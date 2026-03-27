Библиотеки: Virtual - страница 11
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А что стоит за этой одной строчкой кода? )))
Например, возьмем, нашего подопытного. И попробуем запустить его одиночный прогон в скрипте.
Сразу обращу внимание, что нет никакого MT4Orders. Почти весь код - красивости. Основа - строка, что выделена красным.
После запуска скрипта выскочет предложение задать исходные параметры Тестера
После выполнения появится торговый отчет Тестера в браузере. При этом в логе будет
Производительность что-то около 16 миллионов тиков в секунду. Надо будет сравнить с MT5-Тестером.
Производительность что-то около 16 миллионов тиков в секунду. Надо будет сравнить с MT5-Тестером.
Запускаем все тот же советник, но в MT5-Тестере
MT5-Tester
Тиков несколько меньше, чем в скрипте постом ранее. Но не сильно.
MT5-Tester + Virtual
Добавка Virtual к Тестеру дала двукратный прирост скорости. Однако, если запускать в виде скрипта, то в восемь раз быстрее выходит.
В комментарии к чарту будет видна торговля советника в реальном времени
Советник можно выключать и включать в любое время - результат будет всегда одинаковый: будто его не выключали.
Добавка Virtual к Тестеру дала двукратный прирост скорости. Однако, если запускать в виде скрипта, то в восемь раз быстрее выходит.
Причина, почему Virtual в самом Тестере быстрее в два раза понятна - расчет маржи и многих других условий со стороны Тестера, чего не делает Virtual (специально).
А вот почему скрипт ускоряет еще в четыре раза - сложно объяснить. Единственное отличие, в скрипте не формируются бары, а штатный Тестер их формирует. Но почему он их формирует столь медленно - загадка.
Добрый день! Какой режим правильнее выбрать для Virtual - "Все тики" или "Все тики на основе реальных тиков"?
Будет тестировать на тех, что подадите. Сам тестирую только на кастомных реальных тиках. Но этот выбор никак с Virtual не связан.
Добрый день! Подскажите, как задать комиссию и спред в Virtual, в какой части кода это можно сделать?
Спред задавать не нужно - тест по тикам. Комиссия не была реализована.
В Order.mqh в начале есть такие строки
Можно там задать нужное число - какой профит в пипсах приносит комиссия.
Спред задавать не нужно - тест по тикам. Комиссия не была реализована.
В Order.mqh в начале есть такие строки
Можно там задать нужное число - какой профит в пипсах приносит комиссия.
Спасибо!
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Библиотеки: Virtual
fxsaber, 2018.11.02 21:12
Замер производительности в MT4-тестере
Без Virtual
Через Virtual
Примерно в 2.5 раза.
"Без Virtual" - это VirtualTester = false. Т.е. библиотека подключена, но не задействовано виртуальное окружение. Плохо, что это не упомянул в сообщении выше.
Поэтому для MT4 не совсем корректное сравнение получилось.
Когда подключаешь библиотеку (#include), но не задействуешь виртуалку, то будет замедление по сранению с тем, если бы библиотеки не было вовсе. Поэтому если подключаете библиотеку (#include), то это имеет резон только для случаев задействования виртуалки. Для тестера это VirtualTester = true. И то не всегда получите ускорение.
Вот время выполнения оптимизации двух советников на MT4
Везде видно замедление, когда был VirtualTester = false. При этом VirtualTester = true иногда может выиграть у варианта без библиотеки (желтый), а иногда и сильно проиграть по скорости (красный).
Причину сильного замедления именно на MT4 не выяснил.