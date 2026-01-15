Ошибки, баги, вопросы - страница 2322
а Вы уже "расплодили" переменную, вот тут CBandit(int number_of_features) переменная int number_of_features будет уже создана, вернее не переменная, а копия значения этой переменной, поэтому, что напишите CBandit(int number_of_features_my), что оставите так как у Вас ничего не изменится, а компилятор специально предупреждение дает, т.к. описанием CBandit(int number_of_features) Вы закрыли область видимости
private:
int number_of_features;
и возможно Вам нужно было вот эту int number_of_features; получать в методе CBandit() , а может и нет, компилятор следит за этим
в смысле, что бы не плодить разные имена. В с++ можно так
просто предупреждение глаза мозолит
везде так можно, но зависит от производителя компилятора и настроек - выдавать или не выдавать ворнинги, имхо, все правильно компилятор делает, Вам 1 букову добавить в описание метода труда не стоит, а комунить это поможет если область видимости закроет, как пример - если кто то не вникая в суть подключит .mqh, а может произведет наследование и там будет аналогичная ситуация, имхо, все корректно
ЗЫ: опишите в классе как Вы хотели ф-цию, а само тело метода опишите так, все будет как Вы хотите в части наглядности и будет корректно обрабатываться, компилятор следит только за типами переменных при вызове ф-ций, но не за именами:
ну да, так и делаю.. мелочи ) просто спросил
Кеш срабатывает.
Какой кэш? Откуда? Запустил на отдном ТФ, потом, чисто для проверки, запустил на другом (именно для того чтобы не сработал кэш) и получил другой результат. При чём тут кэш?
Скорее всего, нужно использовать FILE_SHARE-флаги. Т.к. открытие/запись файла может происходить одновременно.
Изменил.
Не помогло. 1 - М30, 2 - H4
И в обоих случаях найдено меньше допустимых вариантов. (1956)
Изменил.
К сожалению, без кода для воспроизведения говорить конструктивно не получится.
Код привёл тут и тут.
Уважаемые разработчики!
Будет ли решаться проблема долгой активации собственных удаленных агентов?
2018.11.11 16:40:02.769 FX_09 occupied by another terminal
Оптимизация до этого не проводилась часов 12, доступ на публичную продажу ресурсов агент не имеет.
Для чего на MQ-Beta выставлены ненулевые уровни стопов? Это же древняя вещь.
ЗЫ Еще больше убедился, что исследования ТС нужно проводить только на кастомных символах. Ведь эти уровни стопов/заморозки никакого отношения не имеют в рыночным закономерностям. Но эти стопы иногда такие огромные искажения создают, что Тестер начинает просто врать своим результатом.