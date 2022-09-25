Не популярная тема: ОБУЧЕНИЕ Трейдингу... - страница 14

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Serqey Nikitin:

Система на пробой не является трендовой.

Сама по себе система на пробой не стабильна, так как определить : ложный или правильный пробой канала - не возможно...

Совет: поменяйте стратегию...

Странный совет, может Вы хотите рассказать свою стратегию, которая работает и приносит доход с постоянным лотом?

Пробой канала - это смена направления классического ZZ...

 
Aleksey Vyazmikin:

Странный совет, может Вы хотите рассказать свою стратегию


Вы же уже слышали: мои стратегии - только для МОИХ учеников!

Но Вы можете не следовать моему совету...

УДАЧИ!

 
Serqey Nikitin:

Вы же уже слышали: мои стратегии - только для МОИХ учеников!

Но Вы можете не следовать моему совету...

УДАЧИ!

Понятно, боитесь, что большую часть "учебного" материала выдадите сразу за пару слов...

 
Собственно споры ни к чему. В ветке Прогнозы, можно постить свои однозначные прогнозы (вверх/вниз/забор) по любой стратегии, учителя будут видеть из далека и ученики потянуться. 
 
Serqey Nikitin:
Не сильно информативно: заметно вдумчивое внимание... ( как на унитазе )...

Ну дык, как на входе так и на выходе.

 

Господа - ближе к сабжу, я - за: 

Обучение не нужно - это развод! :-) 

  • Обучение нужно..., но страшно...
    16% (13)
  • Обучение не нужно - любой трейдер через двадцать лет может им стать!
    11% (9)
  • Обучение нужно!!!
    25% (20)
  • Обучение, конечно же, нужно..., но цены...
    5% (4)
  • Обучение не нужно - это развод...
    28% (22)
  • Мое мнение по этому вопросу...
    14% (11)
Всего проголосовало: 79
 
Roman Shiredchenko:

Господа - ближе к сабжу, я - за: 

Обучение не нужно - это развод! :-) 

  • Обучение нужно..., но страшно...
    16% (13)
  • Обучение не нужно - любой трейдер через двадцать лет может им стать!
    11% (9)
  • Обучение нужно!!!
    25% (20)
  • Обучение, конечно же, нужно..., но цены...
    5% (4)
  • Обучение не нужно - это развод...
    28% (22)
  • Мое мнение по этому вопросу...
    14% (11)
Всего проголосовало: 79

Обоснуйте, пожалуйста, почему не нужно обучение - всё и так понятно - рынок это развод?

 
Aleksey Vyazmikin:

Обоснуйте, пожалуйста, почему не нужно обучение - всё и так понятно - рынок это развод?

Обучение, конечно, нужно - там же улыбочка стоИт... Особенно у людей, которые сами в рынке и торгуют, попутно, обучают в реал времени.

 
Roman Shiredchenko:

Обучение, конечно, нужно - там же улыбочка стоИт... Особенно у людей, которые сами в рынке и торгуют, попутно, обучают в реал времени.

и на хорошем реале

 
Serqey Nikitin:

Вы же уже слышали: мои стратегии - только для МОИХ учеников!

Но Вы можете не следовать моему совету...

УДАЧИ!

Сэнсэй, срочно нужен совет, что делать дальше, уже вижу что открылся не в ту сторону. Рубить убыток пока маленький, или ждать пока цена сама дойдёт до стоплосса, или увеличить стоп на расстояние в 1000 пунктов?

Помоги ученику!


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