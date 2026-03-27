Библиотеки: Virtual - страница 68
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
производительность 37 миллионов тиков в секунду на старой машине.
Т.е. тупой for-цикл быстрее Virtual-тестера в 2.5 раза.
Если вы встретили платформу с ценой золота, отображаемой с точностью до трех знаков после запятой, это выражение не является точным. Чтобы оно было верным, его нужно разделить на 10.
If you encounter a platform with a gold price displayed to three decimal places, the expression is not accurate. It needs to be divided by 10 to be correct.
Здесь нет ошибки.
Здесь нет ошибки.
Так почему же результат здесь именно такой?
So why is the result like this here?
1724 (pips) * 0.01 (lots) = 17.24.
Балансы, отображаемые в них, отличаются. Почему так?
The balances displayed by the two are different. Why is that?
Что выдает этот вызов?
Print(VIRTUAL::GetMode());
Что выдает этот вызов?
выход
output
Отключение VIRTUAL_ALTERNATIVE помогает?