Не популярная тема: ОБУЧЕНИЕ Трейдингу... - страница 12

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Aleksey Vyazmikin:

Понятно. Спасибо. К сожалению эти знания у меня давно присутствуют, но это не всегда спасает от глупого эмоционального поведения.

Лично меня больше всего бесит, когда вот так, встав по направлению движения цены я попадаю на экстремум и рынок от меня разворачивается...

Конечно знаете. Нет там никаких тайных знаний.

Дык, торопидьзя нэ нада.)  Лучше пропустить ход, чем входить по каждому чиху. Как писали в одной неплохой книге по ТА - каждую сделку надо начинать с мысли, что она будет убыточной.

Вполне можно построить игру так, чтобы одна прибыльная сделка с запасом перекрывала несколько убыточных. Всего-лишь надо, при ошибке закрываться как можно раньше.

 
Serqey Nikitin:

Загрузка Вашего депозита сильно завышена ( 82% ) ...  Нормальная загрузка 30-35%.  

Минусовых не завершенных сделок - очень много = как раз на Вашу всю прибыль, а это большой минус стратегии...

Это то, что сразу видно без всякого анализа.  А вообще, стратегия - сырая..., и требует доработки...

И практика снятия и добавления средств к депозиту - порочная, если Вы выставляете этот счет в качестве сигнала!  Если для себя лично, то пойдет...

1. Это не мое, что первое, что второе (даже похожий tpl должен где-то лежать на 10п), это пример для "сегодня".

2. На любой зеленой полоске(увеличение лота) из вашего архива у Вас так же будут не завершенные сделки. В противном бы случае у Вас был бы взрывной рост средств. Стратегия понятна, доказала свое право на существование двухкратным снятием начального депо. Мне это понравилось(не в коей мере не рекламирую и не рекомендую), добавил в закладки когда было 600% или 800%. Кто успел из подписчиков, тот снял 5-8 кратный плюс к исходному депо за 180$. Для таких % эта стратегия долгожитель.

3. Все равно, главное что снятия кратно больше. Например берете подобные сигналы, и на длинной сопле начинаете строить свою сетку, да хоть с такими же параметрами колен, получите свои 30-20% загрузки))).

Yuriy Asaulenko:

Конечно знаете. Нет там никаких тайных знаний.

Дык, торопидьзя нэ нада.)  Лучше пропустить ход, чем входить по каждому чиху. Как писали в одной неплохой книге по ТА - каждую сделку надо начинать с мысли, что она будет убыточной.

Вполне можно построить игру так, чтобы одна прибыльная сделка с запасом перекрывала несколько убыточных. Всего-лишь надо, при ошибке закрываться как можно раньше.

Золотые слова.

 
Unicornis:

"Дык, торопидьзя нэ нада.)  Лучше пропустить ход, чем входить по каждому чиху. Как писали в одной неплохой книге по ТА - каждую сделку надо начинать с мысли, что она будет убыточной."

Золотые слова.

Слова , конечно, золотые..., но вот выводы надо делать правильные...

Переход ( 100% ) на торговлю роботами уже не за горами.  Поэтому необходимо разрабатывать надежные малоубыточные стратегии, не зависящие от реакций Трейдера, которые легко переносятся в советники...

Ручная стратегия уходит в раздел исследований, но не самой работы на рынке.

 
Aleksey Vyazmikin:
 

Лично меня больше всего бесит, когда вот так, встав по направлению движения цены я попадаю на экстремум и рынок от меня разворачивается...

Банкиры наверно наняли группу супермощных экстрасенсов, которые  внушают трейдерам, чтобы все так открывали позиции. :) 

 
Aleksey Vyazmikin:


Лично меня больше всего бесит, когда вот так, встав по направлению движения цены я попадаю на экстремум и рынок от меня разворачивается...

ТРЕНД - устойчивое движение цены, прямо противоположное выставленному ордеру :-)

 
Yuriy Asaulenko:

Конечно знаете. Нет там никаких тайных знаний.

Дык, торопидьзя нэ нада.)  Лучше пропустить ход, чем входить по каждому чиху. Как писали в одной неплохой книге по ТА - каждую сделку надо начинать с мысли, что она будет убыточной.

Вполне можно построить игру так, чтобы одна прибыльная сделка с запасом перекрывала несколько убыточных. Всего-лишь надо, при ошибке закрываться как можно раньше.

Мудры слова твои, да глупость правит баллом!

У меня сейчас нет источников дохода, поэтому каждые потерянные 1000 рублей мне неприятны, а когда череда стопов проходит, то рука тянет их отодвигать - стратегия то трендовая и флет убивает мои нервы.

 
Aleksey Ivanov:

Банкиры наверно наняли группу супермощных экстрасенсов, которые  внушают трейдерам, чтобы все так открывали позиции. :) 

Не исключено... либо я самоубийца и намеренно уничтожаю депозит, зная точку разворота вхожу против себя.

 
Maxim Kuznetsov:

ТРЕНД - устойчивое движение цены, прямо противоположное выставленному ордеру :-)

Как раз это трендовая система... другой вопрос, что на каком ТФ смотреть тренд...

 
Aleksey Vyazmikin:

Как раз это трендовая система... другой вопрос, что на каком ТФ смотреть тренд...

Учитывая пилообразный вид движения цены, то определение тренда - вопрос субъективный, определеятся самим Трейдером для полного понимания ситуации на рынке.

Поэтому определять тренд можно на любом графике, но нужно учитывать то обстоятельство, что откаты никто не отменял, и не каждый стоп может выдержать размер этих откатов.

Пример определения тренда на час графике:


 
Aleksey Vyazmikin:

другой вопрос, что на каком ТФ смотреть тренд...

Это не другой - а самый главный вопрос.

Учитывая, что объем выборки, необходимый и достаточный для контртрендовой торговли = 6.11х6.11х10х10~3600, т.е. для OPEN/CLOSE M1 =2,5 дня (иначе - 2,5 дневные свечи), то для трендовой, очевидно, в 2 раза меньше. Примерно - сутки.

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