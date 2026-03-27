Библиотеки: Virtual - страница 76
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я нашёл в кодовой базе библиотеку этого автора для расчёта свопов — в файле Functions.mqh. Вот корректная ссылка: https://www.mql5.com/en/code/28029
свопы у меня рассчитываются некорректно
Спасибо за баг-репорт, исправлено.
Функция CalcSwaps предназначена для расчета свопов в истории торгов. Делал для однократного применения в конце прохода.
Спасибо за баг-репорт, исправлено.
thanks!
Результат все тот же, что и раньше, все еще неверный.
Расчет по ссылке, которую я разместил выше, верен.
Расчет свопа более сложен, возможно, можно предоставить указатель на функцию для реализации пользователями. По умолчанию своп рассчитывается в валюте.
Функция CalcSwaps предназначена для расчета свопов в истории торгов. Делал для однократного применения в конце прохода.
Можно ли автоматически вызвать расчет свопа один раз после остановки?
Результат все тот же, что и раньше, все еще неверный.
Я использую последнюю версию Virtual, а Symbol_Base рассчитывается в валюте.
Вы уверены?
Вы уверены?
Приведите скриншоты, показывающие различия. У меня не воспроизводится.
Я гарантирую, что всё соответствует моим предыдущим скриншотам. Вам нужно найти счёт с режимом расчёта свопов в пунктах. Если потребуется, я могу предоставить такой.
USD-currency.
AUD-currency.
USD-currency.
AUD-currency.
Это странно. Можете ли вы запустить этот код и посмотреть, что он выводит? Я все еще получаю неправильное значение, поэтому я повторно скачал Virtual и только изменил Symbol_Base на true.