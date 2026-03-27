Библиотеки: Virtual - страница 88
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Я изучил код, и в Virtual нет никаких ограничений.
Расчеты в валюте делаются так в файле Symbol_Base.mqh.
Опять столкнулся с той же проблемой. Теперь для золота
SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) = 0.1
И опять отличие в валюте депозита на порядок.
На этот раз решил сделать простои для режима прибыли в валюте и для пипсов.
И опять отличие в валюте депозита на порядок.
В общем себе решение сделал. Буду наблюдать результат с разными валютами.
Опять столкнулся с той же проблемой. Теперь для золота
Мало информации.
В Symbol_Base.mqh включить расчет в валюте
и сравнить прибыль по золоту в тестере MQ и в виртуальном. ДЦ MQ демо.
В спецификации цена тика = 0.1
Посмотрел что в спецификации Ранн демо по золоту. Там цена тика = 0.
Возможно и на МQ демо 0.1 не правильно. А должно быть например 1.
сравнить прибыль по золоту в тестере MQ и в виртуальном. ДЦ MQ демо.
Результат запуска Primitive2.ex5 на ICMarkets.