Библиотеки: Virtual - страница 3

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Sergey Chalyshev:

Я вас просил:

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

input double Lots = 1;
input int Interval = 1000;  // Время жизни позиции
input int iTP = 20;

#define Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

// Переворотная ТС
void OnTick()
{
  if (!OrderSelect(OrdersTotal() - 1, SELECT_BY_POS))      
    OrderSend(_Symbol, OP_BUY, Lots, Ask, 100, 0, Ask + iTP * _Point); // Если нет позиции - открываем
  else if (TimeCurrent() - OrderOpenTime() > Interval) // Если позиция прожила больше заданного времени
    OrderSend(_Symbol, 1 - OrderType(), Lots * 2, OrderClosePrice(), 100, 0, OrderClosePrice() + (OrderType() ? iTP : -iTP) * _Point); // // Перевернули позицию
}


чтобы понять для чего нужна и как работает ваша Virtual библиотека.

Virtual-библиотека нужна не для того, чтобы запускать советники, написанные на MT4-Style. Запустите код выше на MT5-неттинге.

 
fxsaber:


Virtual-библиотека нужна не для того, чтобы запускать советники, написанные на MT4-Style. Запустите код выше на MT5-неттинге.

Понятно.

Ваша MT4-Style логика на нетто счетах не работает.

 
Sergey Chalyshev:

Понятно.

Ваша MT4-Style логика на нетто счетах не работает.

Только неттинг-счета и использую в MT5, а Вы заявляете такое.

 

Мой велосипед, давно не тестил, что-то может быть сломано после нескольких переписываний. 

Система расчета - неттинг. 

Основная проблема на момент написания была - правильное округление double. 

В стратегиях с маркет ордерами погрешность с $10К за год была примерно $100 разницы в сравнении с тестером. 

В стратегиях с лимит ордерами при тех же условиях погрешность была уже больше $1000. 

По причине больших расхождений с тестером была заброшена. 

Файлы:
Simulation.mqh  12 kb
 
В библиотеку добавлена возможность переворота ТС без изменения кода советника. Подробности в обновленном описании.
 
XXX:

Мой велосипед, давно не тестил, что-то может быть сломано после нескольких переписываний. 

Это все очень хорошо. Прочтите в описании, в чем принципиальное отличие от таких велосипедов.

[Удален]  
Пока только описание глянул, но уже понятно, что вещь мега-нужная, спасибо Вам, что Вы есть.
 

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Библиотеки: Virtual

fxsaber, 2018.10.04 10:02

Результат идентичен, только скорость Оптимизации выросла в 3 раза! 

Это было на MT5-Тестере. Интересно было посмотреть результат на древнем MT4-Тестере.

VirtualTester = false

optimization finished in 0:00:18
There were 10 passes done during optimization


VirtualTester = true

optimization finished in 0:00:13
There were 10 passes done during optimization


Тестер четверки ускоряется раза в полтора. Это меньше, чем ускорение MT5-Тестера, что ожидаемо. Т.к. пятерка на каждом тике делает больше расчетов (похоже, раза в два).

 

Добавлена история ордеров.

Такой функционал необходим, например, если делается OnTester на основе истории торгов.

 

Проверить библиотеку можно на этом советнике.

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