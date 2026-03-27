Библиотеки: Virtual - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы очень близки к правильному решению.
Вы кто?
Но пробовать скачивать и запускать пример второй раз не хочется.
Не люблю размазывать простого советника по всему компьютеру с кучей непонятных инклудов.
По моему одного инклуда достаточно, чтобы оставаться в рамках вашей МТ4 логики и работать на МТ5.
Если не в курсе, 100 инклудов равносильны одному.
Вы кто?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: TradePanel_Csharp
fxsaber, 2019.04.30 12:12
Никак не ожидал, что настолько просто получится вести виртуальную торговлю (включая неттинг) в реальном времени.
После исправления бага этот советник можно будет запускать на "живом" символе и вести торговлю на нем, как в Тестере.
fxsaber:
Никак не ожидал, что настолько просто получится вести виртуальную торговлю (включая неттинг) в реальном времени.
После исправления бага этот советник можно будет запускать на "живом" символе и вести торговлю на нем, как в Тестере.
В идеале добавить бы в Virtual поддержку работы со множеством символов, а не только с текущим символом графика, научить синхронизировать историю ордеров (вероятно через общий файл) разных виртуальных торговых окружений между собой, чтобы можно было различные советники, индикаторы, скрипты (с подключенной библиотекой) запускать превычным способом на разных графиках и они обращались к общей виртуальной хистори закрытых и открытых ордеров, + панель + возможность написать ещё кучу всего, что только понадобится, т.е. получился бы полноценный виртуальный терминал внутри реального, но с бОльшими возможностями.
В идеале добавить бы в Virtual поддержку работы со множеством символов, а не только с текущим символом графика, научить синхронизировать историю ордеров (вероятно через общий файл) разных виртуальных торговых окружений между собой, чтобы можно было различные советники, индикаторы, скрипты (с подключенной библиотекой) запускать превычным способом на разных графиках и они обращались к общей виртуальной хистори закрытых и открытых ордеров, + панель + возможность написать ещё кучу всего, что только понадобится, т.е. получился бы полноценный виртуальный терминал внутри реального, но с бОльшими возможностями.
Это мысли вслух. Скорее заметка себе на будущее, что я буду пробовать для себя (под свои задачи) на базе Ваших реализаций делать.
Спасибо Вам, что делитесь такими качественными и полезными инструментами, это мега-ценно.
Неожиданный сценарий использования виртуального окружения.
Берем разогнанный Сигнал, который был замониторен совсем недавно. Сервис не покажет, какая была просадка. Но с помощью Virtual это очень легко выяснить.
В общем виде возможно построение ряда Эквити по стороннему стейтменту.
Неожиданный сценарий использования виртуального окружения.
Берем разогнанный Сигнал, который был замониторен совсем недавно. Сервис не покажет, какая была просадка. Но с помощью Virtual это очень легко выяснить.
В общем виде возможно построение ряда Эквити по стороннему стейтменту.
Это интересно!
Правда, не представляю, как реализовывать...
Комиссию можно задать не только стационарной, но и изменяющейся. Например, зависимой от волатильности или времени суток.
ЗЫ Самый простой способ задать комиссию в штатном тестере