Библиотеки: Virtual - страница 80
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Расчеты в валюте делаются так в файле Symbol_Base.mqh.
Так совпадает, спасибо.
В частности, были такие проблемы.
b5233 не может быть скомпилирован, не только этот, компилятор слишком много уничтожает
b5233 не может быть скомпилирован, не только этот, компилятор слишком много уничтожает
Компилятор в кодобазе не обновился, чтобы опубликовать правки.
Компилятор в кодобазе не обновился, чтобы опубликовать правки.
Все в порядке
Я добавил такую функцию в Order.mqh, должно быть всё в порядке ：
Я добавил такую функцию в Order.mqh, должно быть всё в порядке ：
Вот так решается.
Вот так решается.
ok