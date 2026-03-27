Библиотеки: Virtual - страница 3
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Я вас просил:
Virtual-библиотека нужна не для того, чтобы запускать советники, написанные на MT4-Style. Запустите код выше на MT5-неттинге.
Virtual-библиотека нужна не для того, чтобы запускать советники, написанные на MT4-Style. Запустите код выше на MT5-неттинге.
Понятно.
Ваша MT4-Style логика на нетто счетах не работает.
Понятно.
Ваша MT4-Style логика на нетто счетах не работает.
Только неттинг-счета и использую в MT5, а Вы заявляете такое.
Мой велосипед, давно не тестил, что-то может быть сломано после нескольких переписываний.
Система расчета - неттинг.
Основная проблема на момент написания была - правильное округление double.
В стратегиях с маркет ордерами погрешность с $10К за год была примерно $100 разницы в сравнении с тестером.
В стратегиях с лимит ордерами при тех же условиях погрешность была уже больше $1000.
По причине больших расхождений с тестером была заброшена.
Мой велосипед, давно не тестил, что-то может быть сломано после нескольких переписываний.
Это все очень хорошо. Прочтите в описании, в чем принципиальное отличие от таких велосипедов.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: Virtual
fxsaber, 2018.10.04 10:02
Результат идентичен, только скорость Оптимизации выросла в 3 раза!
Это было на MT5-Тестере. Интересно было посмотреть результат на древнем MT4-Тестере.
VirtualTester = false
VirtualTester = true
Тестер четверки ускоряется раза в полтора. Это меньше, чем ускорение MT5-Тестера, что ожидаемо. Т.к. пятерка на каждом тике делает больше расчетов (похоже, раза в два).
Добавлена история ордеров.
Такой функционал необходим, например, если делается OnTester на основе истории торгов.
Проверить библиотеку можно на этом советнике.