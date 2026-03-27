Библиотеки: Virtual - страница 14
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Ещё бы (для полноты впечатления и если не слишком затруднит) таблицу результатов, размеры спредов, объёмы лотов, рабочую пару и фрейм. Т.е. обычный отчёт за указанный период.
Могу только сказать, что в любой момент открыто не более одной сделки, торговля ведется по тикам, профит в отчете - количество пипсов, положительные проскальзывания отсутствуют.
Грубо говоря, на скрине 616 позиций и 5170 пипсов прибыли. Просадка 996 пипсов.
Скрины были показаны не для анализа ТС, а для демонстрации, что автооптимизация может быть интересна.
Могу только сказать, что в любой момент открыто не более одной сделки, торговля ведется по тикам, профит в отчете - количество пипсов, положительные проскальзывания отсутствуют.
Грубо говоря, на скрине 616 позиций и 5170 пипсов прибыли. Просадка 996 пипсов.
Скрины были показаны не для анализа ТС, а для демонстрации, что автооптимизация может быть интересна.
Убыточные трейды, хотя бы 120 из 130, тоже должны были стать прибыльными!
Не понял.
Не понял.
Неправильная обработка существовавших в то время трендов. В результате потенциальная месячная доходность обратилась в фактический убыток.
Неправильная обработка существовавших в то время трендов. В результате потенциальная месячная доходность обратилась в фактический убыток.
На скрине проход автооптимизатора и ничего более. Пожалуйста, не засоряйте ветку.
На скрине проход автооптимизатора и ничего более. Пожалуйста, не засоряйте ветку.
Тем более. Грош цена (почти) такому "оптимизатору". Вы же прекрасно знаете потенциальную доходность валютных пар. Творите дальше, мешать не буду.
При чем здесь автооптимизация? Она же не должна предсказывать будущее со 100% точностью.
С автооптимизацией чувствуешь себя пионером...
Добился ускорения расчетов настолько, что удалось даже оптимизировать (по двум единственным входным параметрам) автооптимизацию.
Предварительные выводы
Делал автооптимизацию через нейросеть, результаты аналогичные, ождаемые
простая ТС с великолепными результатами на синусоиде вместо чарта так же хорошо автооптимизируется. Если система изначально слабая, то автооптимизация не вывозит ее в +.
Частые переоптимизации ни к чему хорошему тоже не приводят.Адаптивные самооптимизирующиеся ТС это больше миф, чем реальность
Адаптивные самооптимизирующиеся ТС это больше миф, чем реальность
Пока к такому выводу не пришел. Вопрос адаптации довольно атктуален при настройке робастой ТС для OOS.
Ниже приведу несколько графиков для наглядности.
Full Train (5 параметров):
Half Train (5 параметров):
Full Train (3 параметра):
Half Train (3 параметра):
Full OOS (3 параметра под автооптимизацией "неделя через неделю"):