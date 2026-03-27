Библиотеки: Virtual - страница 78
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Я выбрал виртуальную среду перед созданием снимка, поэтому снимок сохраняется для этой виртуальной среды, верно?Разница между созданием снимка реальной или виртуальной среды заключается в выборе виртуальной/реальной среды перед созданием снимка, верно?
Возможно возникновение ошибки деления на ноль
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Библиотеки: Virtual
fxsaber, 2025.06.30 09:20
Спасибо за баг-репорт, исправлено.
Есть некоторые отличия вычисления свопов для CloseBy-позиций в MT5-тестере и Virtual.
Я выбрал виртуальную среду перед созданием снимка, поэтому снимок сохраняется для этой виртуальной среды, верно?Разница между созданием снимка реальной или виртуальной среды заключается в выборе виртуальной/реальной среды перед созданием снимка, верно?
Нет, Snapshot всегда создается только для реальной среды, вне зависимости от того, где вы находитесь.
Вы можете вообще не использовать виртуальные окружения и при этом работать через Snapshot.
Эта функция только синхронизирует две виртуальные среды? Или она может синхронизировать реальную и виртуальную среды? Например, я хочу, чтобы при открытии позиции в виртуальной среде она сразу же открывалась и в реальной среде (или наоборот). Как это сделать?
Snapshot всегда создается только для реальной среды, вне зависимости от того, где вы находитесь.
Есть некоторые отличия вычисления свопов для CloseBy-позиций в MT5-тестере и Virtual.
Я проверю еще раз, когда будет время.
Эта функция только синхронизирует две виртуальные среды? Или она может синхронизировать реальную и виртуальную среды?
Любое окружение с любым другим.
Например, я хочу, чтобы при открытии позиции в виртуальной среде она сразу же открывалась и в реальной среде (или наоборот). Как это сделать?
Вам нужно написать свою функцию. Это непросто даже не в универсальном варианте, к сожалению.
Любое окружение с любым другим.
Вам нужно написать свою функцию. Это непросто даже не в универсальном варианте, к сожалению.
Это действительно сложно и требует постепенного понимания.
Привет, автор, у меня есть вопрос, по которому хотел бы проконсультироваться. Как мне сбросить виртуальную среду? Я имею в виду не удаление и повторное создание среды, а именно сброс информации конкретной VIRTUAL_POINTER - например, очистку истории ордеров, позиций, тиков и т.д. Есть ли готовый метод для этого?
Если вы сбрасываете все значения, то VIRTUAL_POINTER-переменную замените просто новой средой.
Если же нужно уменьшить историю торговли, то для этого есть VIRTUAL::ReduceHistory.