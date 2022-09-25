Не популярная тема: ОБУЧЕНИЕ Трейдингу... - страница 14
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Система на пробой не является трендовой.
Сама по себе система на пробой не стабильна, так как определить : ложный или правильный пробой канала - не возможно...
Совет: поменяйте стратегию...
Странный совет, может Вы хотите рассказать свою стратегию, которая работает и приносит доход с постоянным лотом?
Пробой канала - это смена направления классического ZZ...
Странный совет, может Вы хотите рассказать свою стратегию
Вы же уже слышали: мои стратегии - только для МОИХ учеников!
Но Вы можете не следовать моему совету...
УДАЧИ!
Вы же уже слышали: мои стратегии - только для МОИХ учеников!
Но Вы можете не следовать моему совету...
УДАЧИ!
Понятно, боитесь, что большую часть "учебного" материала выдадите сразу за пару слов...
Не сильно информативно: заметно вдумчивое внимание... ( как на унитазе )...
Ну дык, как на входе так и на выходе.
Господа - ближе к сабжу, я - за:
Обучение не нужно - это развод! :-)
Господа - ближе к сабжу, я - за:
Обучение не нужно - это развод! :-)
Обоснуйте, пожалуйста, почему не нужно обучение - всё и так понятно - рынок это развод?
Обоснуйте, пожалуйста, почему не нужно обучение - всё и так понятно - рынок это развод?
Обучение, конечно, нужно - там же улыбочка стоИт... Особенно у людей, которые сами в рынке и торгуют, попутно, обучают в реал времени.
Обучение, конечно, нужно - там же улыбочка стоИт... Особенно у людей, которые сами в рынке и торгуют, попутно, обучают в реал времени.
и на хорошем реале
Вы же уже слышали: мои стратегии - только для МОИХ учеников!
Но Вы можете не следовать моему совету...
УДАЧИ!
Сэнсэй, срочно нужен совет, что делать дальше, уже вижу что открылся не в ту сторону. Рубить убыток пока маленький, или ждать пока цена сама дойдёт до стоплосса, или увеличить стоп на расстояние в 1000 пунктов?
Помоги ученику!