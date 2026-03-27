Библиотеки: Virtual - страница 75
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mt5 5100 error
Fixed.
По одному торговому инструменту существует несколько виртуальных окружений. В текущей реализации для переключения между ними, кажется, необходимо каждый раз вызывать NewTick. Но поскольку используется один и тот же символ, возможно ли единоразово обновлять тики для всех окружений?
Такое невозможно, потому что каждое виртуальное окружение хранит свой текущий тик. Это нужно для некоторых сценариев использования виртуальных окружений.
Поэтому для обновления сразу нескольких виртуальных окружений одним и тем же тиком, надо будет перебрать нужные окружения.
Наверное, этот вариант наиболее быстрый.
Такое невозможно, потому что каждое виртуальное окружение хранит свой текущий тик. Это нужно для некоторых сценариев использования виртуальных окружений.
Поэтому для обновления сразу нескольких виртуальных окружений одним и тем же тиком, надо будет перебрать нужные окружения.
Наверное, этот вариант наиболее быстрый.
ok, thanks.
Автор, свопы у меня рассчитываются некорректно, и при завершении тестирования последний ордер не учитывает своп.Я использую последнюю версию Virtual, а Symbol_Base рассчитывается в валюте.
Похоже, в тройной своп-день расчёт не производился. （0.46x3=1.38）
Автор, свопы у меня рассчитываются некорректно, и при завершении тестирования последний ордер не учитывает своп.Я использую последнюю версию Virtual, а Symbol_Base рассчитывается в валюте.
Похоже, в тройной своп-день расчёт не производился. （0.46x3=1.38）
Правильно сначала остановиться, а потом рассчитать свопВ моём аккаунте режим расчёта свопа - SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS, поэтому отображение некорректно. В библиотеке автора по умолчанию используется режим SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT.
свопы у меня рассчитываются некорректно
Баг-репорт становится гораздо нагляднее, если делать так.