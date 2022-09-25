Не популярная тема: ОБУЧЕНИЕ Трейдингу... - страница 17

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Sergey Gridnev #:
Перед потенциальными покупателями ваших знаний же.
Потенциальные покупатели, надеюсь, умеют пользоваться кнопочкой "ПОИСК"... и найдут варианты с Наставником, которые им вполне подходят...
 

Весь трейдинг в несколько картинок


Не благодарите!

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spiderman8811 #:

Весь трейдинг в несколько картинок

Не благодарите!


Думаю, что эти картинки - обман зрения...

К трейдингу это имеет отношение только в том плане, что большинство не имеет достаточно ЗНАНИЙ, и значит можно легко купиться на любую обманку, не важно, будет это визуализация или навязчивая реклама отдельных ДЦ...

Как Вы все прекрасно понимаете, без ЗНАНИЙ не возможно решить на должном уровне ни один вопрос...

 
Serqey Nikitin #:

Думаю, что эти картинки - обман зрения...

К трейдингу это имеет отношение только в том плане, что большинство не имеет достаточно ЗНАНИЙ, и значит можно легко купиться на любую обманку, не важно, будет это визуализация или навязчивая реклама отдельных ДЦ...

Как Вы все прекрасно понимаете, без ЗНАНИЙ не возможно решить на должном уровне ни один вопрос...

Правильно!

Нужно немало времени убить пребывая за графиком торгуя на демо и на реале и параллельно читать всякую литературу (экономика, физика и тд).

 
spiderman8811 #:

Правильно!

Нужно немало времени убить пребывая за графиком торгуя на демо и на реале и параллельно читать всякую литературу (экономика, физика и тд).

Забыли добавить, что от прочтения макулатуры ЗНАНИЙ, именно по трейдингу,  не прибавится...

А работа на демо и реале - это практически ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ этап в общем плане подготовки Трейдера...

 
Serqey Nikitin #:

 ЗНАНИЙ

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

У Вас иногда КапсЛок подклинивает.

 
PapaYozh #:

У Вас иногда КапсЛок подклинивает.

Нет, это я для ДЕБИЛОВ специально выделяю основные моменты... А то для них не доходит с первого раза и они переспрашивают про "КапсЛок"...
 
Serqey Nikitin #:
Нет, это я для ДЕБИЛОВ специально выделяю основные моменты... А то для них не доходит с первого раза и они переспрашивают про "КапсЛок"...

Не такие уж и новички, чтобы выделять моменты) 8 лет) копал очень глубоко.

Выставляйте стейтмент и учите людей если в этом есть желание) 

 
Serqey Nikitin #:

Забыли добавить, что от прочтения макулатуры ЗНАНИЙ, именно по трейдингу,  не прибавится...


Смотря что читать. На форумах тоже много информации. 

Есть очень  много полезных материалов и видео. 

У каждого человека свой подход. Например, я не пользовался курсами и не брал себе наставников. Сугубо самостоятельно.

Можно просто найти себе подобных людей и  обмениваться опытом. Вот уже 6 встреч толпой в 15-30 человек ходим в заведения общаться.
 
spiderman8811 #:

Не такие уж и новички, чтобы выделять моменты) 8 лет) копал очень глубоко.

Выставляйте стейтмент и учите людей если в этом есть желание) 

Думаю стейтмент этот учитель дебилов рисовать научился. Только мониторинг может подтвердить (или опровергнуть) его мастерство!
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