Типичные ошибки и способы их устранения при работе с торговым окружением - страница 5
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В примере мы говорим о конкретной описанной ситуации с ТС. И там вопрос оставлен без ответа.
Функция и возвращает то, что физически есть на счете. И она врет ровно настолько же, насколько врала бы в MT4. Т.е. нормально все.
При всем желании, не могу понять твоего желания уйти от реальной проблемы в высосанную из пальца (и даже не формализованную в этой ветке) проблему.
Продолжайте без меня.
В МТ4 функция не вернёт "может быть три", она вернёт точно два.
Вы предлагаете возвращать как физически существующие позиции - их количество, так и маркет-ордера, которые ещё не позиция. И могут никогда ей и не стать.
Абсолютно верно!
Мой пример не гипотетичней Вашего с точки зрения поведения ТС.
При всем желании, не могу понять твоего желания уйти от реальной проблемы в высосанную из пальца (и даже не формализованную в этой ветке) проблему.
Продолжайте без меня.
Абсолютно верно!
Мой пример не гипотетичней Вашего с точки зрения поведения ТС.
Андрей. Реальная проблема в том, что предложенный вариант решения проблемы открытия лишней позиции сам, в свою очередь может возвращать ложь. Это не проблема? Позиций две. Один маркет-ордер. Функция возвращает три. Ордер отменяется сервером. Вот и ошибка.
Покажу даже, как выглядят такие отмененные маркет-ордера
Только ошибки нет.
Похоже, что никто не желает видеть иную проблему. Всем достаточно другой проблемы. Пока не столкнётесь с проблемами, ею порождёнными.
В том то и дело, что когда есть две позиции и один открывающий маркет-ордер, то позиций три. Если же через мгновение брокер отменит маркет-ордер, то позиций станет две. Где ошибка?!
Не зря привел пример, чтобы логика стала понятной.
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Типичные ошибки и способы их устранения при работе с торговым окружением
fxsaber, 2018.02.24 14:46
Отвлечемся от MT5 в сторону MT4. Торгует советник. Вдруг брокер по своей технической ошибке (не Вы) выставляет на Вашем счете позицию, которая успешно проходит фильтр советника свой-чужой - мэджик, символ и т.д. Через секунду брокер исправляет свою ошибку - удаляет (не закрывает даже) свою позицию с Вашего счета.
Ваша ТС сломается?
Похоже, что никто не желает видеть иную проблему. Всем достаточно другой проблемы.
Покажу даже, как выглядят такие отмененные маркет-ордера
Только ошибки нет.
В том то и дело, что когда есть две позиции и один открывающий маркет-ордер, то позиций три. Если же через мгновение брокер отменит маркет-ордер, то позиций станет две. Где ошибка?!
Не зря привел пример, чтобы логика стала понятной.