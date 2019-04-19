Можно ли отличить график СБ от графика цены? - страница 10

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TheXpert:

про барыг ничего не могу сказать, я общаюсь только с нормальными людьми )

Так трейдер это и есть барыга на старославянском
 
Maxim Dmitrievsky:
Так трейдер это и есть барыга на старославянском

в современной трактовке нет.

здравомыслящий человек должен понимать, что торговать на чужие это дополнительные обязательства и риски. а не наоборот. и если кто-то поднялся на инвесторах это совсем не значит что это единственный и лучший путь.

я все

 
Alexander_K:

 Нужно работать с нужными тиками. ИМХО.

логика конечно есть, но дело не  в тиках, фильтровать данные нужно, но не тики.... тик это факт появления новой цены и не более, что произошло по этому тику узнать можно только спустя время, и это время намного больше дельты между несколькими тиками, т.е. ценен не сам тик, а его значение в будущем, т.е. задача сводится к оценке "стоимости этого тика" в будущем, а если так, то чем тик лучше бара?...конечно, если нравятся мечтать об идеальном тике, то значит без этого никак

вот выкладывал видео https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page525#comment_8564120

посмотрите 2 минуты с 8:35 

От теории к практике
От теории к практике
  • 2018.09.03
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 
да, вот еще вспомнил, чем ценовые ряды могут отличаться от случайных блужданий - у ценовых рядов часто присутствует самоподобие на разных ТФ - почему вот это так, меня давно интересует, но вся информация в сети вся сводится к фрактальности и методам ее оценки
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Igor Makanu:
да, вот еще вспомнил, чем ценовые ряды могут отличаться от случайных блужданий - у ценовых рядов часто присутствует самоподобие на разных ТФ - почему вот это так, меня давно интересует, но вся информация в сети вся сводится к фрактальности и методам ее оценки

СБ тоже присуще самоподобие и фрактальность.

[Удален]  

Fractional Brownian motion

EURUSD


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2Properties

https://en.wikipedia.org/wiki/Fractional_Brownian_motion#Long-range_dependence

Вот вам случайные ряды почти со всеми свойствами котировок, еще можно weierstrass-mandelbrot function

 

Мне кажется, что неявно Novaja пытается выяснить ответ на следующий вопрос:

Возможно ли, научившись зарабатывать на искусственном СБ, перенести алгоритм на ценовые ряды и получать реальные наличные?

Ну, что можно сказать... А зачем исследовать искусственное СБ, а не сразу ценовой ряд? 

Могу предположить, что после нахождения такого алгоритма, в полный рост встанет задача преобразования ценового ряда к классическому СБ, например, к броуновскому движению. То, чем я занимаюсь (уже - отзанимался...) в своей ветке. А до тех пор, пока такого прибыльного алгоритма нет - и мучиться с такими преобразованиями не надо. Угадал?

Спешу успокоить - у Автомата, к примеру, есть алгоритм получения прибыли на СБ.

 
Олег avtomat:

СБ тоже присуще самоподобие и фрактальность.

наверное Вы правы, у меня почему то под фразой СБ сложилась ассоциация с белым шумом

Alexander_K:

Ну, что можно сказать... А зачем исследовать искусственное СБ, а не сразу ценовой ряд? 

затем что Вы не сможете даже на псевдосдучайных данных заработать... а вот если сумеете, значит Вы нашли мат.апарат который может работать с большими данными.... вот с помощью  АКФ Вы сможете прогнозировать упомянутую  @Maxim Dmitrievsky weierstrass-mandelbrot function ????

подход, имхо правильный - сначала учимся работать с мат.аппаратом на тех данных которые понимаем или генерируем, научившись, пытаемся на этот мат.аппарат перенести на ценовой ряд

ЗЫ: Вы пробовали молотком мух бить? так вот и попытки натянуть на ценновые графики все что в голову придет похожи на это действие - схватили молоток и вперед!!!... )))

[Удален]  
Alexander_K:

Мне кажется, что неявно Novaja пытается выяснить ответ на следующий вопрос:

Возможно ли, научившись зарабатывать на искусственном СБ, перенести алгоритм на ценовые ряды и получать реальные наличные?

Ну, что можно сказать... А зачем исследовать искусственное СБ, а не сразу ценовой ряд? 

Могу предположить, что после нахождения такого алгоритма, в полный рост встанет задача преобразования ценового ряда к классическому СБ, например, к броуновскому движению. То, чем я занимаюсь (уже - отзанимался...) в своей ветке. А до тех пор, пока такого прибыльного алгоритма нет - и мучиться с такими преобразованиями не надо. Угадал?

Спешу успокоить - у Автомата, к примеру, есть алгоритм получения прибыли на СБ.

достаточно научиться интерпретировать некоторые из свойств выше и уже можно что-то зарабатывать хотя бы не на автомате, но поняв что такое самоподобие и память

потому аналогия с СБ полезна, а не отрицание что рынок это не  СБ

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