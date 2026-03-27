Библиотеки: Virtual - страница 7
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Высылаю лог-файл одиночного прогона в режиме "все тики".
Из Вашего лога
Лог показывает, что виртуальная торговля прошла, как положено: 331 позиция, прибыль = 17310.
Вас, видимо, ввело в заблуждение отсутствие сделок в самом MT5-тестере. Но их и не должно быть, т.к. торговля шла виртуально.
Из Вашего лога
Лог показывает, что виртуальная торговля прошла, как положено: 331 позиция, прибыль = 17310.
Вас, видимо, ввело в заблуждение отсутствие сделок в самом MT5-тестере. Но их и не должно быть, т.к. торговля шла виртуально.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2018.11.13 12:09
Еще больше убедился, что исследования ТС нужно проводить только на кастомных символах. Ведь эти уровни стопов/заморозки никакого отношения не имеют в рыночным закономерностям. Но эти стопы иногда такие огромные искажения создают, что Тестер начинает просто врать своим результатом.
Virtual откровенно плюет на запреты торговых символов. И это правильно.
Теперь все стало понятно. Большое спасибо за разъяснение!
Рекомендую обновить Virtual и запустить этот советник
В нем добавлены две выделенные строки. Входные параметры станут такими
После запуска одиночного прогона в логе будет следующая строка
Это путь, по которому лежит полный отчет Тестера в нормальном виде. Если Virtual будет true, он все равно будет формироваться, т.к. никто не знает (включая Report.mqh), что работает с виртуальным окружением, а не с реальным. В этом и фишка Virtual, что можно любой код на нем запускать без изменений, будто все реально.
Переделал TesterEA (не будет опубликован) на работу через лимитные и TP, чтобы показать особенность MT5-тестера и Virtual в режиме Тестера. Два отчета (Virtual = false/true) в приложении, вот куски из них
Virtual = true
Virtual = false
Обратите внимание, что длительность сделок (правый столбец) совпадает. И все бы хорошо, но в MT5-тестерном варианте какие-то лишние цифры. Дело в том, что MT5-тестер исполняет с положительным проскальзыванием лимитники/TP. В отчете это отражается. Например, выделенные "+2, +1" - было скольжение на +2 пипса при открытии и на +1 пипс при закрытии. Выделенные в этой же строке "-21 (-24)" говорит о том, что прибыль -21 за счет скольжения, но если бы не скользило, было бы -24. Т.е. MT5-тестер нам просто подарил 3 пипса. Выделенные "-2.10 (-2.40)" показывают, что прибыль в валюте счета был -2.1 за счет скольжения, но без скольжения было бы -2.4. Т.е. подарок на 0.3.
Наконец, нижняя красная строка показывает, что прибыль -485 пипсов, но это со скольжением. А вот если бы без него, то было бы -735 пипсов. В отчтете показано, что суммарное скольжение +249 пипсов.
Это MT5-тестер так работает. А вот Virtual (отчет выше) подобных скольжений не допускает, поэтому соответствующий отчет их и не содержит.
Еще раз, MT5-тестер завышает прибыль, Virtual - нет.
Так же обратите внимание, что Virtual не формирует комиссию и свопы.
Переделал TesterEA (не будет опубликован) на работу через лимитные и TP, чтобы показать особенность MT5-тестера и Virtual в режиме Тестера. Два отчета ( Virtual = false/true ) в приложении, вот куски из них...
Еще раз, MT5-тестер завышает прибыль, Virtual - нет .
Так же обратите внимание, что Virtual не формирует комиссию и свопы.
Это не нормально, ваш TP всегда срабатывает по точной цене, вероятно, то же самое для вашего открытия. Вы должны проверить реальные тики на ForexTimeFXTM-Demo01.
Например, эта торговля с вашим виртуальным неверна:
Цена предложения на 2018.11.09 22: 56: 02.915 была 1.13344, поэтому ваша открытая цена 1.13342 неверна.
И цена спроса (продажа закрыта) на 2018.11.09 23: 50: 03.245 была 1.13365. Поэтому Тестер стратегий прав и ваша потребность исправить ваш «виртуальный» код.
Это не нормально, ваш TP всегда срабатывает по точной цене, вероятно, то же самое для вашего открытия. Вы должны проверить реальные тики на ForexTimeFXTM-Demo01.
Очень хорошо, что Вы проверили реальные тики. Потому что отчет был проведен по ним.
У меня есть некоторые опыт реальной торговли с лимитными ордерами. Да, они имеют положительное проскальзываниые иногда, но они имеют и реджекты. И вот реджекты - это головная боль, не позволяющая на реале показывать такие красивые картинки, как делает Тестер.
Если Вам нужен Тестер для красивых картинок и цифр, то текущий MT5 подойдет. Но если Вам нужна близкая к реалу картина, то никаких скольжений быть не должно.
Я был бы очень рад, если бы на реале было так, как показывает Тестер. Но статистика показывает, что это не так.
ЗЫ
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Статистика проскальзываний лимитных ордеров на бирже
fxsaber, 2018.04.03 11:17
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Типичные ошибки и способы их устранения при работе с торговым окружением
fxsaber, 2018.02.24 16:25
Этот пример оказался гораздо круче. Зареджектился TP, выставленный самим брокером! И почти сразу (ждал аж 115 мс - баг MT5, видимо) после реджекта брокер выставил следующий TP, который исполнился. На скрин комментарии к ордерам не попали. Зеленый цвет - ORDER_REASON_TP. И у reject-ордера, соответственно, даже ORDER_POSITION_ID имеется.
Т.е. TP реджектится и ЖДЕТ следующего тика, чтобы перевыставиться. Сразу не ставится.
Очень хорошо, что Вы проверили реальные тики. Потому что отчет был проведен по ним.
У меня есть некоторые опыт реальной торговли с лимитными ордерами. Да, они имеют положительное проскальзываниые иногда, но они имеют и реджекты. И вот реджекты - это головная боль, не позволяющая на реале показывать такие красивые картинки, как делает Тестер.
Если Вам нужен Тестер для красивых картинок и цифр, то текущий MT5 подойдет. Но если Вам нужна близкая к реалу картина, то никаких скольжений быть не должно.
Я был бы очень рад, если бы на реале было так, как показывает Тестер. Но статистика показывает, что это не так.
ЗЫ
Конечно, вы никогда не сможете работать с тестером, как на реальном рынке.
Ваша точка зрения заключается в том, что проскальзывание с MT5 Strategy Tester всегда положительное?
Но похоже, что у вашего виртуального нет проскальзывания вообще?
Извините, очень интересно, но не легко понять языковой барьер.
Ваша точка зрения заключается в том, что проскальзывание с MT5 Strategy Tester всегда положительное?
Оно всегда неотрицательное для Limits/TP. И всегда не положительное для Stops/SL.
Но похоже, что у вашего виртуального нет проскальзывания вообще?
Limits/TP - 0. Stops/SL - как в MT5-Тестере (не положительное).
It is always non-negative for Limits / TP. And always not positive for Stops / SL.
Limits / TP - 0. Stops / SL - as in the MT5 Tester (not positive).