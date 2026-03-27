Библиотеки: Virtual - страница 73
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Это контент UpdatePosi
В коде нигде не используется totalProfit.
Похоже, забыл рассказать про древний функционал.
Пример.
Результат.
Я не совсем понимаю этот процесс, почему некоторые tick изменяются и возвращают false, а некоторые возвращают true.
В коде нигде не используется totalProfit.
m_totalProfit = totalProfit + totalComm; Вызов будет выполнен по завершении цикла
Я не совсем понимаю этот процесс, почему некоторые tick изменяются и возвращают false, а некоторые возвращают true.
Переведите комментарий.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: Virtual
fxsaber, 2025.03.04 12:27
VIRTUAL::IsChanged(); // Возвращает true только в том случае, если что-то произошло с ордерами с предыдущего вызова этой функции в том же виртуальном окружении.
Переведите комментарий.
ok
m_totalProfit = totalProfit + totalComm; Вызов будет выполнен по завершении цикла
Обновите библиотеку и попробуйте это решение.
Проверка.
Результат.
UpdatePosiFast совпадает с UpdatePosi, но при этом почти не использует OrdersTotal-цикл.
Что-то мне подсказывает, что такое решение никто не использует. И если воспользуетесь этим механизмом, получите самый быстрый Мартингейл в индустрии.
Обновите библиотеку и попробуйте это решение.
Проверка.
Результат.
UpdatePosiFast совпадает с UpdatePosi, но при этом почти не использует OrdersTotal-цикл.
Что-то мне подсказывает, что такое решение никто не использует. И если воспользуетесь этим механизмом, получите самый быстрый Мартингейл в индустрии.
обработка 10 миллионов тиков заняла менее секунды
Вы можете замерить максимальную теоретическую производительность на своей машине. И сравнить, во сколько раз ваш советник медленнее вычисляется.
Вы можете замерить максимальную теоретическую производительность на своей машине. И сравнить, во сколько раз ваш советник медленнее вычисляется.
Это результаты тестирования производительности, но на торговой системе обработка 10 миллионов тиков занимает 0,6 секунды, что, похоже, все еще оставляет место для улучшения.
Это результаты тестирования производительности, но на торговой системе обработка 10 миллионов тиков занимает 0,6 секунды, что, похоже, все еще оставляет место для улучшения.
Я проверил код, и, похоже, уже нет места для улучшений. Обработка 10 миллионов тиков за 0,5 секунды — это предел.