2:

 Тем более, в трендовых стратегиях я не силен... Так, поразмышлял немного...

Тренд определить можно, и работа по тренду ПРАКТИЧЕСКИ без риска...

Откат просчитать НЕ ВОЗМОЖНО, поэтому работа на откатах - ОЧЕНЬ РИСКОВАННАЯ...

 
Serqey Nikitin:

Учитывая пилообразный вид движения цены, то определение тренда - вопрос субъективный, определеятся самим Трейдером для полного понимания ситуации на рынке.

Поэтому определять тренд можно на любом графике, но нужно учитывать то обстоятельство, что откаты никто не отменял, и не каждый стоп может выдержать размер этих откатов.

Пример определения тренда на час графике:


Конечно, каждый определяет, сам, вопрос то в общем не в этом, а в том, что иногда модели бывают ошибочными и когда череда таких событий происходит, то наступают неприятные эмоциональные переживания, которые влияют на принятие решения.

 
Alexander_K2:

Это не другой - а самый главный вопрос.

Учитывая, что объем выборки, необходимый и достаточный для контртрендовой торговли = 6.11х6.11х10х10~3600, т.е. для OPEN/CLOSE M1 =2,5 дня (иначе - 2,5 дневные свечи), то для трендовой, очевидно, в 2 раза меньше. Примерно - сутки.

Я торгую на Moex тренды, там все ж таки есть отличие от Forex, хотя бы тем, что торговля начинается 10:00 и заканчивается в 23:50, а на открытии часто рынок догоняет изменения за день.

Отметил нарушение правил вертикальными линиями - как раз пересиживал из-за того, что на верхних ТФ был тренд, и как только закрылся начался разворот, и там сразу же такая же ситуация но в обратку. Горизонтальная линия - точка, где стоять должен был стоп по ТС.

 
Aleksey Vyazmikin:

Я торгую на Moex тренды, там все ж таки есть отличие от Forex, хотя бы тем, что торговля начинается 10:00 и заканчивается в 23:50, а на открытии часто рынок догоняет изменения за день.

Отметил нарушение правил вертикальными линиями - как раз пересиживал из-за того, что на верхних ТФ был тренд, и как только закрылся начался разворот, и там сразу же такая же ситуация но в обратку. Горизонтальная линия - точка, где стоять должен был стоп по ТС.

Стрелочки на открытие и закрытие позиций видны, но не понятно, как определяется тренд - где трендовые индикаторы?  Где сигналы разворота тренда?

Любое действие на рынке должно быть подтверждено каким-либо сигналом...   Ну не с потолка же возникает ситуация для действия на рынке?

 
Serqey Nikitin:

Стрелочки на открытие и закрытие позиций видны, но не понятно, как определяется тренд - где трендовые индикаторы?  Где сигналы разворота тренда?

Любое действие на рынке должно быть подтверждено каким-либо сигналом...   Ну не с потолка же возникает ситуация для действия на рынке?

Целью не было выкладывать индикаторы, их слишком много, что бы за ними разглядеть сделку, да и с разных ТФ :)

Если кратко, то я торгую на пробой Зиг-зага, ака канала Дончиана.

 
Aleksey Vyazmikin:

Целью не было выкладывать индикаторы, их слишком много, что бы за ними разглядеть сделку, да и с разных ТФ :)

Если кратко, то я торгую на пробой Зиг-зага, ака канала Дончиана.

Система на пробой не является трендовой.

Сама по себе система на пробой не стабильна, так как определить : ложный или правильный пробой канала - не возможно...

Совет: поменяйте стратегию...

 
Serqey Nikitin:

Система на пробой не является трендовой.

...

ну ну

 
Dmitry Fedoseev:

ну ну

Не сильно информативно: заметно вдумчивое внимание... ( как на унитазе )...
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