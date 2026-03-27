Библиотеки: Virtual - страница 88

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hini #:
Я изучил код, и в Virtual нет никаких ограничений. 
    case ORDER_TYPE_SELL:
      Res = ((this.StopLoss != SL) || (this.TakeProfit != TP)) &&
            (TP >= 0) && (TP <= Tick.ask) &&
            (!SL || (SL >= Tick.ask));
 
fxsaber #:
Это правильно
 
fxsaber #:

Расчеты в валюте делаются так в файле Symbol_Base.mqh.

Опять столкнулся с той же проблемой. Теперь для золота 

SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) = 0.1

И опять отличие в валюте депозита на порядок.

На этот раз решил сделать просто 

this.TickValue = 1 / this.TickSize;
 и для режима прибыли в валюте и для пипсов. 
 
Aleksei Kuznetsov #:
И опять отличие в валюте депозита на порядок.
У меня раньше тоже так было, но потом автор исправил. Не знаю, почему в твоей версии всё ещё так.
 
hini #:
У меня раньше тоже так было, но потом автор исправил. Не знаю, почему в твоей версии всё ещё так.
проверю завтра с последней версией. Возможно у меня старая
 
В новой версии нашел отличие только в месте, которое не влияет на расчет в валюте. Но все равно обновил.
В общем себе решение сделал. Буду наблюдать результат с разными валютами.
 
Aleksei Kuznetsov #:

Опять столкнулся с той же проблемой. Теперь для золота 

Мало информации.
 
fxsaber #:
Мало информации.

В Symbol_Base.mqh включить расчет в валюте

    if (!false) // Режим прибыли в валюте.
    {
      this.TickSize = ::SymbolInfoDouble(sSymb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
      this.TickValue = ::SymbolInfoDouble(sSymb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
    }
    else // Режим прибыли в пипсах.
    {
      this.TickSize = this.Point;
      this.TickValue = 1;
    }

и сравнить прибыль по золоту в тестере MQ и в виртуальном. ДЦ MQ демо.

В спецификации цена тика = 0.1


 

Посмотрел что в спецификации Ранн демо по золоту. Там цена тика = 0.


Возможно и на МQ демо 0.1 не правильно. А должно быть например 1.

 
Aleksei Kuznetsov #:

сравнить прибыль по золоту в тестере MQ и в виртуальном. ДЦ MQ демо.

Результат запуска Primitive2.ex5 на ICMarkets.


Препарируем торговый советник - 2.
Препарируем торговый советник - 2.
  • 2026.03.16
  • www.mql5.com
На этот раз для исследования возьмем советник второго по продаваемости (в этом месяце)  автора в Маркете. В режиме по реальным тикам он выглядит так. TesterReport показывает сильное влияние
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