Библиотеки: Virtual - страница 15

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fxsaber:

Пока к такому выводу не пришел. Вопрос адаптации довольно атктуален при настройке робастой ТС для OOS.

Ниже приведу несколько графиков для наглядности.

у Вас изначально хорошая ТС, которая и без этого показывает результаты

В таком случае конечно может работать, как и без автооптимизации

 

Теоретически автооптимизация должна давать больше профита, чем OOS обычного режима ТС.


ЗЫ В Тестере при исследованиях сильно не хватает возможности наложения нескольких линий изменения баланса на один график.

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fxsaber:

Теоретически автооптимизация должна давать больше профита, чем OOS обычного режима ТС.


ЗЫ В Тестере при исследованиях сильно не хватает возможности наложения нескольких линий изменения баланса на один график.

https://www.mql5.com/en/docs/standardlibrary/graphics/graphplot

может будет полезно, быстро и сердито

Documentation on MQL5: Standard Library / Scientific Charts / GraphPlot
Documentation on MQL5: Standard Library / Scientific Charts / GraphPlot
  • www.mql5.com
Standard Library / Scientific Charts / GraphPlot - Reference on algorithmic/automated trading language for MetaTrader 5
 
Maxim Dmitrievsky:

https://www.mql5.com/en/docs/standardlibrary/graphics/graphplot

может будет полезно, быстро и сердито

Это жуткий костыль для данной задачи. Уж проще в файл записать и в какой-нибудь спец-проге визуализировать.

Но в самом Тестере этой возможности 100% не хватает.

 
fxsaber:

Это жуткий костыль для данной задачи. Уж проще в файл записать и в какой-нибудь спец-проге визуализировать.

Но в самом Тестере этой возможности 100% не хватает.

Вот тут была попытка:


 
Andrey Khatimlianskii:

При чем здесь автооптимизация? Она же не должна предсказывать будущее со 100% точностью.

Оптимизация, как и обоснованная рационализация, может принести действительную пользу, а вот предсказание, как и беспочвенная надежда, вещь очень ненадёжная. Только не случайно выявленные и подтверждённые связи и закономерности стОят чего-то путнего. А в целом вы люди грамотные, и не мне вас учить.
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aleger:
Слишком большой убыток в итоге получился, хотелось бы выяснить обстоятельства и причину
Всем бы с таким "убытком" торговать, больше 600 сделок в месяц и средняя около 8 пипсов. Если такая ТС работает пару месяцев, то это сразу миллионером становишься.
 
tradeonlydemo:
Всем бы с таким "убытком" торговать, больше 600 сделок в месяц и средняя около 8 пипсов. Если такая ТС работает пару месяцев, то это сразу миллионером становишься.
Это всего лишь видимость неплохого результата, и меньше половины от реально достижимого при правильной постановке задачи.
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aleger:
Это всего лишь видимость неплохого результата, и меньше половины от реально достижимого при правильной постановке задачи.

Ой, простите, не сразу разглядел, что месье -- сугубо теоретик.

 
tradeonlydemo:

Ой, простите, не сразу разглядел, что месье -- сугубо теоретик.

Наоборот - сугубо практик и прагматик, предпочитающий истину, а не всяческие вымыслы, домыслы и идиотские аналогии. 
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