Библиотеки: Virtual - страница 14

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aleger:
Ещё бы (для полноты впечатления и если не слишком затруднит) таблицу результатов, размеры спредов, объёмы лотов, рабочую пару и фрейм. Т.е. обычный отчёт за указанный период.

Могу только сказать, что в любой момент открыто не более одной сделки, торговля ведется по тикам, профит в отчете - количество пипсов, положительные проскальзывания отсутствуют.

Грубо говоря, на скрине 616 позиций и 5170 пипсов прибыли. Просадка 996 пипсов.

Скрины были показаны не для анализа ТС, а для демонстрации, что автооптимизация может быть интересна.

 
fxsaber:

Могу только сказать, что в любой момент открыто не более одной сделки, торговля ведется по тикам, профит в отчете - количество пипсов, положительные проскальзывания отсутствуют.

Грубо говоря, на скрине 616 позиций и 5170 пипсов прибыли. Просадка 996 пипсов.

Скрины были показаны не для анализа ТС, а для демонстрации, что автооптимизация может быть интересна.

Конечно может, но ещё она (и оптимизация и сама программа) должна быть более эффективной. Убыточные трейды, хотя бы 120 из 130, тоже должны были стать прибыльными! 
 
aleger:
Убыточные трейды, хотя бы 120 из 130, тоже должны были стать прибыльными! 

Не понял.

 
fxsaber:

Не понял.

Неправильная обработка существовавших в то время трендов. В результате потенциальная месячная доходность обратилась в фактический убыток.  

 
aleger:

Неправильная обработка существовавших в то время трендов. В результате потенциальная месячная доходность обратилась в фактический убыток.  

На скрине проход автооптимизатора и ничего более. Пожалуйста, не засоряйте ветку.

 
fxsaber:

На скрине проход автооптимизатора и ничего более. Пожалуйста, не засоряйте ветку.

Тем более. Грош цена (почти) такому "оптимизатору". Вы же прекрасно знаете потенциальную доходность валютных пар. Творите дальше, мешать не буду.
 
aleger:
Тем более. Грош цена (почти) такому "оптимизатору". Вы же прекрасно знаете потенциальную доходность валютных пар. Творите дальше, мешать не буду.

При чем здесь автооптимизация? Она же не должна предсказывать будущее со 100% точностью.

 

С автооптимизацией чувствуешь себя пионером...

Добился ускорения расчетов настолько, что удалось даже оптимизировать (по двум единственным входным параметрам) автооптимизацию.


Предварительные выводы

  1. Если ТС не рабочая в обычном режиме, то автооптимизация ей никак не поможет.
  2. Если ТС рабочая, то лучшие результаты дает редкая автооптимизация на больших интервалах. Например, каждую неделю автооптимизируем ТС за предыдущую неделю. КПД результата замерял так: какая часть профита получается от лучшего прохода обычного режима ТС. Так вот поднять КПД выше 60% у меня не получилось пока. Еще раз уточню: 60% честной торговли от результата подгонки задним числом. Пока не решил, хорошо это или нет.
  3. Колоссально все зависит от ФФ для оптимизации. Пробовал разные варианты. Не продвинулся к чему-то ценному.
  4. Пытался жестко пипсовать (> 1000 сделок в месяц), делая каждые два часа автооптимизацию за прошедшие четыре. Слабый результат.
  5. Если хоть как-то двигаться в исследовании этой темы, нужно сначала создать ПРОСТУЮ ТС с великолепными результатами - подгонка под какой-то участок истории. И использовать ее, как подопытного.
  6. Для тестов брать хотя бы три месяца.
[Удален]  

Делал автооптимизацию через нейросеть, результаты аналогичные, ождаемые

простая ТС с великолепными результатами на синусоиде вместо чарта так же хорошо автооптимизируется. Если система изначально слабая, то автооптимизация не вывозит ее в +.

Частые переоптимизации ни к чему хорошему тоже не приводят.

Адаптивные самооптимизирующиеся ТС это больше миф, чем реальность
 
Maxim Dmitrievsky:

Адаптивные самооптимизирующиеся ТС это больше миф, чем реальность

Пока к такому выводу не пришел. Вопрос адаптации довольно атктуален при настройке робастой ТС для OOS.

Ниже приведу несколько графиков для наглядности.


Full Train (5 параметров):



Half Train (5 параметров):



Full Train (3 параметра):



Half Train (3 параметра):



Full OOS (3 параметра под автооптимизацией "неделя через неделю"):


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