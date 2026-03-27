Библиотеки: Virtual - страница 13
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Пишу автооптимизатор, что требует различных проверок.
Оказалось, что довольно легко запустить любой советник одновременно в реальном и торговом окружении, чтобы проверить корректность и Тестера и Virtual.
Оставил здесь код, как памятку на будущее.
Пишу автооптимизатор, что требует различных проверок.
Ниже будет сравнительная таблица МРЧ-оптимизации и штатного ГА для настоящей ТС (не публикуется).
Для штатного ГА включен один локальный Агент, оптимизационные кеши удалены. Чтобы все было честно, взят кастомный символ, где никаких преобразований валют нет.
МРЧ запускается в виде скрипта, где история берется через CopyTicks.
Неттинг, 5 оптимизуремых параметров, что составляет 20 млн вариантов входных параметров, оптимизация по реальным тикам, месячный интервал.
Почти каждый проход - около тысячи трейдов и еще большее количество отложенных ордеров. Для каждого прохода вычисляется BestInterval.
Лог ГА
Лог МРЧ (дефолтные настройки - см. реализацию)
Результат показывает, что можно использовать кастомные алгоритмы оптимизации с близкими к ГА показателями и в 5 раз быстрее.
Порядка 20 секунд уходит на оптимизацию недельного интервала по реальным тикам, что открывает дорогу к автооптимизаторам, где всего два входных параметра
Ниже будет сравнительная таблица МРЧ-оптимизации и штатного ГА для настоящей ТС (не публикуется).
Для штатного ГА включен один локальный Агент, оптимизационные кеши удалены.
...
Результат показывает, что можно использовать кастомные алгоритмы оптимизации с близкими к ГА показателями и в 5 раз быстрее.
Ренат уже указывал на некорректность такого сравнения.
Оно было бы уместным, если бы альтернативный алгоритм (МРЧ) тоже умел задействовать все ядра, и давал при этом такой же прирост скорости, как ГА (не линейный, но близкий к нему).
А так, получается, сравниваем одну тяговую лошадь с другой, умалчивая, что та, вторая, умеет ходить в упряжке с 15-30 другими, а эта — гордая одиночка.
А сама тема очень интересна, уже изучаю статьи Станислава.
Ренат уже указывал на некорректность такого сравнения.
Оно было бы уместным, если бы альтернативный алгоритм (МРЧ) тоже умел задействовать все ядра, и давал при этом такой же прирост скорости, как ГА (не линейный, но близкий к нему).
А так, получается, сравниваем одну тяговую лошадь с другой, умалчивая, что та, вторая, умеет ходить в упряжке с 15-30 другими, а эта — гордая одиночка.
Тогда нельзя сравнивать Тестеры MT4 и MT5 и многое другое. Мы же говорим об алгоритмах.
Разработчикам неоднократно предлагали дать возможность заменять их оптимизационный алгоритм на кастомный. Они, конечно, отказали.
Поэтому, когда сравниваются алгоритмы, нужно ставить их в равные условия.
Вы же понимаете, что можно было запустить столько МРЧ-скриптов, сколько и ядер. И тогда сравнивать уже многоядерные варианты. Но это не изменило бы существенно результат.
А сама тема очень интересна, уже изучаю статьи Станислава.
Если взять подопытную TesterEA, то calculate-метод для реализации Станислава выглядит примерно так
Выделенная строка является целевой функцией - виртуальный бэктест.
Нужно было написать статью "Муравьи предсказывают тренды", наподобие с лесами
а вообще, с вашим уровнем программирования... использовать вещи 50-летней давности, когда есть Питон и все с ним связанное
Написал автооптимизатор. Совсем не ожидал, что написать его будет столь легко - один лист кода.
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Библиотеки: Virtual
fxsaber, 2019.02.04 15:12
всего два входных параметра
В начале каждых суток делается автоптимизация по критерию наибольшего профита BestInterval за несколько прошедших суток. Т.е. в месяц это чуть больше 20 автооптимизаций, что выливается в 2.5 минуты одиночного прогона. Так что автооптимизатор оптимизировать по двум вышеназванным параметрам пока тяжеловато. Ну и результат сходу (одиночный прогон без предварительной оптимизации) за январь 2019
Если провести классическую оптимизацию ТС на этом интервале, то результат получится, наверное, получше. Но это по прошлым данным, так что своего рода будет заглядывание в будущее.
С автооптимизатором же ситуация совсем иная - никакого заглядывания, все предельно честно. Не супер, но тема интересная.
Написал автооптимизатор. Совсем не ожидал, что написать его будет столь легко - один лист кода.
В начале каждых суток делается автоптимизация по критерию наибольшего профита BestInterval за несколько прошедших суток. Т.е. в месяц это чуть больше 20 автооптимизаций, что выливается в 2.5 минуты одиночного прогона. Так что автооптимизатор оптимизировать по двум вышеназванным параметрам пока тяжеловато. Ну и результат сходу (одиночный прогон без предварительной оптимизации) за январь 2019
Если провести классическую оптимизацию ТС на этом интервале, то результат получится, наверное, получше. Но это по прошлым данным, так что своего рода будет заглядывание в будущее.
С автооптимизатором же ситуация совсем иная - никакого заглядывания, все предельно честно. Не супер, но тема интересная.
Ещё бы (для полноты впечатления и если не слишком затруднит) таблицу результатов, размеры спредов, объёмы лотов, рабочую пару и фрейм. Т.е. обычный отчёт за указанный период.
И ключи от квартиры, где деньги лежат (с)