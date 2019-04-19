Можно ли отличить график СБ от графика цены? - страница 3

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Yuriy Asaulenko:

Интересно, зачем задавать вопрос, если известен ответ? ))) Об отличиях говорилось чуть не всю тему А_К.

Разумеется можно. По виду распределения dY. У СБ распределение нормальное, у графика цены ненормальное.)

Правда и то, что ответ на этот вопрос не решает абсолютно ничего.

 
Yuriy Asaulenko:

Интересно, зачем задавать вопрос, если известен ответ? ))) Об отличиях говорилось чуть не всю тему А_К.

Разумеется можно. По виду распределения dY. У СБ распределение нормальное, у графика цены ненормальное.)

Правда и то, что ответ на этот вопрос не решает абсолютно ничего.

Зачем лезть в тему, если ничего в ней не смыслишь?

 
Я бы сказал, что по виду - верхний график цена, нижний - СБ.
 
Novaja:

Собственно вопрос в теме.

Два графика, какой из них СБ, какой график цены?

вверху цена. потому что я этот график помню напамять.

 
Novaja:

Собственно вопрос в теме.

Два графика, какой из них СБ, какой график цены?

если по теме... то визуально нет. распределение, вам известное, нужно смотреть. или какие другие факторы проверять.

 
secret:
Легко можно сгенерировать СБ с таким же распределением, как у цены.

нет. у сб нормальное распределение.

 
Что означает то, что на форексе график распределения выше и уже?

А это означает лишь то, что маленькие приращения случаются чаще, чем большие.

И что это нам может дать в торговле? ничего.

Потому что на форексе нас спрашивают "куда пойдет цена?". Если бы на форексе нас спрашивали "Какого размера будет следующее приращение?", то, зная вид графика распределений, мы могли бы выигрывать.
 

СБ - "Стандартная Библиотека" ??? Какой там график ?


Аааа... СБ - это "случайное блуждание"... Надеюсь, понял правильно.

С виду график цены и случайного блуждания на малом участке отличить врядли возможно. Однако, моделировать ход цены случайным блужданием нельзя. По той простой причине, что в основе случайного блуждания - равномерное или нормальное распределение. График же хода цены - не является ни тем ни другим.

Абсолютное большинство хорошо исследованных распределений случайных величин предполагает независимость факторов их формирования. Формирование же цены - принципиально иное, поведение участников рынка всегда зависит друг от друга. Распределения же с внутренней зависимостью - исследованы куда хуже. (единственное исключение - гипергеометрическое распределение, но формирование цены им также не является).

 
А почему это СБ - нормальное или равномерное распределение, а график цены нет?
 

Основное заметное отличие графика цены от случайного блуждания в переменой волатильности. Можно еще один генератор случайных числе использовать для волатильности. Но будет нестыковочка - у цены волатильность имеет четкую суточную и сезонную цикличность.

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