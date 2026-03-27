Библиотеки: Virtual - страница 80

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fxsaber #:

Расчеты в валюте делаются так в файле Symbol_Base.mqh.

Так совпадает, спасибо.

 
Библиотека обновлена, чтобы лучше работать в мат. режиме MT5-тестера. 
Symbol_Base.mqh
Orders.mqh


В частности, были такие проблемы.

#include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh>

ORDER Tmp = NULL;             // Zero divide in math. mode of MT5-tester.
int Tmp2 = VIRTUAL::Create(); // Zero divide in math. mode of MT5-tester.

double OnTester() { return(0); }
 
Библиотека обновлена под изменения MQL5_b5200+. 
HistoryOrders.mqh
Virtual.mqh
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 5200: расширение OpenBLAS и усиление контроля в MQL5 - Версия MetaTrader 5 расширила поддержку библиотеки линейной алгебры OpenBLAS.
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 5200: расширение OpenBLAS и усиление контроля в MQL5 - Версия MetaTrader 5 расширила поддержку библиотеки линейной алгебры OpenBLAS.
  • 2025.07.31
  • www.mql5.com
SylvesterEquationTriangular решает уравнение Сильвестра для вещественных квазитреугольных или комплексных треугольных матриц верхнетреугольные. SylvesterEquationTriangularBlocked решает уравнение Сильвестра для вещественных квазитреугольных или комплексных треугольных матриц верхнетреугольные матрицы
 

b5233 не может быть скомпилирован, не только этот, компилятор слишком много уничтожает


 
hini #:

b5233 не может быть скомпилирован, не только этот, компилятор слишком много уничтожает

Компилятор в кодобазе не обновился, чтобы опубликовать правки.


 
fxsaber # :

Компилятор в кодобазе не обновился, чтобы опубликовать правки.


Все в порядке

 

Я добавил такую функцию в Order.mqh, должно быть всё в порядке ：

  void operator=(const ORDER_BASE &Order)
  {
    ORDER_BASE::operator=(Order);
    return;
  }


  void operator =( const SYMBOL_BASE& sSymb )
  {
    this.SetSymbol(sSymb.GetSymbol());

    return;
  }
Symbol_Base.mqh
 
hini #:

Я добавил такую функцию в Order.mqh, должно быть всё в порядке ：

Вот так решается.

struct ORDER_BASE : public SYMBOL_BASE
{
#ifdef __MQL5__
  using SYMBOL_BASE::operator=; // https://www.mql5.com/ru/forum/492248/page23#comment_57855997
#endif // #ifdef __MQL5__


struct ORDER : public ORDER_BASE
{
#ifdef __MQL5__
  using ORDER_BASE::operator=; // https://www.mql5.com/ru/forum/492248/page23#comment_57855997
#endif // #ifdef __MQL5__
 
fxsaber #:

Вот так решается.


ok

 
Библиотека обновлена под изменения MQL5_b5226+. 
Order_Base.mqh
Order.mqh
Orders.mqh
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