Библиотеки: Virtual - страница 15
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Пока к такому выводу не пришел. Вопрос адаптации довольно атктуален при настройке робастой ТС для OOS.
Ниже приведу несколько графиков для наглядности.
у Вас изначально хорошая ТС, которая и без этого показывает результаты
В таком случае конечно может работать, как и без автооптимизации
Теоретически автооптимизация должна давать больше профита, чем OOS обычного режима ТС.
ЗЫ В Тестере при исследованиях сильно не хватает возможности наложения нескольких линий изменения баланса на один график.
Теоретически автооптимизация должна давать больше профита, чем OOS обычного режима ТС.
ЗЫ В Тестере при исследованиях сильно не хватает возможности наложения нескольких линий изменения баланса на один график.
https://www.mql5.com/en/docs/standardlibrary/graphics/graphplot
может будет полезно, быстро и сердито
https://www.mql5.com/en/docs/standardlibrary/graphics/graphplot
может будет полезно, быстро и сердито
Это жуткий костыль для данной задачи. Уж проще в файл записать и в какой-нибудь спец-проге визуализировать.
Но в самом Тестере этой возможности 100% не хватает.
Это жуткий костыль для данной задачи. Уж проще в файл записать и в какой-нибудь спец-проге визуализировать.
Но в самом Тестере этой возможности 100% не хватает.
Вот тут была попытка:
При чем здесь автооптимизация? Она же не должна предсказывать будущее со 100% точностью.
Слишком большой убыток в итоге получился, хотелось бы выяснить обстоятельства и причину
Всем бы с таким "убытком" торговать, больше 600 сделок в месяц и средняя около 8 пипсов. Если такая ТС работает пару месяцев, то это сразу миллионером становишься.
Это всего лишь видимость неплохого результата, и меньше половины от реально достижимого при правильной постановке задачи.
Ой, простите, не сразу разглядел, что месье -- сугубо теоретик.
Ой, простите, не сразу разглядел, что месье -- сугубо теоретик.