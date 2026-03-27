Библиотеки: Virtual - страница 74
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Я проверил код, и, похоже, уже нет места для улучшений. Обработка 10 миллионов тиков за 0,5 секунды — это предел.
Получилась хорошая демонстрация, как за короткий промежуток времени получилось ускорить советник в ~50 раз!
Всего в шесть раз медленнее теоретического предела - отличный результат.
Если запустить не в Терминале (CopyTicks + Virtual), а в MT5-Тестере (OnTick + Virtual), то замедлится дополнительно где-то в пять раз.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: Virtual
fxsaber, 2025.01.10 16:50
Итоговый результат.
ЗЫ Возможно, ускорение дадут эти режимы компиляции.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: Virtual
fxsaber, 2025.03.04 12:27
VIRTUAL::IsChanged(); // Возвращает true только в том случае, если что-то произошло с ордерами с предыдущего вызова этой функции в том же виртуальном окружении.
Другими словами, это Trade-событие.
Событие Trade генерируется при завершении торговой операции на торговом сервере. Обработка события Trade производится функцией OnTrade() для следующих торговых операций:
Как следствие, для ускорения в MT5-Тестере в реальном окружении мартинов/гридеров требуется использовать OnTrade-функцию.
ЗЫ Возможно, ускорение дадут эти режимы компиляции.
AVX2 ускорит работу примерно на 0,03 секунды, но это не так существенно. Гораздо эффективнее будет ускорить саму логику стратегии.
Как следствие, для ускорения в MT5-Тестере в реальном окружении мартинов/гридеров требуется использовать OnTrade-функцию.
Это решение не может определить изменения свопа, необходимо специально рассчитать изменения стоимости свопа.
Это решение не может определить изменения свопа, необходимо специально рассчитать изменения стоимости свопа.
Вы процитировали текст про реальное окружение. Там своп всегда вычисляется со стороны MQ.
Вы процитировали текст про реальное окружение. Там своп всегда вычисляется со стороны MQ.
Да, я знаю, что это реальное окружение, поэтому нужно самостоятельно рассчитывать своп. MQ рассчитывает изменения свопа, и, похоже, нет никакого способа получать уведомления об этих изменениях.
похоже, нет никакого способа получать уведомления об этих изменениях.
Привет, fxsaber! Вопрос: возможно ли в MQL при компиляции интегрировать внешнюю DLL внутрь EA (экспертного советника), чтобы она работала как встроенная, без необходимости отдельного файла DLL?
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