Можно ли отличить график СБ от графика цены? - страница 12

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Vizard_:

Поставленные Новой вопросы никак не намекают на цвет ее трусиков. Тем неменее она в белых...

Поручик... 

 
Геройству храбрых поем мы песню... sibirqkdanmininVizard_  правильно определили графики цены и СБ, по поводу приращений Vizard_
 
Novaja:
Геройству храбрых поем мы песню... sibirqkdanmininVizard_  правильно определили графики цены и СБ, по поводу приращений @Vizard_

Это ни о чем не говорит. Системно определять не сможет никто.

Если провести исследование по всем правилам статистики, т.е. дать 100-200 пар графиков, то угадайка будет 50/50.

 
Novaja:
Геройству храбрых поем мы песню... sibirqkdanmininVizard_  правильно определили графики цены и СБ, по поводу приращений @Vizard_

да здесь, вообще, по моему, нет СБ.
левый график непонятно как сгенерирован.

 
danminin:

да здесь, вообще, по моему, нет СБ.
левый график непонятно как сгенерирован.

 сгенерирован был стандартно, в экселе через функцию НОРМ.ОБР, потом была проверка через НОРМ.РАСП, это видно на графике, немного синие полоски выходят за красные, незначительно.
 

Не много по другому вопрос, зачем СБ притягивать к цене? Какой физ.смысл для работы с ценами???

Исторические данные gbpusd c 1791 https://www.anaga.ru/analytcal-info/2/6.htm стартовое значение 4.5558, генерируйте СБ этой пары  от 1791г поминутно(уже статистически значимое количество) и полученный график не будет иметь никакого отношения к цене. Реальные котировки отражают соотношение/развитие/кризисы/войны стран и gbpusd за 2,5 века очень хорошо это показывает своими экстремумами и конечным курсом - это не какие-то случайные процессы. И для маленьких и не очень любителей физмата более подходящая модель  это демон Максвелла(ДМ) с вечным двигателем, богатое(горячее) останется богатым и будет богатеть за счет бедного(холодного). Единственная область, в которой стабильно существуют процессы ДМ это экономика.

Курс британского фунта с 1792 по 2018 годы
  • www.anaga.ru
ежегодный курс фунта к доллару и лоллара к фунту
[Удален]  
Novaja:

Это приращения, думаю тут пойдет визуально легче, та же загадка, если не надоело))

на первом выраженный arch эффект, на рынке обычно условно выраженный arch, т.е. нет такой стабильной цикличности, а она зависит еще от предыдущих значений самой же себя

и да, это еще не говорит о том что ВР не случайный, пока не построена модель и не определены ошибки на новых данных

проблема то как раз в том, что зависимости постоянно меняются

и Дмитрий правильно заметил, что этот эффект возникает из-за кластеризации волатильности в разные торг. сессии, т.е. нет никаких других "закономерностей"

Можно, частично, избавиться этого эффекта, введя поправки на волатильность, и у вас будет почти чистое СБ

вики

в итоге останутся только такие "Закономерности"

 

Продолжим загадки?))один-распределение цены, другой-сб

две последующие картинки относятся к верхней


 
danminin:

да здесь, вообще, по моему, нет СБ.
левый график непонятно как сгенерирован.

Там картинка через копипаст смазалась, поэтому "на глаз" появились циклы, так будет правильнее:


 
Vizard_:

Интересно, каким образом ориентировались? Для меня непостижимо, данных маловато, настолько распределения различны, но сами графики..., неужели только из-за того эффекта где цена скакала туда-обратно на правой картинке?

P.S. Шпильки были - тик:-вверх-100, потом через два тика вниз 98, и так несколько раз.

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