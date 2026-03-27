Библиотеки: Virtual - страница 69

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fxsaber # :

Отключение VIRTUAL_ALTERNATIVE помогает?

Нет, я попробовал, и результат тот же.


 
hini #:

No, I tried it, and the result is the same

Количество позиций в Virtual и в html-Report совпадает?

Похоже, без данных для воспроизведения у меня не получится понять причину проблемы.

 
fxsaber # :

Количество позиций в Virtual и в html-Report совпадает?

Похоже, без данных для воспроизведения у меня не получится понять причину проблемы.

Я использовал предыдущий тестовый код, но результат все равно другой.

Файлы:
virTestEA.mq5  17 kb
 

В MT5-тестере Real+Virtual (одновременно торгуются реальное и виртуальное окружения) и onlyVirtual (только виртуальное окружение торгуется) могут отличаться результатами для виртуального окружения.

Может показаться, что это ошибка Virtual, т.к. виртуальное окружение никак не должно зависеть от того, что происходит в реальном окружении.


На самом деле причина расхождений кроется в этой особенности MT5-Tester.

Получается, что в случае подключения торговли в реальном окружении, Virtual тоже может принудительно остановиться. Ошибки в Virtual нет при таком поведении.

 
hini #:
I used the previous test code, and the result is still different.

Не получается воспроизвести.

Нужны данные настроек Тестера и название торгового сервера.

 
fxsaber # :

В MT5-тестере Real+Virtual (одновременно торгуются реальное и виртуальное окружения) и onlyVirtual (только виртуальное окружение торгуется) могут отличаться результатами для виртуального окружения.

Может показаться, что это ошибка Virtual, т.к. виртуальное окружение никак не должно зависеть от того, что происходит в реальном окружении.


На самом деле причина расхождений кроется в этой особенности MT5-Tester.


Получается, что в случае подключения реального окружения, Virtual тоже может принудительно остановиться. Ошибки в Virtual нет при таком поведении.

Но мой предыдущий тест был запущен только в виртуальной среде, и баланс был один миллион долларов. Не было ни одного случая отрицательного баланса
 
fxsaber # :

Не получается воспроизвести.

Нужны данные настроек Тестера и название торгового сервера.

Exness-MT5Trial3, ECN-счет, с тестовым периодом с 1 января 2025 года по 5 февраля 2025 года.
 
hini #:
But my previous test was only running in a virtual environment, and the balance was one million dollars. There was no case of a negative balance

Речь шла про ситуацию, которая гипотетически возможна.

 
hini #:
Exness-MT5Trial3, ECN account

К сожалению, у меня не получается открыть там счет. Если есть возможность, предоставьте к нему доступ в ЛС.

 
fxsaber # :

К сожалению, у меня не получается открыть там счет. Если есть возможность, предоставьте к нему доступ в ЛС.

Отправил

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