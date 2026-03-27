Библиотеки: Virtual - страница 77
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Я думаю, это может быть вызвано тем, что ваш инструмент XAUUSD имеет 2 знака после запятой, а мой — 3 знака после запятой.
Это странно. Можете ли вы запустить этот код и посмотреть, что он выводит?
На будущее, все спецификации.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Bybit MT5
fxsaber, 2025.05.29 07:12
мой — 3 знака после запятой.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: Virtual
hini, 2025.06.30 11:20я могу предоставить такой.
Наверное, будет быстрее, если дадите доступ к этому счету.
Наверное, будет быстрее, если дадите доступ к этому счету.
Отправлено в личное сообщение
На будущее, все спецификации.
Отправлено в личное сообщение
Спасибо, разбираюсь.
Спасибо, разбираюсь.
OK
Спасибо, разбираюсь.
Причина бага была в том, что я забыл про это ускорение.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: Virtual
fxsaber, 2025.06.30 09:20
Спасибо за баг-репорт, исправлено.
Причина бага была в том, что я забыл про это ускорение.
Спасибо, подтвердил, что проблема исправлена.
Возможно возникновение ошибки деления на ноль
Визуальный тестер