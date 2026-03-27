Библиотеки: Virtual - страница 69
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Отключение VIRTUAL_ALTERNATIVE помогает?
Нет, я попробовал, и результат тот же.
No, I tried it, and the result is the same
Количество позиций в Virtual и в html-Report совпадает?
Похоже, без данных для воспроизведения у меня не получится понять причину проблемы.
Количество позиций в Virtual и в html-Report совпадает?
Похоже, без данных для воспроизведения у меня не получится понять причину проблемы.
В MT5-тестере Real+Virtual (одновременно торгуются реальное и виртуальное окружения) и onlyVirtual (только виртуальное окружение торгуется) могут отличаться результатами для виртуального окружения.
Может показаться, что это ошибка Virtual, т.к. виртуальное окружение никак не должно зависеть от того, что происходит в реальном окружении.
На самом деле причина расхождений кроется в этой особенности MT5-Tester.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы
fxsaber, 2025.02.24 16:32При отрицательном эквити тестер принудительно останавливается.
Получается, что в случае подключения торговли в реальном окружении, Virtual тоже может принудительно остановиться. Ошибки в Virtual нет при таком поведении.
I used the previous test code, and the result is still different.
Не получается воспроизвести.
Нужны данные настроек Тестера и название торгового сервера.
В MT5-тестере Real+Virtual (одновременно торгуются реальное и виртуальное окружения) и onlyVirtual (только виртуальное окружение торгуется) могут отличаться результатами для виртуального окружения.
Может показаться, что это ошибка Virtual, т.к. виртуальное окружение никак не должно зависеть от того, что происходит в реальном окружении.
На самом деле причина расхождений кроется в этой особенности MT5-Tester.
Получается, что в случае подключения реального окружения, Virtual тоже может принудительно остановиться. Ошибки в Virtual нет при таком поведении.
Не получается воспроизвести.
Нужны данные настроек Тестера и название торгового сервера.
But my previous test was only running in a virtual environment, and the balance was one million dollars. There was no case of a negative balance
Речь шла про ситуацию, которая гипотетически возможна.
Exness-MT5Trial3, ECN account
К сожалению, у меня не получается открыть там счет. Если есть возможность, предоставьте к нему доступ в ЛС.
К сожалению, у меня не получается открыть там счет. Если есть возможность, предоставьте к нему доступ в ЛС.
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