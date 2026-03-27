Библиотеки: Virtual - страница 2
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Почти статья, только без модерации.
МКЛ всех запутали своими ордерами позициями сделками, нетто и хедж счетами. До сих пор не понимаю зачем так извращаться, когда у одного и того же дилера несколько разных понятий по одному и тому же инструменту.
С вашими кодами разбираться тоже непросто, ваш стиль программирования не читаемый, уверен вы сами через некоторое время не можете понять что к чему в вашем коде. В таком стиле пишут когда хотят чтобы никто не разобрался, если вдруг уволят с работы, чтобы ваш код ушел вместе с вами ))
У меня есть своя подобная библиотека, хотел сравнить с вашей, но не знаю с какой стороны к ней подойти.
Можете привести рабочий ,пример с использования вашей библиотеки, для МТ5-неттинг, с множественными независимыми трейдами, чтобы у каждого трейда был свой стоп и тейк, и аналогичное на МТ4?
Например: на каждом новом баре, при пересечении RSI уровня 50 снизу вверх открываем трейд лонг со своим тейком и стопом, симметрично для шорт, не зависимо от того есть открытые трейды (ордера, позиции) или нет. Или что то своё, с множеством одновременных независимых трейдов.
А вообще мне кажется надо уходить от стиля МТ4 и МТ5, чтобы не путаться, и делать свой единый (непохожий на МТ4 и МТ5) стиль.
У меня есть своя подобная библиотека, хотел сравнить с вашей, но не знаю с какой стороны к ней подойти.
Можете привести рабочий ,пример с использования вашей библиотеки, для МТ5-неттинг, с множественными независимыми трейдами, чтобы у каждого трейда был свой стоп и тейк, и аналогичное на МТ4?
Например: на каждом новом баре, при пересечении RSI уровня 50 снизу вверх открываем трейд лонг со своим тейком и стопом, симметрично для шорт, не зависимо от того есть открытые трейды (ордера, позиции) или нет. Или что то своё, с множеством одновременных независимых трейдов.
К сожалению, не умею пользоваться индикаторами в MT. Приведите интересный для Вас код - покажу результат.
А вообще мне кажется надо уходить от стиля МТ4 и МТ5, чтобы не путаться, и делать свой единый (непохожий на МТ4 и МТ5) стиль.
Лучше MT4-style не встречал, поэтому использую его.
К сожалению, не умею пользоваться индикаторами в MT. Приведите интересный для Вас код - покажу результат.
Лучше MT4-style не встречал, поэтому использую его.
1. На чистом МТ5-неттинг такое не получится, это мне надо вспоминать понятный вам МТ4. Можно без индикаторов: на открытии нового бара, предидущий бар вниз - покупаем и ставим стоп и тейк (можно виртуальные), аналогично для продаж. Не зависимо от количества открытых до этого трейдов. Можете своё что нибудь написать, главное чтобы одновременно были открытые несколько ордеров BUY и SELL.
2. MT4-style ввёл всех в заблуждение, даже самих себя, поэтому чтобы не конфликтовали понятия нужны абсолютно другие названия функций. Объясните тогда, если можете, что значит в вашем стиле ордер, сделка, позиция.
Вот пример МТ4 (понятный вам), руки помнят ))
1. На чистом МТ5-неттинг такое не получится, это мне надо вспоминать понятный вам МТ4. Можно без индикаторов: на открытии нового бара, предидущий бар вниз - покупаем и ставим стоп и тейк (можно виртуальные), аналогично для продаж. Не зависимо от количества открытых до этого трейдов. Можете своё что нибудь написать, главное чтобы одновременно были открытые несколько ордеров BUY и SELL.
На чистом (или СБ) MQL5 напишите любую торговую логику.
2. MT4-style ввёл всех в заблуждение, даже самих себя, поэтому чтобы не конфликтовали понятия нужны абсолютно другие названия функций. Объясните тогда, если можете, что значит в вашем стиле ордер, сделка, позиция.
Мне ничего не мешает в MT4-style писать под MT5, включая Неттинг.
На чистом (или СБ) MQL5 напишите любую торговую логику.
Мне ничего не мешает в MT4-style писать под MT5, включая Неттинг.
Добавил пример в предидущем посте.
Если вам интересно, могу на своей библиотеке тоже такой пример воспроизвести, для МТ5-неттинг. А так же по скорости интересно, насколько ваш код быстрее.
Вот пример МТ4 (понятный вам), руки помнят ))
Добавьте в свой пример сверху этот код
будет работать и в MT5.
Если вам интересно, могу на своей библиотеке тоже такой пример воспроизвести, для МТ5-неттинг. А так же по скорости интересно, насколько ваш код быстрее.
Конечно, показывайте. Сравним.
Добавьте в свой пример сверху этот код
будет работать и в MT5.
Конечно, показывайте. Сравним.
Работает, но неправильно
пока что несчем сравнивать
МТ4
МТ5
Работает, но неправильно
пока что несчем сравнивать
Наводящие вопросы задавать не буду. Напишите рабочий MT5-код.
Наводящие вопросы задавать не буду. Напишите рабочий MT5-код.
Не понял
Я вас просил:
Можете привести рабочий ,пример с использования вашей библиотеки, для МТ5-неттинг, с множественными независимыми трейдами, чтобы у каждого трейда был свой стоп и тейк, и аналогичное на МТ4?