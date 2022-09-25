Не популярная тема: ОБУЧЕНИЕ Трейдингу... - страница 12
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Понятно. Спасибо. К сожалению эти знания у меня давно присутствуют, но это не всегда спасает от глупого эмоционального поведения.
Лично меня больше всего бесит, когда вот так, встав по направлению движения цены я попадаю на экстремум и рынок от меня разворачивается...
Конечно знаете. Нет там никаких тайных знаний.
Дык, торопидьзя нэ нада.) Лучше пропустить ход, чем входить по каждому чиху. Как писали в одной неплохой книге по ТА - каждую сделку надо начинать с мысли, что она будет убыточной.
Вполне можно построить игру так, чтобы одна прибыльная сделка с запасом перекрывала несколько убыточных. Всего-лишь надо, при ошибке закрываться как можно раньше.
Загрузка Вашего депозита сильно завышена ( 82% ) ... Нормальная загрузка 30-35%.
Минусовых не завершенных сделок - очень много = как раз на Вашу всю прибыль, а это большой минус стратегии...
Это то, что сразу видно без всякого анализа. А вообще, стратегия - сырая..., и требует доработки...
И практика снятия и добавления средств к депозиту - порочная, если Вы выставляете этот счет в качестве сигнала! Если для себя лично, то пойдет...
1. Это не мое, что первое, что второе (даже похожий tpl должен где-то лежать на 10п), это пример для "сегодня".
2. На любой зеленой полоске(увеличение лота) из вашего архива у Вас так же будут не завершенные сделки. В противном бы случае у Вас был бы взрывной рост средств. Стратегия понятна, доказала свое право на существование двухкратным снятием начального депо. Мне это понравилось(не в коей мере не рекламирую и не рекомендую), добавил в закладки когда было 600% или 800%. Кто успел из подписчиков, тот снял 5-8 кратный плюс к исходному депо за 180$. Для таких % эта стратегия долгожитель.
3. Все равно, главное что снятия кратно больше. Например берете подобные сигналы, и на длинной сопле начинаете строить свою сетку, да хоть с такими же параметрами колен, получите свои 30-20% загрузки))).
Конечно знаете. Нет там никаких тайных знаний.
Дык, торопидьзя нэ нада.) Лучше пропустить ход, чем входить по каждому чиху. Как писали в одной неплохой книге по ТА - каждую сделку надо начинать с мысли, что она будет убыточной.
Вполне можно построить игру так, чтобы одна прибыльная сделка с запасом перекрывала несколько убыточных. Всего-лишь надо, при ошибке закрываться как можно раньше.
Золотые слова.
"Дык, торопидьзя нэ нада.) Лучше пропустить ход, чем входить по каждому чиху. Как писали в одной неплохой книге по ТА - каждую сделку надо начинать с мысли, что она будет убыточной."
Золотые слова.
Слова , конечно, золотые..., но вот выводы надо делать правильные...
Переход ( 100% ) на торговлю роботами уже не за горами. Поэтому необходимо разрабатывать надежные малоубыточные стратегии, не зависящие от реакций Трейдера, которые легко переносятся в советники...
Ручная стратегия уходит в раздел исследований, но не самой работы на рынке.
Лично меня больше всего бесит, когда вот так, встав по направлению движения цены я попадаю на экстремум и рынок от меня разворачивается...
Банкиры наверно наняли группу супермощных экстрасенсов, которые внушают трейдерам, чтобы все так открывали позиции. :)
Лично меня больше всего бесит, когда вот так, встав по направлению движения цены я попадаю на экстремум и рынок от меня разворачивается...
ТРЕНД - устойчивое движение цены, прямо противоположное выставленному ордеру :-)
Конечно знаете. Нет там никаких тайных знаний.
Дык, торопидьзя нэ нада.) Лучше пропустить ход, чем входить по каждому чиху. Как писали в одной неплохой книге по ТА - каждую сделку надо начинать с мысли, что она будет убыточной.
Вполне можно построить игру так, чтобы одна прибыльная сделка с запасом перекрывала несколько убыточных. Всего-лишь надо, при ошибке закрываться как можно раньше.
Мудры слова твои, да глупость правит баллом!
У меня сейчас нет источников дохода, поэтому каждые потерянные 1000 рублей мне неприятны, а когда череда стопов проходит, то рука тянет их отодвигать - стратегия то трендовая и флет убивает мои нервы.
Банкиры наверно наняли группу супермощных экстрасенсов, которые внушают трейдерам, чтобы все так открывали позиции. :)
Не исключено... либо я самоубийца и намеренно уничтожаю депозит, зная точку разворота вхожу против себя.
ТРЕНД - устойчивое движение цены, прямо противоположное выставленному ордеру :-)
Как раз это трендовая система... другой вопрос, что на каком ТФ смотреть тренд...
Как раз это трендовая система... другой вопрос, что на каком ТФ смотреть тренд...
Учитывая пилообразный вид движения цены, то определение тренда - вопрос субъективный, определеятся самим Трейдером для полного понимания ситуации на рынке.
Поэтому определять тренд можно на любом графике, но нужно учитывать то обстоятельство, что откаты никто не отменял, и не каждый стоп может выдержать размер этих откатов.
Пример определения тренда на час графике:
другой вопрос, что на каком ТФ смотреть тренд...
Это не другой - а самый главный вопрос.
Учитывая, что объем выборки, необходимый и достаточный для контртрендовой торговли = 6.11х6.11х10х10~3600, т.е. для OPEN/CLOSE M1 =2,5 дня (иначе - 2,5 дневные свечи), то для трендовой, очевидно, в 2 раза меньше. Примерно - сутки.